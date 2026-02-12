English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: रोहित पवारांची आज होणारी पत्रकार परिषद रद्द

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 February 2026: राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या  

Shivraj Yadav | Feb 12, 2026, 06:00 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 February 2026: रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघातासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान आज त्यांची होणारी पत्रकार परिषद रद्द झाली आहे. तसंच सुनेत्रा पवार यांनी सूत्रं हाती घेतल्यानंतर आता कामाला सुरुवात केली आहे. दिल्लीत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची भेट घेतली. राष्ट्रवादी विलिनीकरणाची चर्चा सुरु असली तरी अद्याप काही हालचाल होताना दिसत नाही. दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी केंद्र सरकारला लक्ष्य करत असून जोरदार टीका करत आहे. राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या

 

