Maharashtra Breaking News Today LIVE: विधानभवनाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 March 2026: महाराष्ट्रासोबतच देशातील ताज्या घडामोडींचा धावता आढावा आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत. राज्यात सध्या गॅस सिलिंडर टंचाईची समस्या गंभीर होत असून त्याचा फटका मंत्रालय आणि मुंबई महानगरपालिकेतील कँटिनलाही बसण्याची शक्यता आहे. सिलिंडरच्या अभावामुळे कँटिन बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण होत असून काही ठिकाणी इलेक्ट्रिक शेगडीवर चहा-नाश्ता देण्याची तयारी सुरू आहे. दुसरीकडे, सामान्य नागरिकांना सिलिंडर मिळत नसल्याने एजन्सीबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या असून काळ्या बाजारात दुप्पट दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी आहेत दरम्यान, कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांनी आमदारांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारावा असे आवाहन केले आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर नरेश अरोरा दिसले नसल्याबद्दल अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच दादांच्या अपघातावर सभागृहात चर्चा न झाल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, ओमानमधील सलालाह बंदरातील मोठ्या तेल साठवणूक केंद्रावर इराणने ड्रोन हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. तर राज्यात राज ठाकरे संघटना बांधणीसाठी सक्रिय झाले असून मुंबईत तीन दिवसीय विशेष मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
12 Mar 2026, 09:38 वाजता
अमेरिका-इराण युद्धावरुन देशात राजकारण शिगेला; काँग्रेस-केजरीवालांच्या टीका
अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात राजकारण शिगेला पोहोचले असून, काँग्रेसकडून युद्धावर राजकारण केल्याचा आरोप केला जात आहे; यावेळी मोदींचा यांच्यावर टीका होत असून, पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असल्याचा मुद्दाही ठेवल्या जात आहे
12 Mar 2026, 09:30 वाजता
गॅस पुरवठा ठप्प; वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांच्या जेवणावर चिंता
गॅस पुरवठा ठप्प झाल्यामुळे वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांचे जेवण प्रभावित होत असल्याचे सांगतसचिन अहिर आणि प्रसाद लाड यांनी सभागृहात मुद्दा उपस्थित केला, त्यावर सभापतींनी प्रशासनाला विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने जेवणाची सोय करण्याचे निर्देश दिले.
12 Mar 2026, 09:23 वाजता
मोनालिसा-फरमानचा केरळमध्ये हिंदू पद्धतीत विवाह; सोशल मीडियावर वादग्रस्त चर्चा
कुंभमेळ्यात व्हायरल झाल्यानंतर चर्चेत आलेली मोनालिसा हिने मुस्लीम बॉयफ्रेंड फरमान याच्यासोबत केरळमध्ये हिंदू पद्धतीत विवाह केले, ज्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि वाद निर्माण झाला आहे; तिच्या दिग्दर्शक सनोज मिश्राने लग्नाला ‘लव्ह जिहाद’ असल्याचा दावा करत सामाजिक चर्चेला अजून वळण दिले आहे.
12 Mar 2026, 09:21 वाजता
सिगारेटच्या वादातून फालुदा विक्रेत्याची निर्घृण हत्या; आरोपी फरार
पुण्यातील मानखुर्द भागात 10 मार्च रोजी सिगारेटच्या वादातून 26 वर्षीय सरफुद्दीन खान उर्फ फोटोभाई यांनी फालुदा विक्रेता मोहम्मद वाहिद उर्फ सोनू मुसीबुल शेख (28 ) यांच्यावर धारदार चाकूने वार केला; शेख शताब्दी रुग्णालयात उपचारादरम्यान ठार झाले, तर आरोपी घटनेनंतर पळून गेला असून पोलिसांनी कलम 103 बीएनएस कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
12 Mar 2026, 09:18 वाजता
पुण्यातील कोंढव्यात रिक्षाचालकावर गोळीबार; चार जणांना अटक
कोंढवा परिसरात रिक्षा मागे घेवून वळवण्याच्या भांडणातून देशी बनावटीच्या पिस्तुलातून रिक्षाचालकावर गोळीबार करण्यात आला, ज्याप्रकरणी आरोपी पसार झाले होते; कोंढवा पोलिसांनी तातडीने तपास करून चार जणांना अटक केली आहे.
12 Mar 2026, 09:10 वाजता
विधानभवनाला बॉम्बद्वारे उडवण्याची धमकी; सराव रद्द
विधानभवनावर बॉम्बस्फोटाची धमकी मिळाल्यामुळे विधानभवनातील सर्व सराव आणि कार्यक्रम रद्द करून कर्मचारी व उपस्थितांना सुरक्षित ठिकाणी काढण्यात आले आहे.
12 Mar 2026, 09:09 वाजता
विधानभवनाला बॉम्बने उडवण्याची धमकी
मुंबईतील विधानभवनावर बॉम्बस्फोट करण्याची धमकी मिळाल्यामुळे प्रशासन सतर्क झाले असून, पोलिसांनी सुरक्षा वाढवली आणि सघन तपास सुरू केला आहे.
12 Mar 2026, 08:20 वाजता
इराणने वित्तीय संस्थांवर हल्ल्याची धमकी दिली; दुबई विमानतळावर हल्ल्यात दोन भारतीय जखमी
इराणने पर्शियन आखातातील व्यावसायिक जहाजांवर हल्ले केले आणि दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ दोन ड्रोन्सद्वारे हल्ला चढविला, ज्यात चार जण जखमी झाले आणि त्यामध्ये दोन भारतीयांचा समावेश होता, तसेच इराणने दुबई, सौदी अरेबिया आणि बहारीनमधील बैंका व वित्तीय संस्थांना हल्ल्याचा इशारा दिला आहे.
12 Mar 2026, 07:08 वाजता
मिठी नदीच्या कामांवर श्वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी; स्थायी समितीचे प्रशासनाला आदेश
मुंबईतील मिठी नदीच्या सफाई, रुंदीकरण व खोलीकरणासाठी मागील 10 वर्षांत झालेल्या खर्चाची संपूर्ण माहिती देणारी श्वेतपत्रिका सादर करण्याची मागणी स्थायी समितीत करण्यात आली असून, अध्यक्ष Prabhakar Shinde यांनी प्रशासनाला सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आदेश दिले.
12 Mar 2026, 06:55 वाजता
नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण; 864 कुटुंबांना 16 मार्चला नव्या घराच्या चाव्या
दादर येथील नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, चार महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या 864 कुटुंबांना 16 मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नव्या घरांच्या चाव्या देण्यात येणार आहेत.