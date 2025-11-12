Maharashtra Breaking News Today LIVE: शिवसेनेचा खरा मालक कोण? शिंदे की ठाकरे? आज ठरणार

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pooja Pawar | Nov 12, 2025, 08:49 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 November 2025: दिल्लीमधील स्फोटानंतर मुंबईसह संपूर्ण देशभरात हाय-अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. याघटनेचा अधिक तपास केला जात आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण कोणाचा? याबाबत सर्वोच्च न्यायालय बुधवारपासून अंतिम सुनावणी घेणार आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनमधील कार्यकारी समितीची निवडणूक उद्या पार पडणार आहे. यासह राज, देश आणि जगातील घडामोडींचा धावता आढावा एका क्लिकवर मिळवा. 

 

12 Nov 2025, 08:49 वाजता

धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज; घरीच उपचार सुरू राहणार

बॉलिवूडमधील दिग्गज अभिनेते धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यांना जुहू इथल्या घरी नेण्यात आलं आहे. धर्मेंद्र यांच्यावरील पुढील उपचार त्यांच्या घरीच होणार आहेत. त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

12 Nov 2025, 08:36 वाजता

शिवसेना आमदार अपत्रता प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती मागच्या महिन्यात कोर्टाकडे केली होती. 'शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरण सोबत हेही प्रकरण आम्ही 12 नोव्हेंबरला ऐकू', असं त्यावेळी न्यायमूर्ती यांनी सिब्बल यांना सांगितल होतं. मागील सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र करावं यासाठी ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली होती मात्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कोणत्याही आमदाराला अपात्र न केल्याने सुनील प्रभू पुन्हा कोर्टात आले होते.  त्यावर कोर्ट दोन्ही प्रकरण (पक्ष आणि चिन्ह आणि आमदार अपात्रता) प्रकरण सोबत ऐकत का हे पाहणं महत्वाचं

12 Nov 2025, 08:26 वाजता

12 Nov 2025, 08:19 वाजता

12 Nov 2025, 07:35 वाजता

12 Nov 2025, 07:22 वाजता

Mumbai Water Cut Update: मोठी बातमी! मुंबईतील 'या' विभागात तब्बल 22 तास पाणीपुरवठा राहणार बंद

12 Nov 2025, 07:21 वाजता

सांगलीत मुळशी पॅटर्न स्टाइल मर्डर! वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान स्टेजवरच दलित महासंघाच्या प्रमुखाला...

12 Nov 2025, 06:25 वाजता

नाशिकमधली 'ती' शाळा पाडण्यास विरोध

नाशिक शहरातील पहिली प्राथमिक माध्यमिक बी. डी. भालेकर शाळा पाडून  विश्रामगृह बांधण्याचं नियोजन सुरू आहे. कुंभमेळ्याच्या नियोजनात या शाळेच्या तोडकामाला आता सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांकडून प्रचंड विरोध होत आहे.

12 Nov 2025, 06:23 वाजता

एकनाथ शिंदे परभणी आणि जालनाच्या दौ-यावर 

परभणी- स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या धर्तीवर आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे परभणी येथे येणार असून दुपारी 2 वाजता शहरातील महात्मा फुले शाळेच्या प्रांगणात त्यांची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. 

जालना - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जालना शहराच्या दौऱ्यावर आहेत. शहरातील मोती तलाव संवर्धन आणि विसर्जन कुंडाच्या कामाचा लोकार्पण सोहळा शिंदे यांच्या हस्ते पार पडणार आहे. या दौऱ्यात शहर तसेच जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या पक्षातील पदाधिकारी ,कार्यकर्ते शिवसेनेत प्रवेश करणार आहेत. या दौऱ्यात शिंदे यांची शहरातील मामा चौकात सभा सुद्धा पार पडणार आहे. दुपारी 3 वाजता ही सभा होईल.

12 Nov 2025, 06:22 वाजता

ऊस दरासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं दिलेली मुदत संपणार 

सांगली - स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ऊस दरासाठी आंदोलन तीव्र होणार आहे. स्वाभिमान शेतकरी संघटना ऊसाला पहिली उचल 3751 रुपये आणि मागील बिलातील शंभर रुपये दर मिळाला पाहिजे अशी मागणी आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या बैठकीत 12 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती, ही मुदत आज संपणार आहे.

