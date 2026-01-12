English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News Today LIVE:ठाकरेंची सभा गेमचेंजर ठरणार- संजय राऊत

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 January 2026: हिंदू म्हणून तुम्ही तर तुमची ओळख सांगू शकलो नाही तर त्याला काय महत्त्व आहे, असे नितेश राणे म्हणाले. तुम्हाला पैसे येतात ना , त्या काँग्रेसवाल्याला जाऊन बूट मारा, त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र दिले आमच्या लाडक्या बहिणीला पैसे येतात,असे संभाजीनगरमध्ये अतूल सावे म्हणाले.  चंद्रपूर शहर मनपाच्या काँग्रेस उमेदवारांसाठीच्या प्रचार सभेत खा. प्रतिभा धानोरकर यांनी भाजप आमदारांसाठी वापरली अपमानजनक भाषा, चंद्रपुरात विविध जिल्ह्यातून प्रचारासाठी आलेल्या भाजप आमदारांना भिकारी संबोधले. अशा विविध अपडेट्स जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Jan 12, 2026, 10:06 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 January 2026: भिवंडी उद्याचे होणारे मतदान लुटारुं विरोधात लोकशाही वाचवणारे मतदान असणार आहे. यासाठी समाजाने सतर्क राहून मतदान करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे.  कडाक्याच्या थंडीने गारठलेल्या सांगलीकरांना वरूण राजाने चिंब करून टाकले.रविवारी रात्रीच्या सुमारास सांगली शहरासह परिसरात अवकाळी पाऊस पडला आहे.राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे राबोडी येथील उमेदवार नजीब मुल्ला यांचा मतदार संघातच महिलांनी शिवीगाळ करत विरोध केला. मुसलमान असल्याचा गर्व आहे. आज सरकार योजनामध्ये मुस्लिमांची जागा किती आहे. सर्वात कमी शिक्षण मुस्लिम समाजाचे आहे. डॉक्टर ,वकील, शास्त्रज्ञ सर्वच ठिकाणी शेवटी मुस्लिम आहेत. हा अन्याय नाही का? असा प्रश्न अकबर ओवेसींनी विचारला. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

12 Jan 2026, 09:25 वाजता

शिवाजी पार्क मैदानावर महायुतीची सभा, काय उत्तर देणार?

काल शिवाजी पार्क मैदानावर ठाकरे बंधूंची जाहिर सभा पार पडली. आणि आज याच मैदानावर महायुतीची सभा आयोजित आहे. सभेसाठी जय्यत अशी तयारी करण्यात आलेली असून वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न आज केला जाणार आहे. काल ठाकरे बंधूंनी अनेक मुद्दे उपस्थित करत महायुतीला धारेवर धरले, मराठी माणसा जागा हो ही तुझी अस्तित्वाची लढाई आहे असं आव्हान कालच्या सभेतून करण्यात आले. त्यामुळे आज युतीचे नेते काय प्रत्युत्तर देणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.

12 Jan 2026, 09:24 वाजता

महापालिका मतदानासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम

नाशिक शहरात महापालिकेच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून महापालिका शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना निवडणूक आणि मतदानाचे प्रात्यक्षिक दाखवण्यात आले मतदान केंद्रावर संगणकाची करावयाची जोडणी तसेच मशीन बाबतचे संपूर्ण माहिती ही शिक्षकांना देण्यात आली नाशिकच्या चार विभागांमध्ये चार प्रशिक्षण केंद्र आयोजित करण्यात आली होती सकाळी 11:00 वाजवून संध्याकाळपर्यंत या संपूर्ण मशीनची प्रात्यक्षिक स्वतः कर्मचाऱ्यांना अनुभवता आली त्यानंतर प्रशिक्षणाचा समारोप झाला.

12 Jan 2026, 09:23 वाजता

भाजपकडून बंडखोर मुकेश शहाणेंवर कारवाई

भाजपकडून बंडखोर मुकेश शहाणेंवर कारवाई करण्यात आली. भाजपा शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी  त्यांची पक्षातून 6 वर्षांसाठी हकालपट्टी केली. दिपक सुधाकर बडगुजरांविरोधात प्रभाग 29 मध्ये मुकेश शहाणेअपक्ष निवडणूक  लढवतायत. पक्ष शिस्त न पाळल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलाय.

