Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई पोलिसांना मिळणार 538 चौरस फुटांचं घर, प्रस्ताव अखेर मंजूर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 December 2025: राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज पाचवा दिवस असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर खडाजंगीची शक्यता आहे. दुसरीकडे नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांसाठी 8 दिवस शिल्लक असून, स्ट्राँग रुमबाहेर चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. इंडिगोच्या प्रवाशांमागील शुक्लकाष्ट अद्याप संपलेलं नसून, गोव्यातील आग प्रकरणी लुथ्रा बंधूंना थायलंडमध्ये ताब्यात घेण्यात आलं आहे. अशा राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एकाच क्लिकवर जाणून घ्या.
12 Dec 2025, 08:12 वाजता
मुंबई पोलिसांना मिळणार 538 चौरस फुटांचं घर, प्रस्ताव अखेर मंजूर
मुंबई पोलीस दलातील शिपाई आणि उपनिरीक्षकांना आता किमान ५३८ चौरस फुटांची सदनिका सेवानिवासस्थान म्हणून मिळणार आहे. याबाबत मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी पाठविलेला प्रस्ताव राज्य शासनाने मान्य केला असून त्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई पोलीस दलात 40 हजारहून अधिक पोलीस शिपाई आहेत. या प्रत्येकाला सेवानिवासस्थान मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळामार्फत इमारती उभारल्या जात आहेत. आतापर्यंत पोलीस उपनिरीक्षक ते शिपाई या वर्गातील पोलिसांना 45 चौरस मीटर म्हणजेच 484 चौरस फुटांची सदनिका लागू होती. याशिवाय याच वर्गातील पोलिसांना राज्यात 50 चौरस मीटर म्हणजे 538 चौरस फुटांची सदनिका लागू होती. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनाही 50 चौरस मीटर आकाराची सदनिका उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी पाठविला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने आता शिपाई ते उपनिरीक्षक हे 538 चौरस फुटांच्या घरासाठी पात्र ठरणार आहेत.
12 Dec 2025, 08:11 वाजता
पोलिसांना 538 चौरस फुटांचे घर !
मुंबई पोलीस दलातील शिपाई आणि उपनिरीक्षकांना आता किमान ५३८ चौरस फुटांची सदनिका सेवानिवासस्थान म्हणून मिळणार आहे. याबाबत मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी पाठविलेला प्रस्ताव राज्य शासनाने मान्य केला असून त्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई पोलीस दलात 40 हजारहून अधिक पोलीस शिपाई आहेत. या प्रत्येकाला सेवानिवासस्थान मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण मंडळामार्फत इमारती उभारल्या जात आहेत. आतापर्यंत पोलीस उपनिरीक्षक ते शिपाई या वर्गातील पोलिसांना 45 चौरस मीटर म्हणजेच 484 चौरस फुटांची सदनिका लागू होती. याशिवाय याच वर्गातील पोलिसांना राज्यात 50 चौरस मीटर म्हणजे 538 चौरस फुटांची सदनिका लागू होती. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनाही 50 चौरस मीटर आकाराची सदनिका उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांनी पाठविला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने आता शिपाई ते उपनिरीक्षक हे 538 चौरस फुटांच्या घरासाठी पात्र ठरणार आहेत.
12 Dec 2025, 08:10 वाजता
शिक्षकांना 'टीईटी' अनिवार्यच !
पाच वर्षांहून अधिक सेवाकाळ शिल्लक असलेल्या राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2026 ची मुदत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार ही मुदत आहे. या निर्णयाविरुद्ध फेरविचार याचिका दाखल करता येणार नाही, असा अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिला असल्याने पुन्हा न्यायालयात दाद मागता येणार नाही असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. विधान परिषदेत शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (टीईटी) प्रश्नावर विरोधकांनी गदारोळ करीत सभात्याग केला.
12 Dec 2025, 08:08 वाजता
मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवा, राहुल नार्वेकर यांचे राज्य सरकारला निर्देश
मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटविण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश विधानसभा अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांनी गुरुवारी राज्य सरकारला दिले. शहरातील वर्दळीच्या २० ठिकाणी फेरीवाल्यांना परवानगी देऊ नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश असून तेथील पात्र फेरीवाल्यांना महापालिकेने पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात अमीन पटेल, विजय वडेट्टीवार आदींनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
पंतप्रधानांच्या स्वनिधी योजनेतून फेरीवाल्यांना कर्जे देण्यात आली आहेत आणि या फेरीवाल्यांना आता महापालिका आणि पोलीस हटवत आहेत. ही कारवाई अन्याय्य असून ती त्वरित थांबवावी, अशी मागणी पटेल यांनी केली.
सरकारची भूमिका मांडताना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले, २०१४ मध्ये सर्वेक्षणात ९९४३५ अर्जातून ३२१४५ पात्र ठरले. त्यामुळे काही फेरीवाले उच्च न्यायालयात गेले आहेत. तेथे ज्येष्ठ वकील देऊन सरकार फेरीवाल्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेल. ज्या २० ठिकाणच्या फेरीवाल्यांना हटविण्याचे आदेश आहेत, तेथील पात्र फेरीवाल्यांना पर्यायी जागा देऊन इतरांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
12 Dec 2025, 08:07 वाजता
मुंबई व प्रमुख महापालिका महायुती म्हणूनच लढणार - रविंद्र चव्हाण
मुंबई व प्रमुख महापालिका महायुती म्हणूनच लढणार असल्याची घोषणा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी केली आहे.
12 Dec 2025, 08:04 वाजता
मुंढवामधील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरण: शितल तेजवाणीकडून 300 कोटींच्या व्यवहाराबाबत पोलिसांची दिशाभूल
तेजवाणीच्या बँका खात्यात ३०० कोटी रुपयांचे व्यवहार झालेले दिसत नाही. तिने ही रक्कम रोखीने घेतली का? किवा हा व्यवहार नेमका कसा झाला तिच्याकडून पोलिसांची दिशाभूल
जमिनीचा कब्जा हक्काचा सारा भरण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात भरलेला ११ हजार रुपयांचा डीडी कोणाच्या सांगण्यावरून भरला हे तेजवाणी हिने अद्याप सांगितलेले नाही
तिच्या घरझडतीमध्ये गुन्ह्याच्या अनुषंगाने कागदपत्रे मिळून आलेले नाहीत. त्यामुळे तिचे इतर ठिकाणी घर किंवा कार्यालय असण्याची पोलिसांना दाट शक्यता