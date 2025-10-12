English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: शरद पवार, अजित पवार आज एकत्र बैठकीला उपस्थित राहणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 October 2025: या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या दिवसभरात राज्यात, देशात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेमकं काय घडत आहे.   

Tejashree Gaikwad | Oct 12, 2025, 09:23 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शरद पवार, अजित पवार आज एकत्र बैठकीला उपस्थित राहणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 October  2025: आज राज्यभर वंजारी समाजाचं आंदोलन...एसटी प्रवर्गातील आरक्षणासाठी चक्काजाम आंदोलन...वंजारी समाजाच्या आमदारांनी सहभागी होण्याचं बाळासाहेब सानप यांचं आव्हान. मंडणगड न्यायालय इमारतीचे आज उद्घाटन, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते उद्घाटन. मुख्यमंत्री फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची उपस्थिती. मंडणगड नंतर दुपारी 1 नंतर मुख्यमंत्री दिल्लीला जातील. या घडामोडींकडे लक्ष असेल. याशिवाय घडणाऱ्या प्रत्येक  घटनांचा धावत आढावा या ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत... 

12 Oct 2025, 09:22 वाजता

शरद पवार, अजित पवार आज एकत्र बैठकीला उपस्थित राहणार

 

शरद पवार, अजित पवार आज एकत्र बैठकीला उपस्थित राहणार... पुण्यातील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये दुपारी महत्त्वाची बैठक. बैठकीत साखर कारखान्यासंदर्भात महत्त्वाची चर्चा होणार. 

12 Oct 2025, 09:21 वाजता

सांगलीतले साखर कारखाने जयंत पाटलांनी हडपले- पडळकर 

सांगलीतले साखर कारखाने जयंत पाटलांनी हडपले..टू द पॉईंटमधील कार्यक्रमातून पडळकरांचा जयंत पाटलांवर खळबळजनक आरोप... चौकशीची मागणी... 

12 Oct 2025, 08:28 वाजता

अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होण्यासाठी दिवाळी उजाडण्याची शक्यता 

 

राज्यात अतिवृष्टीमुळे तब्बल ४७ लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले असून याचे पंचनामे करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ 5 जिल्ह्यांमधील सुमारे 6 लाख हेक्टरवरील नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत... त्यामुळे उर्वरित 41 लाख हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण करण्यासाठी दिवाळीच उजाडणार आहे... पंचनाम्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा शासन निर्णय जारी होईल... त्यानंतरच ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. तरीदेखील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच मदत देण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहे....

12 Oct 2025, 08:19 वाजता

Rinku Singh birthday: झाडू मारण्याची जॉब ऑफर ते IPL स्टार पर्यंत! रिंकू सिंगचा प्रवास आहे प्रेरणादायी 

 

12 Oct 2025, 07:58 वाजता

गोपीचंद पडळकरांचे जयंत पाटलांवर जमिनी हडपल्याचे खळबळजनक आरोप

गोपीचंद पडळकरांनी जयंत पाटलांवर जमिनी हडपल्याचे खळबळजनक आरोप केले आहेत.. टू द पॉईंटमधून गोपीचंद पडळकरांनी जमीन हडपल्याच्या यादीचा थेट पाढाच वाचून दाखवला.. नगरपालिकेत 30 वर्ष सत्ता असताना जयंत पाटलांनी अनेक लोकांच्या जमिनी बळकावल्याचा आरोप पडळकरांनी केलाय.. कुलकर्णी एस.के नावाच्या एका व्यक्तीची 6 एकर जमीन जयंत पाटलांनी हडपली.. तसंच स्वत:च्या इंग्रजी हायस्कूलसाठीही जयंत पाटलांनी 10 एकर जमीन बळकावल्याचा गंभीर आरोपही गोपीचंद पडळकरांनी केलाय.

12 Oct 2025, 07:29 वाजता

मेट्रो 2 अ आणि मेट्रो 7च्या वेळापत्रकात बदल 

 मेट्रो 2 अ म्हणजेच दहिसर पूर्व ते डीएननगर आणि मेट्रो 7 म्हणजेच गुंदवली ते ओवरीपाडा मार्गावरील गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे... त्यानुसार आता पहिली मेट्रो दीड तास उशिराने सुरू होणार आहे... 18 ऑक्टोबरपर्यंत हे बदल असणार आहेत..आता सकाळी 5 वाजून 25 मिनिटांऐवजी 7 वाजता पहिली मेट्रो सुरू होईल...  गुंदवली ते ओवरीपाडा मेट्रो ७ला दहिसर पूर्व ते काशिगाव मेट्रो मार्गाशी जोडण्याच्या कामासाठी आवश्यक प्रणाली एकत्रीकरण आणि सुरक्षा चाचण्या हाती घेण्यात येत आहेत... त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

12 Oct 2025, 07:19 वाजता

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर चकमक

-सीमा भागातील गावांमध्ये तुफान गोळीबार
-पाकिस्तानच्या हल्ल्याला तालिबानचं उत्तर
-पाकिस्तानच्या दोन चौक्यांवर तालिबानचा ताबा

12 Oct 2025, 06:58 वाजता

मंडणगड न्यायालय इमारतीचं आज उदघाटन

मंडणगड इथे दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचं उदघाटन करण्यात येणार आहे. हे उद्घाटन आज सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. 
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत.उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उद्योग व मराठी भाषा मंत्री तसेच पालकमंत्री उदय सामंत,जिल्हा न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक,उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित राहणार आहेत. मंडणगड आणि संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्यातील न्यायालयीन यंत्रणेच्या दृष्टीने हा एक ऐतिहासिक दिवस ठरणार आहे..