12 Jan 2026, 08:39 वाजता

ठाकरे बंधूंची एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात सभा

ठाकरे बंधूंची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात  एकत्र सभा आहे. ठाण्यात सभेची जय्यत तयारी सुरु आहे. ठाण्यातील महत्त्वपूर्ण अशा राम गणेश गडकरी रंगायतन येथील चौकात असणार ठाकरे बंधूंची ही  एकत्र सभा आहे. 
आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाण्यात ठाकरे बंधूंची ही सभा मुंबई नंतर लक्षवेधी ठरणार असून शिंदेच्या बालिकेल्ल्यात ठाकरे बंधू काय भाषणातून काय बोलतील या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

12 Jan 2026, 08:37 वाजता

ओवेसी बंधूंच्या दोन सभा 

छत्रपती संभाजीनगर वर आता एमआयएमने चांगलंच लक्ष केंद्रित केले आहे पक्षात झालेल्या वादा नंतर ओवेसी बंधू संभाजीनगर मध्ये ठाण मांडून बसले आहे,  रविवारी रात्री अकबर ओवेसी यांनी सभा घेत भावनिक आवाहन केले  तर आज असद ओवेसी  दोन  पदयात्रा आणि शहरात दोन सभा घेणार आहेत,  महत्त्वाचा म्हणजे राडा झालेल्या ठिकाणापासूनच जवळ आज ओविसींची सभाही आहे आणि आज सकाळी तिथूनच ते पदयात्रा सुद्धा करणार आहे त्यामुळे आजही पोलिसांचा मोठा फौज फाटा तैनात असणार आहे.

12 Jan 2026, 08:36 वाजता

'...म्हणून मालेगावात मी भाजप - शिवसेना युती तोडली'

मालेगाव महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराच्या सभा जोरदार सर्व पक्षांकडून सुरू असून मालेगाव बाह्य चा विचार केला तर ऐन वेळी भाजप शिवसेना युती तुटली. त्याच मुख्य कारण बंडूकाका बच्छाव यांनी व्यक्त करत आम्हाला भीक म्हणून जागा नको, सन्मानाने जर जागा दिल्या नाहीत शिवाय ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे म्हणून मी युती तोडली अस जाहीर सभेत वक्तव्य केले.

12 Jan 2026, 07:58 वाजता

गुंठेवारीची समस्या आता कायमस्वरूपी मार्गी लागणार –  आबिटकर 

कोल्हापूर शहरातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली गुंठेवारीची समस्या आता कायमस्वरूपी मार्गी लागणार असल्याचे कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटले आहे.. कोल्हापुरातील महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ त्यांनी नागरिकांच्या गाठीभेटी घेतल्या. यावेळी झालेल्या कोपरा सभा, घराघरांतील संवाद आणि नागरिकांच्या प्रश्नोत्तरातून गुंठेवारीच्या मुद्दया संदर्भात त्यांनी नागरिकांना आश्वासन दिले आहे. 

12 Jan 2026, 07:56 वाजता

माणगावच्या ताम्हिणी घाटात तरुणाचा खून

माणगाव पुणे मार्गावर ताम्हिणी घाटात तरुणाच्या खुनाचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. तरुणाचा धारदार शस्त्रांनी खून करून मृतदेह ताम्हिणी घाटातील आडमार्गाला फेकून देण्यात आलाय. मृतदेहावर शस्त्राने वार केल्याच्या खुणा दिसत आहेत. माणगाव पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. फॉरेन्सिक लॅबला पाचारण करण्यात आले. या परिसरातील ग्रामस्थ नातेवाईकांना जमीन दाखवण्यासाठी गेले असता रक्तबंबाळ अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला. मृतकाचे वय अंदाजे २५ ते ३० वर्षे असून पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेह इथं टाकून देण्यात आला असावा , असा पोलिसांचा कयास आहे.

12 Jan 2026, 06:53 वाजता

निवडणूक खान विरुद्ध भगव्याची शान- नितेश राणे

विकास होत असताना तुमची सुरक्षा महत्त्वाची आहे, हिंदू म्हणून तुम्ही तर तुमची ओळख सांगू शकलो नाही तर त्याला काय महत्त्व आहे.देवा भाऊने संभाजीनगर मध्ये स्पष्टपणे या ठिकाणी निवडणुकीचे विश्लेषण केल आहे.निवडणूक खान विरुद्ध भगव्याची शान असल्याचे नितेश राणे म्हणाले.

12 Jan 2026, 06:52 वाजता

कडाक्याच्या थंडीने गारठलेल्या सांगलीकरांवर वरूण राजाची बरसात

कडाक्याच्या थंडीने गारठलेल्या सांगलीकरांना वरूण राजाने चिंब करून टाकले.रविवारी रात्रीच्या सुमारास सांगली शहरासह परिसरात अवकाळी पाऊस पडला आहे.अचानकपणे सरी वर सरी कोसळल्याने सांगलीकरांना ऐन थंडीत पाऊसाचा अनुभव मिळाला.गेल्या काही दिवसांपासून थंडीने सांगलीकर गारठून गेले होते,रविवारी थंडीचा कडाका कमी झाल्याने सांगलीकरांना दिलासा मिळाला होता,मात्र रात्रीच्या सुमारास रिमझिम पाऊसाने हजेरी लावली.त्यामुळे थंडीच्या मौसमात पाऊसाचा अनुभव सांगलीकारांना मिळाला.

