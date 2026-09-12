Maharashtra Breaking News Today LIVE: घडामोडींचा धावता आढावा एका क्लिकवर...

भंडा-यातील पिंपळगाव परिसरात भीषण अपघात... ट्रक आणि पिकअप व्हॅनची धडक.. अपघातात 8 जणांचा मृत्यू, 4 जण जखमी
पुणे जिल्ह्यात 14 सप्टेंबरला दारुबंदी... गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाचा निर्णय.. अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी खबरदारी...
पावसाअभावी चार एकर मूग पिकावर रोटावेटर फिरवला.. दर्यापुरात पिकं करपल्यानं शेतकरी हतबल.. नुकसानग्रस्त शेतक-याकडून मदतीची मागणी..
शिरूरमध्ये पावसाअभावी ऊस करपला.. ऊस करपल्यानं ऊस उत्पादक संकटात.. शेतकऱ्यांच्या नजरा आभाळाकडे..
गणेशोत्सवात पुणे शहरात अवजड वाहनांना बंदी .. 12 ते 26 सप्टेंबर अवजड वाहनांना नो एन्ट्री.. प्रमुख रस्त्यांवर 24 तास वाहतूक बंदी राहणार..
कोकणवारीसाठी 2 हजार बस मुंबईत दाखल.. गर्दी नियंत्रणासाठी निर्णय.. नियमित फे-यांवर परिणाम होण्याची शक्यता.. इतर प्रवाशांना बस नसल्यानं फटका बसण्याची शक्यता..
सोलापुरात डीजेमुक्त गणेशोत्सव.. पोलिसांची डीजे व्यावसायिकांसोबत बैठक.. नियमांचं उल्लंघन केल्यास डीजे जप्त केले जाणार..
गणेशोत्सवात यंदा डीजेचा दणदणाट नाही..उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापुरात डीजे बंदी.उल्लंघन केल्यास कारवाई होणार..
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर, तळकोकणातल्या गणेशमूर्ती कलाकेंद्रामध्ये लगबग.. बाप्पाच्या मूर्तीवर अखेरचा हात फिरवण्यात मूर्तिकार व्यग्र..
नाशिकच्या अंबड-चुंचाळे नगरमध्ये घरफोडी.. 40 हजारांची रोकड आणि सोन्याचे दागिने लंपास.. सीसीटीव्हीत घरफोडीची घटना चित्रित.. एकाच दिवशी दोन चो-या झाल्यानं नागरिकांमध्ये भीती..
दक्षिण अहिल्यानगरात दुष्काळाचं सावट.. पावसाअभावी उडीद पिकावर रोटावेटर फिरवला.. पंचनामे करून मदत द्या, शेतकऱ्यांची मागणी..
मारकुट्या रमेश म्हात्रे केडीएमसी मनपा महासभेत...केडीएमसी सचिव किशोर शेळकेंकडून म्हात्रेचं स्वागत... कोर्टात आरोप नाकारल्यानंतर महासभेत हजेरी...
रमेश म्हात्रे प्रकरणाचं दोषारोपपत्र कल्याण कोर्टात सादर... न्यायालयासमोर म्हात्रेने सर्व आरोप फेटाळले... 15 सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी होणार...
रस्त्यांची काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करा..आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळा आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर... पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातर्फे संध्याकाळी भारत मंडपममध्ये ब्रिक्सच्या स्नेहभोजनाचं विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रण...
भारताने जगाच्या 40 देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केलेत....अडथळे कमी करणे आणि व्यापाराची संधी वाढवणे भारताचे लक्ष्य... ब्रिक्स बिझनेस फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया...
दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्यात द्वीपक्षीय चर्चा... संरक्षण, ऊर्जा, व्यापारसह विविध विषयांवर चर्चा...
छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानणारे हिंदूंच्या सणात विघ्न आणणार नाही, अशी अपेक्षा... जरांगेंच्या मुंबईत येण्याच्या इशाऱ्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया...
आंदोलन करण्याचा जरांगेंना मुलभूत अधिकार....भीतीच्या आधारावर प्रतिबंधात्मक आदेश देता येत नाही...जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी.. .
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 12 September 2026: आज पासून दिल्लीमध्ये ब्रिक्स शिखर परिषद सुरु होत आहे. सोबतच मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाची राज्यस्तरीय बैठक घेत आहेत.दुपारी 12 वाजता ही बैठक होईल.या बैठकीत जरांगे मुंबई आंदोलनाची तारीख जाहीर करतील. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांच्या चालू आमरण उपोषणाचा 15 वा दिवस आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उद्या सकाळी जिजाई निवासस्थान येथे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पदाधिकारी त्यांना भेटणार आहेत, राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी सोबत बैठक होण्याची शक्यता. हे आणि या संदर्भातील सर्व घडामोडीचे अपडेट्स एका क्लिकवर जाणून घ्या.