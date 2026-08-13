/Maharashtra Breaking News Today LIVE: विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली

भाजपच्या वतीने आज अलिबाग शहरात तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या रॅलीत हाती तिरंगा घेऊन सहभागी झाले होते. समरगीतांची धून, प्रत्येक हातात फडकणारा तिरंगा आणि देशभक्तीपर घोषणा यांनी वातावरण भारावून गेले होते.
हाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) प्रवाशांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि डिजिटल प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या NCMC (National Common Mobility Card) स्मार्ट कार्डला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. १२ ऑगस्टपर्यंत राज्यात तब्बल १ कोटी १ लाख ७३ हजार ८३८ प्रवाशांनी NCMC स्मार्ट कार्डसाठी नोंदणी केली असून, त्यापैकी ६४ लाख ९१ हजार ६५ कार्डे सक्रिय झाली आहेत.
वाशिममध्ये ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाला अनोखा प्रतिसाद मिळाला आहे.रेल्वे उड्डाणपूल परिसरातील भटक्या नागरिकांच्या जवळपास ३०० झोपड्यांवर तिरंगा फडकवण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ.जयश्री गुट्टे यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबवण्यात आला.यावेळी तिरंगा रॅली आणि राष्ट्रगीताच्या माध्यमातून देशभक्तीचा जागर करण्यात आला.
दिंडोरी तालुक्यातील पालखेड धरणातून कालव्यासाठी पाण्याचा विसर्ग सुरू असताना काही हौशी पर्यटक जीव धोक्यात घालून धरणाच्या गेटजवळ जाऊन सेल्फी काढत आहेत. या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नसल्याने नागरिक थेट धरणाच्या धोकादायक भागात जात आहेत. पाण्याचा प्रवाह सुरू असताना एखादी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने सुरक्षा व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे. या संदर्भात धरण क्षेत्रातून आढावा घेतला आहे.
स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांच्या वतीने शहरात भव्य तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या रॅलीत पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी यांच्यासह पोलीस अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. शहरातील गांधी चमन येथून या तिरंगा रॅलीला सुरुवात झाली. त्यानंतर रॅली शनिमंदिर मार्गे पोलीस अधीक्षक कार्यालयापर्यंत नेण्यात आली. हातात तिरंगा ध्वज घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून यावेळी देशभक्तीपर घोषणा देण्यात आल्या. या रॅलीमुळे संपूर्ण शहरात देशभक्तीमय वातावरण निर्माण झालं होतं.
भिवंडी-वाडा रस्ता अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. काँक्रीटीकरण सुरू असतानाही या मार्गावर अपघातांचे सत्र थांबताना दिसत नाही. काल रात्री याच रस्त्यावर एक कंटेनर पलटी झाला. भिवंडी ते वाडा मार्गावरील एका टप्प्याचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, काँक्रीट रस्त्यालगत संरक्षक खांब, दगड किंवा कोणतीही सुरक्षा उपाययोजना केलेली नाही. रात्रीच्या वेळी रस्त्याच्या कडेचा अंदाज न आल्याने कंटेनर रस्त्याच्या कडेला जाऊन पलटी झाला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र कंटेनरचे मोठे नुकसान झाले आहे.
आमच्याकडून उत्तरही मागतात, बोलतो तेव्हा ऐकतही नाही-रनौत
राहुल गांधी यांचा दुटप्पीपणा, रनौत यांची टीका
कंगना रनौत यांची राहुल गांधींवर टीका
विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपलीये.. विद्यार्थी आंदोलनावर चर्चेची सरकारची तयारी आहे मात्र विरोधक चर्चेसाठी तयार नाहीत.. विरोधकांनी सभागृहाचं कामकाज चालू द्यावं असं आवाहन गृहमंत्री अमित शाहांनी केलंय.. अधिवेशन सुरु झाल्यापासून दररोज संसदेत येतोय.. विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर द्यायला तयार आहे असही अमित शाह यावेळी म्हणालेत.. दरम्यान गेल्या 20 दिवसांपासून अमित शाह कुठे होते.. असा सवाल राहुल गांधींनी विचारला असून विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जचे आणि गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले याची उत्तरं आम्हाला हवीत असा सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केलाय..
