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Maharashtra Breaking News Today LIVE: विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 Aug 2026: मुंबई, पुणे ते सगळ्याचं ठिकाणच्या  ताज्या बातम्यांबरोबरच देश तसेच विदेशातील ताज्या घडामोडींचे सर्व अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 13, 2026, 08:41 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:07 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली
13 August 2026 12:05 PM (IST)

अलिबागमध्ये भाजपची तिरंगा रॅली...

अलिबागमध्ये भाजपची तिरंगा रॅली

भाजपच्या वतीने आज अलिबाग शहरात तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. भाजप पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या रॅलीत हाती तिरंगा घेऊन सहभागी झाले होते. समरगीतांची धून, प्रत्येक हातात फडकणारा तिरंगा आणि देशभक्तीपर घोषणा यांनी वातावरण भारावून गेले होते.

13 August 2026 10:41 AM (IST)

एसटीच्या NCMC स्मार्ट कार्डला प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद...

एसटीच्या NCMC स्मार्ट कार्डला प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

हाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) प्रवाशांना अधिक सुलभ, सुरक्षित आणि डिजिटल प्रवासाचा अनुभव देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या NCMC (National Common Mobility Card) स्मार्ट कार्डला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. १२ ऑगस्टपर्यंत राज्यात तब्बल १ कोटी १ लाख ७३ हजार ८३८ प्रवाशांनी NCMC स्मार्ट कार्डसाठी नोंदणी केली असून, त्यापैकी ६४ लाख ९१ हजार ६५ कार्डे सक्रिय झाली आहेत.

13 August 2026 10:40 AM (IST)

भटक्यांच्या पालांवर फडकला तिरंगा; वाशिममध्ये देशभक्तीचा अनोखा जागर...

भटक्यांच्या पालांवर फडकला तिरंगा; वाशिममध्ये देशभक्तीचा अनोखा जागर

वाशिममध्ये ‘हर घर तिरंगा’ अभियानाला अनोखा प्रतिसाद मिळाला आहे.रेल्वे उड्डाणपूल परिसरातील भटक्या नागरिकांच्या जवळपास ३०० झोपड्यांवर तिरंगा फडकवण्यात आला. सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ.जयश्री गुट्टे यांच्या पुढाकाराने हा उपक्रम राबवण्यात आला.यावेळी तिरंगा रॅली आणि राष्ट्रगीताच्या माध्यमातून देशभक्तीचा जागर करण्यात आला. 

13 August 2026 10:39 AM (IST)

पालखेड धरणावर जीवघेणा सेल्फीचा मोह; गेटजवळ पर्यटकांचा धोकादायक वावर...

पालखेड धरणावर जीवघेणा सेल्फीचा मोह; गेटजवळ पर्यटकांचा धोकादायक वावर

दिंडोरी तालुक्यातील पालखेड धरणातून कालव्यासाठी पाण्याचा विसर्ग सुरू असताना काही हौशी पर्यटक जीव धोक्यात घालून धरणाच्या गेटजवळ जाऊन सेल्फी काढत आहेत. या ठिकाणी सुरक्षारक्षक नसल्याने नागरिक थेट धरणाच्या धोकादायक भागात जात आहेत. पाण्याचा प्रवाह सुरू असताना एखादी दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने सुरक्षा व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे. या संदर्भात धरण क्षेत्रातून आढावा घेतला आहे. 

13 August 2026 10:38 AM (IST)

स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांच्या वतीने भव्य तिरंगा रॅली...

स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांच्या वतीने भव्य तिरंगा रॅली

स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांच्या वतीने शहरात भव्य तिरंगा रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या रॅलीत पोलीस अधीक्षक तेघबीर सिंह संधू, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रम साळी यांच्यासह पोलीस अधिकारी, पोलीस कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. शहरातील गांधी चमन येथून या तिरंगा रॅलीला सुरुवात झाली. त्यानंतर रॅली शनिमंदिर मार्गे पोलीस अधीक्षक कार्यालयापर्यंत नेण्यात आली. हातात तिरंगा ध्वज घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून यावेळी देशभक्तीपर घोषणा देण्यात आल्या. या रॅलीमुळे संपूर्ण शहरात देशभक्तीमय वातावरण निर्माण झालं होतं.

13 August 2026 10:35 AM (IST)

भिवंडी-वाडा रस्त्यावर कंटेनर पलटी; संरक्षक उपाययोजनांच्या अभावामुळे अपघाताचा...

