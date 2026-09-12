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Maharashtra Breaking News Today LIVE: घडामोडींचा धावता आढावा एका क्लिकवर...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 September 2026: दिल्ली ते गाव सगळ्या घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 12, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:54 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: घडामोडींचा धावता आढावा एका क्लिकवर...
12 September 2026 09:54 AM (IST)

भंडा-यातील पिंपळगाव परिसरात भीषण अपघात

भंडा-यातील पिंपळगाव परिसरात भीषण अपघात... ट्रक आणि पिकअप व्हॅनची धडक.. अपघातात 8 जणांचा मृत्यू, 4 जण जखमी

12 September 2026 09:53 AM (IST)

पुणे जिल्ह्यात 14 सप्टेंबरला दारुबंदी

पुणे जिल्ह्यात 14 सप्टेंबरला दारुबंदी... गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाचा निर्णय.. अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी खबरदारी...

12 September 2026 09:53 AM (IST)

नुकसानग्रस्त शेतक-याकडून मदतीची मागणी

पावसाअभावी चार एकर मूग पिकावर रोटावेटर फिरवला.. दर्यापुरात पिकं करपल्यानं शेतकरी हतबल.. नुकसानग्रस्त शेतक-याकडून मदतीची मागणी..

12 September 2026 09:53 AM (IST)

शिरूरमध्ये पावसाअभावी ऊस करपला

शिरूरमध्ये पावसाअभावी ऊस करपला.. ऊस करपल्यानं ऊस उत्पादक संकटात.. शेतकऱ्यांच्या नजरा आभाळाकडे..

12 September 2026 09:52 AM (IST)

गणेशोत्सवात पुणे शहरात अवजड वाहनांना बंदी

गणेशोत्सवात पुणे शहरात अवजड वाहनांना बंदी .. 12 ते 26 सप्टेंबर अवजड वाहनांना नो एन्ट्री.. प्रमुख रस्त्यांवर 24 तास वाहतूक बंदी राहणार..

12 September 2026 09:52 AM (IST)

कोकणवारीसाठी 2 हजार बस मुंबईत दाखल

कोकणवारीसाठी 2 हजार बस मुंबईत दाखल.. गर्दी नियंत्रणासाठी निर्णय.. नियमित फे-यांवर परिणाम होण्याची शक्यता.. इतर प्रवाशांना बस नसल्यानं फटका बसण्याची शक्यता..

12 September 2026 09:52 AM (IST)

सोलापुरात डीजेमुक्त गणेशोत्सव

सोलापुरात डीजेमुक्त गणेशोत्सव.. पोलिसांची डीजे व्यावसायिकांसोबत बैठक.. नियमांचं उल्लंघन केल्यास डीजे जप्त केले जाणार..

12 September 2026 09:51 AM (IST)

गणेशोत्सवात यंदा डीजेचा दणदणाट नाही.

गणेशोत्सवात यंदा डीजेचा दणदणाट नाही..उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुरात डीजे बंदी.उल्लंघन केल्यास कारवाई होणार..

12 September 2026 09:51 AM (IST)

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, तळकोकणातल्या गणेशमूर्ती कलाकेंद्रामध्ये लगबग

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, तळकोकणातल्या गणेशमूर्ती कलाकेंद्रामध्ये लगबग.. बाप्पाच्या मूर्तीवर अखेरचा हात फिरवण्यात मूर्तिकार व्यग्र.. 

12 September 2026 09:50 AM (IST)

नाशिकच्या अंबड-चुंचाळे नगरमध्ये घरफोडी

नाशिकच्या अंबड-चुंचाळे नगरमध्ये घरफोडी.. 40 हजारांची रोकड आणि सोन्याचे दागिने लंपास.. सीसीटीव्हीत घरफोडीची घटना चित्रित.. एकाच दिवशी दोन चो-या झाल्यानं नागरिकांमध्ये भीती..

12 September 2026 09:50 AM (IST)

दक्षिण अहिल्यानगरात दुष्काळाचं सावट

दक्षिण अहिल्यानगरात दुष्काळाचं सावट.. पावसाअभावी उडीद पिकावर रोटावेटर फिरवला.. पंचनामे करून मदत द्या, शेतकऱ्यांची मागणी..

12 September 2026 09:49 AM (IST)

कोर्टात आरोप नाकारल्यानंतर महासभेत हजेरी

मारकुट्या रमेश म्हात्रे केडीएमसी मनपा महासभेत...केडीएमसी सचिव किशोर शेळकेंकडून म्हात्रेचं स्वागत... कोर्टात आरोप नाकारल्यानंतर महासभेत हजेरी... 

12 September 2026 09:49 AM (IST)

रमेश म्हात्रे प्रकरणाचं दोषारोपपत्र कल्याण कोर्टात सादर

रमेश म्हात्रे प्रकरणाचं दोषारोपपत्र कल्याण कोर्टात सादर... न्यायालयासमोर म्हात्रेने सर्व आरोप फेटाळले... 15 सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी होणार... 

12 September 2026 09:44 AM (IST)

रस्त्यांची काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करा..

रस्त्यांची काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करा..आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळा आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

12 September 2026 09:44 AM (IST)

ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर

ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातर्फे संध्याकाळी भारत मंडपममध्ये ब्रिक्सच्या स्नेहभोजनाचं विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण...

12 September 2026 09:43 AM (IST)

भारताने जगाच्या 40 देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केलेत

भारताने जगाच्या 40 देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केलेत....अडथळे कमी करणे आणि व्यापाराची संधी वाढवणे भारताचे लक्ष्य... ब्रिक्स बिझनेस फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया...

12 September 2026 09:39 AM (IST)

संरक्षण, ऊर्जा, व्यापारसह विविध विषयांवर चर्चा

दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यात द्वीपक्षीय चर्चा... संरक्षण, ऊर्जा, व्यापारसह विविध विषयांवर चर्चा...

12 September 2026 09:39 AM (IST)

जरांगेंच्या मुंबईत येण्याच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया

छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारे हिंदूंच्या सणात विघ्न आणणार नाही, अशी अपेक्षा... जरांगेंच्या मुंबईत येण्याच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया...

12 September 2026 09:38 AM (IST)

आंदोलन करण्याचा जरांगेंना मुलभूत अधिकार

आंदोलन करण्याचा जरांगेंना मुलभूत अधिकार....भीतीच्या आधारावर प्रतिबंधात्मक आदेश देता येत नाही...जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी.. .

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
Live updates
maharashtra

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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