12 Oct 2025, 06:57 वाजता

'निष्ठेचा मुखवटा लावलेली आजू बाजूला असतात'-  उद्धव ठाकरे

हेलिकॉप्टरनं शेतात जातो, भाजी की रेडा कापतो माहीत नाही...हाच माणूस दगा देणार असं अनंत तरेंनी सांगितलं होतं...असा हल्लाबोल उद्धव ठाकरे यांनी ठाण्यात एकनाथ शिंदेंवर केलाय...निष्ठेचा मुखवटा लावलेली माणसं आपल्या आजूबाजूला असतात... आता मात्र आपल्याला पश्चाताप होतोय.. तेव्हाच अनंत तरे यांचं ऐकायला हवं होतं... आपल्यात हा राजहंस असता तर हे कावळे आता फडफडले नसते असही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंयय..शिवसेनेचे दिवंगत नेते अनंत तरे यांच्या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उद्धव ठाकरे बोलत होते..

12 Oct 2025, 06:56 वाजता

ठाण्यातील भ्रष्टाचाराविरोधात सोमवारी मोर्चा

मनसेसोबतच्या युतीचे उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा सूचक संकेत दिले आहेत. ठाण्यातील भ्रष्टाचाराविरोधात सोमवारी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात मनसेही आपल्यासोबत असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी ठाण्यात सांगितलं. आता शत्रूंना उखडून फेकायचं आहे असा इशाराही उद्धव ठाकरेंनी यावेळी दिला. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

IPL 2026: आयपीएल मेगाऑक्शनपूर्वी राजस्थान रॉयल्समध्ये मोठे बदल, &#039;या&#039; अनुभवी खेळाडूंची उचलबांगडी

IPL 2026: आयपीएल मेगाऑक्शनपूर्वी राजस्थान रॉयल्समध्ये मोठे बदल, 'या' अनुभवी खेळाडूंची उचलबांगडी
Indian Army Recruitment: भारतीय सैन्यात सामिल होण्याचे स्वप्न होईल पुर्ण, पदवीधरांना थेट लेफ्टनंट बनण्याची संधी

Indian Army Recruitment: भारतीय सैन्यात सामिल होण्याचे स्वप्न होईल पुर्ण, पदवीधरांना थेट लेफ्टनंट बनण्याची संधी

Who is Mahieka Sharma: कोण आहे हार्दिक पांड्याची नवीन गर्लफ्रेंड महिका शर्मा? वय वर्ष 24 पण कमाई आहे बक्कळ

Who is Mahieka Sharma: कोण आहे हार्दिक पांड्याची नवीन गर्लफ्रेंड महिका शर्मा? वय वर्ष 24 पण कमाई आहे बक्कळ

तुम्हाला दिवाळीत मिळणाऱ्या बोनसवर Tax लागतो का? जाणून घ्या IT Act काय सांगतो

तुम्हाला दिवाळीत मिळणाऱ्या बोनसवर Tax लागतो का? जाणून घ्या IT Act काय सांगतो
Exclusive : &#039;तो काय ओरडत गेला?&#039;, विधानभवनाच्या दाराशी झालेल्या बाचाबाचीवर पडळकरांची सारवासारव; कोणाचा एकेरी उल्लेख?

Exclusive : 'तो काय ओरडत गेला?', विधानभवनाच्या दाराशी झालेल्या बाचाबाचीवर पडळकरांची सारवासारव; कोणाचा एकेरी उल्लेख?
सूर्यकुमार यादवला टीममधून काढलं बाहेर, &#039;हा&#039; भारतीय खेळाडू संघाचा नवा कर्णधार

सूर्यकुमार यादवला टीममधून काढलं बाहेर, 'हा' भारतीय खेळाडू संघाचा नवा कर्णधार
सूर्या Not Available? ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी कर्णधार सूर्यकुमार यादवला मोठा धक्का, संघाने दाखवला बाहेरचा रस्ता

सूर्या Not Available? ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यापूर्वी कर्णधार सूर्यकुमार यादवला मोठा धक्का, संघाने दाखवला बाहेरचा रस्ता

Uddhav Thackeray : &#039;50 खोके घेतले त्यांच्याकडे...तुम्ही तो चाबूक दिला&#039;, हंबरडा मोर्चातून महायुतीवर उद्धव ठाकरेंनी ओढला आसूड

Uddhav Thackeray : '50 खोके घेतले त्यांच्याकडे...तुम्ही तो चाबूक दिला', हंबरडा मोर्चातून महायुतीवर उद्धव ठाकरेंनी ओढला आसूड
AI मुळे 300000000 नोकऱ्या धोक्यात, धडकी भरवणारी भविष्यवाणी; तुमचे करिअर वाचवण्याचे मार्ग जाणून घ्या!

AI मुळे 300000000 नोकऱ्या धोक्यात, धडकी भरवणारी भविष्यवाणी; तुमचे करिअर वाचवण्याचे मार्ग जाणून घ्या!
जबरदस्त! किंग खान, कोहलीमागोमाग अमिताभ बच्चनसुद्धा झाले अलिबागकर; 83 व्या वाढदिवसानिमित्त...

जबरदस्त! किंग खान, कोहलीमागोमाग अमिताभ बच्चनसुद्धा झाले अलिबागकर; 83 व्या वाढदिवसानिमित्त...