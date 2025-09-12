Maharashtra Breaking News Today LIVE: जिल्ह्याच्या नामांतरानंतर आता अहमदनगर रेल्वे स्थानकाच्याही नावात बदल

Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रासह देश-विदेशात घडणाऱ्या ताज्या आणि राजकीय घडामोडी आणि ब्रेकिंग न्यूजचा धावता आढावा घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून फक्त एका क्लिकवर
12 Sep 2025, 08:01 वाजता
जिल्ह्याच्या नामांतरानंतर आता अहमदनगर रेल्वे स्थानकाच्याही नावात बदल
- अहमदनगर रेल्वे स्थानक आता बनले अहिल्यानगर रेल्वे स्थानक
- जिल्ह्याच्या नामांतरानंतर आता रेल्वे स्थानकाच्याही नावात बदल
- निर्णयाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाकडून राजपत्र प्रकाशित
12 Sep 2025, 07:41 वाजता
मनसे-शिवसेना UBT नेत्यांचे सूर जुळले
ठाकरे बंधूंच्या राजकीय युतीआधीच स्थानिक पातळीवर नेत्यांचे सूर जुळू लागल्याचं दिसतंय. नाशिक मनपातील गैरव्यवहारासह विविध मुद्द्यावरून दोन्ही पक्ष एकत्रित मोर्चा काढणार आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा काढला जाणार आहे. नाशिकमधील या मोर्चासाठी मुंबईतून संजय राऊत, बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे उपस्थित राहणार आहेत.
12 Sep 2025, 07:38 वाजता
मराठा आरक्षणाबाबतच्या जीआरवर पुन्हा एकदा स्पष्टीकरण
मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या जीआरवर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिलंय. सरकारनं जीआर विचारपूर्वक काढलाय, त्यामुळे ओबीसी समाजावर कोणताही अन्याय होणार नसल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. काढलेल्या जीआरमध्ये सरसकट शब्द नसल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. ओबीसींवर अन्याय होणार नसल्याचं मुख्यमंत्री म्हणालेत.
12 Sep 2025, 07:19 वाजता
शेतातील रात्रीचा वीजपुरवठा बंद, शेतकऱ्यांचा ठिय्या
शेतात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचा रात्रीच्या वेळी देण्यात येणारा वीजपुरवठा गेल्या 4 चार दिवसापासून महावितरणकडून बंद करण्यात आला आहे.यामुळे शेतात राहणाऱ्यांना शेतकऱ्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. जाफ्राबाद तालुक्यातील डोणगाव येथील सब स्टेशनवर एकत्र येत शेतकऱ्यांनी पुन्हा वीज जोडणी करण्याची मागणी करत ठिय्या आंदोलन केलं. जोपर्यंत लाईट सुरु होणार नाही तोपर्यंत शेतकरी हटणार नाही असा ईशारा शेतकऱ्यांनी महावितरणला दिला आहे.
12 Sep 2025, 07:07 वाजता
मावळमध्ये वंचित बहुजन आघाडी तर्फे तहसील कार्यालयावर एल्गार मोर्चा
लोणावळ्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची विटंबना काही दिवसापूर्वी करण्यात आली होती. त्या निषेधार्थ वंचित बहुजन आघाडी मावळच्या वतीने तहसील कार्यालयावर एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. श्री पोटोबा महाराज मंदिरापासून निघालेला हा मोर्चा पंचायत समिती कार्यालय मार्गे तहसील कार्यालयावर सभेमध्ये रूपांतर करण्यात आले. दरम्यान ज्या नागरिकांनी बाबासाहेब आंबेडकर यांची पुतळ्याची विटंबना केली त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटी दाखल करा. अन्यथा मोठे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा सरकारला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने देण्यात आला. यावेळी मावळचे तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनी निवेदन स्वीकारून लवकरात लवकर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.
12 Sep 2025, 06:58 वाजता
पुणे शहरात लहान मुलांमध्ये न्यूमोनियाची झपाट्याने वाढ
पुणे शहरात लहान मुलांमध्ये न्यूमोनियाच्या रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात एरवीच्या तुलनेत चारपट अधिक न्यूमोनिया रुग्ण येत आहेत. बदलते वातावरण, वाढते प्रदूषण आणि संसर्ग यामुळे श्वसन विकारांचे प्रमाण वाढत आहे. पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये खोकला, सर्दी, ताप, ऑक्सिजन कमी होणे यासारखी लक्षणे दिसताच तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक. लसीकरण, स्वच्छता, गरम कपडे आणि पौष्टिक आहार यांसारखे प्रतिबंधात्मक उपाय महत्त्वाचे आहेत.
12 Sep 2025, 06:53 वाजता
महिला तिकीट क्लार्कला जिवे मारण्याची धमकी; प्रवाशाला अटक
मीरा रोड रेल्वेस्थानकावर महिला तिकीट बुकिंग क्लार्कशी वाद घालून जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या प्रवाशाला महागात पडले. 4 सप्टेंबर रोजी या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे सुरक्षा बल आणि रेल्वे पोलिसांनी आरोपीला बुधवारी बेड्या ठोकल्या. अशलम अनवर खान असे आरोपीचे नाव असून, तो मीरा रोड येथे वास्तव्यास आहे. चर्चगेट स्थानकात महिला कर्मचारी कार्यरत होती. त्यावेळी वाद झाला होता. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी रेल्वे कामगार युनियनने केली आहे.