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे 2 दिवस शिल्लक आहेत.. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज विद्यार्थी आंदोलनावर लोकसभेत उत्तर देणार आहेत.. आज दुपारी तीन वाजता अमित शाह लोकसभेत यावर उत्तर देणार आहेत. दरम्यान भाषण देण्याऐवजी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलीये..
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तील लाभार्थांना जुलै महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अनुसूचित जाती घटकातील महिलांसाठी राज्य सरकारने महिला विभागाकडे ३१९ कोटी ५३ लाख रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती। चांगली नसल्यानेच सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी घ्यावा लागतो. निधीचा वापर झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. योजनेच्या पडताळणीनंतर आता एक कोटी ६६ लाख बहिणी पात्र ठरल्या आहेत. २८ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधन आहे. त्यापूर्वी हा निधी वितरित
करण्यासाठी हा निधी वर्ग केला आहे. पात्र लाभार्थीना महिन्याला अडीच हजार कोटी रुपये निधी लागतो. यंदाच्या आर्थिक वर्षात योजनेच्या अनुसूचित जाती घटकासाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
बीडमध्ये किरकोळ वादातून गोळीबार....गोळीबारातील आरोपी वाल्मिक कराडाचा समर्थक...आरोपी सफवान खाननं वाल्मिक कराडाचा फोटो हातात घेतल्याचा व्हिडिओ समोर
अन्न-औषध प्रशासनाच्या निशाण्यावर आता डॉमिनोज पिझ्झा...मुंबईतील डोमिनोज पिझ्झाच्या 3 आउटलेट्सचे परवाने निलंबित...अस्वच्छता आणि कागदपत्रांच्या अभावामुळे कारवाई
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17 ऑगस्टच्या नोटिशीनंतर महिन्याभरात मराठी न शिकल्यास रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा परवाना तीन महिन्यांसाठी रद्द, परिहवन विभागाचं अल्टिमेटम, तर मराठी शिकण्यासाठी आणखी 100 दिवस मुदत द्या, हाजी अराफत यांची मागणी..
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे 2 दिवस, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज विद्यार्थी आंदोलनावर लोकसभेत उत्तर देणार तर भाषण देण्याऐवजी राजीनामा द्या, राहुल गांधींची मागणी...
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज पुणे दौ-यावर… पुण्यातील शहर प्रमुख आणि पदाधिकाऱ्यांची घेणार बैठक
15 ऑगस्टला नाशिकमध्ये गिरीश महाजन, रायगडमध्ये भरत गोगावले ध्वजारोहण करणार, तर पालकमंत्रिपदाबाबतचा मान कधी, राजकीय वर्तुळात चर्चा...
दिल्लीत शरद पवारांची पक्षाच्या खासदारांसोबत चर्चा...पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर झालेल्या बैठकीला महत्त्व... मतदारसंघातील कामाबाबत चर्चा झाल्याची खासदारांची माहिती
खासदार सुप्रिया सुळे आणि भाजप नेते विनोद तावडे यांचा एकाच गाडीतून प्रवास, दोघंही जलजीवन मिशनची बैठक सोडून गेल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा...
एकनाथ शिंदे सत्तेत ही लोकशाहीची थट्टा... कालच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात जोरदार युक्तीवाद.. तर शिवसेना पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल ठरवल्याचाही आरोप..
वर्षावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट, दोघांमध्ये एक तासाहून अधिक काळ चर्चा झाल्याची माहिती
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 Aug 2026: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आजही ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे. पक्ष-चिन्हावर आज पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. दिल्लीत आधी खासदारांची पवारांसोबत बैठक, नंतर सुप्रिया सुळे आणि विनोद तावडेंचा एकाच गाडीतून प्रवास. राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रम शाळांचं पुढील तीन महिन्यात थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचा निर्णय. मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये दरड कोसळून 7 जणांचा मृत्यू, तर 3 जण जखमी. मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी चार लाख तर जखमींना 50 हजारांची मदत जाहीर. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु असल्यापासून अधिवेशनात दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनात लाठीचार्ज केल्याबद्दल विरोधी पक्ष गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत निवेदन द्यावे अशी मागणी करत आहे. अमित शाह उद्या चर्चेला उत्तर देणार आहे. या आणि अशा सर्वच घडामोडींचे अपडेट्स मिळवा एका क्लिकवर....