Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 December: सत्तेसाठी हिंदुत्व आणि बाळासाहेबांचे विचार सोडणाऱ्यांनी आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नये, अशी सणसणीत टीका शिवसेनेचे मुख्य नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उबाठावर केली. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात आज महत्वपूर्ण बैठक झाली.परिवहन विभागाच्या चुकीमुळे स्कुल व्हॅनचा अपघात घडल्याची दिली कबुली परिवहन मंत्र्यांनी दिली. दिल्ली दंगलींच्या प्रकरणातील उमर खालिद यांना त्यांच्या बहिणीच्या लग्नासाठी दिल्ली कोर्टाने अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
11 Dec 2025, 22:49 वाजता
लातूर महापालिकेत 'बोगस' लिपिक नियुक्तीचे रॅकेट
महापालिकेच्या विद्युत विभागात काम करणारा एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याने पालिकेत वलार्कची नोकरी लावतो असे आमिष दाखवून मनपा आयुक्त मानसी मीना यांच्या स्वाक्षरी आणि पालिकेचा शिक्का असलेले नियुक्तिपत्र देऊन ६ तरुणांची फसवणुक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांत पालिकेच्या वतीने देण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर चौकशीला सुरूवात झाली आहे. फसवणुक झालेल्या तरुणांच्या सांगण्यानुसार ही केवळ ६ तरुणांची फसवणूक नसुन १०० पेक्षा अधीक तरुणांना अशाच पध्दतीने गंडवण्यात आले असुन यासाठी प्रत्येकी पाच लाख रुपये उकळण्यात आले आहेत.
11 Dec 2025, 22:48 वाजता
शीतल तेजवानीला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी
शीतल तेजवानीला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली. झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात चौकशी होणार आहे. तेजवानीचा 15 डिसेंबरपर्यंत कोठडीत मुक्काम असेल.
11 Dec 2025, 22:45 वाजता
स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या पुतळ्याचे अंदमान येथे अनावरण
11 डिसेंबर स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांनी अंदमान येथे रचलेल्या 'सागरा प्राण तळमळला' या अजरामर गीताला ११५ हून अधिक वर्षे पूर्ण झाली असून या ऐतिहासिक क्षणाचे औचित्य साधून .उद्या १२ डिसेंबर रोजी पोर्ट ब्लेअर येथे 'सागरा प्राण तळमळला' या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
11 Dec 2025, 22:41 वाजता
स्कॉर्पिओ कारची मोटरसायकलला धडक, एक ठार एक गंभीर जखमी
नाशिक छत्रपती संभाजी नगर महामार्गावर येवला तालुक्यातील अंदरसुल येथे चारी क्रमांक 45 जवळ स्कॉर्पिओ कार व मोटरसायकल यांच्या धडक झाली या धडकेमध्ये एक जण ठार झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे.जखमेवर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
11 Dec 2025, 22:38 वाजता
गंगाबाई घाटजवळ दुसरी बस फोडली
गंगाबाई घाटजवळ दुसरी बस फोडण्यात आली.ड्रायव्हर शेजारी ड्रायव्हरच्या समोरील काचा जवळ घडली.पहिली घटना पूर्व नागपुरातील हरिहर मंदिर जवळ घडली आणि दुसरी ही दुसरी गंगाबाई घाट जवळ चिटणीसपुरा जवळ घडली आहे.
11 Dec 2025, 22:37 वाजता
पारडी शिवनगर येथे नागरिकांमध्ये बिबट्याटी दहशत
पारडी शिवनगर येथे बिबट्याच्या हल्ल्याच्या घटनेनंतर लगतच्या पवनगाव परिसरातील नागरिक प्रचंड दहशतीत आहे.गुरुवारी दुपारी पवनगाव लगतच्या परिसरात बिबट दिसल्याचा दावा काहीजणांनी केल्यानंतर परिसरातील नागरिक बिबट हल्ल्याच्या सावटाखाली धास्तीत आहे. संध्याकाळ 6 नंतर सर्व नागरिक घराचे दार बंद करून आत बसले होते.
11 Dec 2025, 22:35 वाजता
निलेश घायवळ फरार म्हणून घोषीत
निलेश गायवळ पुणे न्यायालयाकडून गुंड निलेश गायवळ फरार घोषित झालाय. कोर्टासमोर हजर राहण्याचे निलेश गायवळला आदेश असून त्याची संपूर्ण मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे.
11 Dec 2025, 21:38 वाजता
प्रताप सरनाईक यांच्याकडून चुकीची कबुली
परिवहन विभागाच्या चुकीमुळे स्कुल व्हॅनचा अपघात घडल्याची दिली कबुली प्रताप सरनाईक यांनी दिली. कदाचित विद्यार्थ्यांचा जीव वाचवता आला असता अशी खंत विधानसभेत परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केली.ज्या अधिकाऱ्यामुळे चूक झाली, त्यावर निलंबनाची कारवाई करणार का? असा प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला.
11 Dec 2025, 21:35 वाजता
मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील घरे, चाळींचा झपाट्याने विकास होणार- एकनाथ शिंदे
मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील चाळींचा, पुनर्विकास आता झपाट्याने करणे शक्य होईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्विकासास चालना देणारा निर्णय विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे घोषित केला. कापड गिरण्यांच्या जमिनीवरील, रहिवाशी घरे अथवा चाळींपैकी बऱ्याचशा चाळी, जुन्या असल्यामुळे, धोकादायक आहेत. त्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास अत्यंत गरजेचा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
11 Dec 2025, 21:33 वाजता
विधानसभेत कांदा प्रश्नी लक्षवेधी
कांदा उत्पादकांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी लक्षवेधी आमदार विक्रांत पाचपुते यांनी उपस्थित केली. अतिवृष्टी नंतर झालेल्या नुकसानभरपाईत कांदा उत्पादकांना मदत नाहीउभ्या पिकाला मदत दिली, मात्र कांदा उत्पादक वंचित असल्याचे ते म्हणाले.