Maharashtra Breaking News Today LIVE: आशा भोसले यांच्यावर आज अत्यंसंस्कार

Vanita Kamble | Apr 13, 2026, 06:47 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 April  2026 : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन झाले आहे. वयाच्या 92 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचं निधन झाले.  त्यांच्या जाण्याने संपूर्ण चित्रपट सृष्टीवर शोककळा पसरली आहे. अमेरिका आणि इराणमधील शांतता चर्चा निष्फळ ठरली आहे. पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळात झालेल्या 21 तास चर्चेत कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. अमेरिकेनं याचं खापर इराणवर फोडलंय. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आहे. सर्वत्र शोकाकूल वातावरण आहे. भोंदु अशोक खरात प्रकरणी शिर्डी , राहता मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला असून समता आणि जगदंबा पतसंस्थेच्या खातेदारांची चौकशी सुरू आहे.रूपाली चाकणकर यांची बहीण प्रतिभा चाकणकरांना ही नोटीस देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे उद्या शिर्डी पोलिस  खातेदारांची चौकशी  होण्याची शक्यता आहे. 

 

13 Apr 2026, 06:47 वाजता

अमेरिका-इराण युद्ध पुन्हा भडकणार? डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या नाकेबंदीचे दिले आदेश

अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील युद्धविराम झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये शांतता  बैठक निष्फळ ठरल्यानंतर आता अमेरिका-इराण युद्ध पुन्हा भडकण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत.अमेरिका कोणत्याही जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये प्रवेश करू देणार नाही किंवा बाहेरही पडू देणार नाही’, असं वक्तव्य ट्रम्प यांनी केलं आहे. 

13 Apr 2026, 06:46 वाजता

‘नारी शक्ती वंदन संमेलना’ला आज मोदींची उपस्थिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील ‘नारी शक्ती वंदन संमेलना’ला उपस्थित राहतील. याप्रसंगी ते उपस्थितांना संबोधितही करतील. या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्ती आणि कर्तृत्ववान महिला सहभागी होतील. यामध्ये शासन, शिक्षण, विज्ञान, क्रीडा, उद्योजकता, माध्यम, समाजकार्य आणि संस्कृती यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधी एकत्र येतील.

13 Apr 2026, 06:44 वाजता

राज्यात उन्हाचा तडाखा! विदर्भातील कमाल तापमानात वाढ; अकोला येथे पारा 43.1 अंशावर

मागील काही दिवसांच्या तुलनेत राज्यातील कमाल तापमानात वाढ झाली असून यामुळे तीव्र उन्हाचा तडाखा नागरिकांना सहन करावा लागत आहेत. विदर्भातील बहुतांश भागातील कमाल तापमान सरासरीहून 2 अंश सेल्सिअसने अधिक नोंदले गेले. यात अकोला येथे सर्वाधिक म्हणजे 43.1 अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदले गेले.

13 Apr 2026, 06:44 वाजता

पंढरपूरमध्ये तरुणीवर अॅसिड हल्ला

पंढरपूर शहरांमध्ये एका तरुणीवर अज्ञात इसमाने तिच्या अंगावर अॅसिड टाकल्याची घटना समोर आली आहे.  तिला उपचारासाठी पंढरपूर शहरातील लाईफलाईन या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. अद्याप आरोपी फरार आहे.

13 Apr 2026, 06:40 वाजता

नाशिक प्रकरणातील एचआर आज कोर्टासमोर

मल्टी नॅशनल कंपनीच्या धर्मांतर प्रकरणातील एच आर अश्विनी चेनानीची देखील पोलीस कोठडी आज संपणार असून तिला दुपारी न्यायालयात हजर केलं जाईल.

13 Apr 2026, 06:40 वाजता

जी काम साध्या गोळीनं होतात त्यासाठी...; शिंदेंचा ठाकरेंना टोला

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावला आहे. 'ऑपरेशन टायगर'च्या सुरू असलेल्या चर्चांवर उपमुख्यमंत्र्यांनी, जनसेवा हा आपला अजेंडा आहे. यामुळे शिवसेनेमध्ये नवीन नवीन लोक येत आहेत. जी काम साध्या गोळीनं होतात त्यासाठी ऑपरेशनची गरज कशाला? असा सवाल विचारत शिंदेंनी ठाकरेंना टोला लगावला.

13 Apr 2026, 06:39 वाजता

खरात प्रकरणी तपास करत असलेल्या एसआयटीची तिसऱ्यांदा जागा बदलली

अशोक खरात प्रकरणी तपास करत असलेल्या एसआयटीची तिसऱ्यांदा जागा बदलली. एसआयटीचा मुक्काम महाराष्ट्र पोलिस अकादमीतून आता विशेष गुन्हे तपासणी प्रशिक्षण केंद्रामध्ये असणार, सुरुवातीला एसआयटीचा तपास नाशिक शहर पोलिस मुख्यालयातील हिमांशु क्लब मधून सुरू होता.

13 Apr 2026, 06:38 वाजता

समता आणि जगदंबा पतसंस्थेच्या खातेदारांची चौकशी

भोंदू अशोक खरात प्रकरणी शिर्डी, राहतामध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला असून समता आणि जगदंबा पतसंस्थेच्या खातेदारांची चौकशी सुरू आहे. रूपाली चाकणकर यांची बहीण प्रतिभा चाकणकरांना ही नोटीस देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आज शिर्डीमध्ये पोलीस खातेदारांची चौकशी करण्याची शक्यता आहे. 

13 Apr 2026, 06:36 वाजता

खरातला आज न्यायालयात हजर करणार

भोंदू अशोक खरात याची आज तिसऱ्या गुन्ह्यातील पोलीस कोठडी संपणार असून दुपारी 12 च्या सुमारास खरातला न्यायालयात हजर केलं जाईल.

13 Apr 2026, 06:33 वाजता

दुपारी 1 वाजता आशा भोसलेंच्या पार्थिवाची अंत्ययात्रा, 4 वाजता अंत्यसंस्कार

आशा भोसले यांच्या राहत्या घरून दुपारी 1 वाजता अंत्ययात्रा सुरू होईल. आशा भोसले यांच्या पार्थिवावर सायंकाळी 4 वाजता शिवाजी पार्क स्मशानभूीत अंत्यसंस्कार होतील. आशा भोसलेंच्या अत्यंस्कारासाठी मोठ्या प्रमाणात नेते, फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये दिग्गज हजेरी लावणार आहे.

नाशिक, शिर्डीनंतर आता सोलापुरातही, शक्तिपीठ महामार्गावर भोंदू खरातने घेतली 11 एकर जमीन; त्या जमिनीची किंमत 2 कोटींपेक्षाही जास्त

Asha Bhosale : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांचं निधन, वयाच्या 92 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Asha Bhosle : 500 रुपयांची पैज, गाताना श्वास लागला अन् सुपरहिट गाणं... आशा भोसले-रफी साहेब यांचा &#039;तो&#039; किस्सा

Asha Bhosle and Brett Lee : जेव्हा आशा भोसले यांनी ब्रेट ली सोबत &#039;यू आर द वन&#039; हे गाणे गाऊन लोकांना केले होते थक्क!

&quot;आमच्यासाठी आशाताई म्हणजे कुटुंबच...&quot; आशा भोसलेंच्या निधनानंतर सचिन झाला भावुक! क्रिकेट खेळाडूंनी व्यक्त केला शोक

पत्नीला टपली मारली, स्वतः कानाखाली खाल्ली... पण नवऱ्याचे KKR vs LSG चा सामना सोडला नाही, VIDEO VIRAL

Arshdeep Singh Viral Video : अर्शदीप सिंगने दिला नात्याला दुजोरा! गर्लफ्रेंडसोबतचा नवीन व्हिडिओ व्हायरल, कोण आहे मिस्ट्री गर्ल?

आशा भोसले यांचे खडतर आयुष्य! कधीच परिस्थितीमुळे खचून गेल्या नाहीत

नियतिचा अजब संयोग, आशा भोसले अन् लता मंगेशकर यांच्या निधनात 4 गोष्टींचं साम्य

सोनं 20,250 रुपयांनी स्वस्त झाले! 42 वर्षात पहिल्यांदाच स्वस्तात सोनं खरेदी करण्याची संधी