भिवंडी-वाडा रस्त्यावर कंटेनर पलटी; संरक्षक उपाययोजनांच्या अभावामुळे अपघाताचा धोका कायम

भिवंडी-वाडा रस्ता अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध आहे. काँक्रीटीकरण सुरू असतानाही या मार्गावर अपघातांचे सत्र थांबताना दिसत नाही. काल रात्री याच रस्त्यावर एक कंटेनर पलटी झाला.  भिवंडी ते वाडा मार्गावरील एका टप्प्याचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले आहे. मात्र, काँक्रीट रस्त्यालगत संरक्षक खांब, दगड किंवा कोणतीही सुरक्षा उपाययोजना केलेली नाही. रात्रीच्या वेळी रस्त्याच्या कडेचा अंदाज न आल्याने कंटेनर रस्त्याच्या कडेला जाऊन पलटी झाला. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र कंटेनरचे मोठे नुकसान झाले आहे. 

13 August 2026 10:23 AM (IST)

राहुल गांधींकडून संसदेची थट्टा- कंगना रनौत यांची टीका...

राहुल गांधींकडून संसदेची थट्टा- कंगना रनौत यांची टीका

आमच्याकडून उत्तरही मागतात, बोलतो तेव्हा ऐकतही नाही-रनौत
राहुल गांधी यांचा दुटप्पीपणा, रनौत यांची टीका
कंगना रनौत यांची राहुल गांधींवर टीका

13 August 2026 10:14 AM (IST)

विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली...

विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली

विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपलीये.. विद्यार्थी आंदोलनावर चर्चेची सरकारची तयारी आहे मात्र विरोधक चर्चेसाठी तयार नाहीत.. विरोधकांनी सभागृहाचं कामकाज चालू द्यावं असं आवाहन गृहमंत्री अमित शाहांनी केलंय.. अधिवेशन सुरु झाल्यापासून दररोज संसदेत येतोय.. विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर द्यायला तयार आहे असही अमित शाह यावेळी म्हणालेत.. दरम्यान गेल्या 20 दिवसांपासून अमित शाह कुठे होते.. असा सवाल राहुल गांधींनी विचारला असून विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जचे आणि गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले याची उत्तरं आम्हाला हवीत असा सवाल राहुल गांधींनी उपस्थित केलाय.. 

13 August 2026 09:42 AM (IST)

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे 2 दिवस...

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे 2 दिवस

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे 2 दिवस शिल्लक आहेत.. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज विद्यार्थी आंदोलनावर लोकसभेत उत्तर देणार आहेत.. आज दुपारी तीन वाजता अमित शाह लोकसभेत यावर उत्तर देणार आहेत. दरम्यान भाषण देण्याऐवजी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलीये..  

13 August 2026 09:42 AM (IST)

लाडकीसाठी सामाजिक न्यायच्या निधीला कात्री...

'लाडकी'साठी सामाजिक न्यायच्या निधीला कात्री

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तील लाभार्थांना जुलै महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अनुसूचित जाती घटकातील महिलांसाठी राज्य सरकारने महिला विभागाकडे ३१९ कोटी ५३ लाख रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती। चांगली नसल्यानेच सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी घ्यावा लागतो.  निधीचा वापर झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. योजनेच्या पडताळणीनंतर आता एक कोटी ६६ लाख बहिणी पात्र ठरल्या आहेत. २८ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधन आहे. त्यापूर्वी हा निधी वितरित
करण्यासाठी हा निधी वर्ग केला आहे. पात्र लाभार्थीना महिन्याला अडीच हजार कोटी रुपये निधी लागतो. यंदाच्या आर्थिक वर्षात योजनेच्या अनुसूचित जाती घटकासाठी ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

13 August 2026 09:21 AM (IST)

बीडमध्ये किरकोळ वादातून गोळीबार...

बीडमध्ये किरकोळ वादातून गोळीबार

बीडमध्ये किरकोळ वादातून गोळीबार....गोळीबारातील आरोपी वाल्मिक कराडाचा समर्थक...आरोपी सफवान खाननं वाल्मिक कराडाचा फोटो हातात घेतल्याचा व्हिडिओ समोर

13 August 2026 08:53 AM (IST)

मुंबईतील डोमिनोज पिझ्झाच्या 3 आउटलेट्सचे परवाने निलंबित...

मुंबईतील डोमिनोज पिझ्झाच्या 3 आउटलेट्सचे परवाने निलंबित

अन्न-औषध प्रशासनाच्या निशाण्यावर आता डॉमिनोज पिझ्झा...मुंबईतील डोमिनोज पिझ्झाच्या 3 आउटलेट्सचे परवाने निलंबित...अस्वच्छता आणि कागदपत्रांच्या अभावामुळे कारवाई

13 August 2026 08:52 AM (IST)

केवळ शाकाहारींनाच घर मिळणार...

केवळ शाकाहारींनाच घर मिळणार

मांसाहार करणाऱ्यांना मुंबईतील ताडदेवमध्ये घर मिळणार नाही.... केवळ शाकाहारींनाच घर मिळणार… भावेश कावरेच्या व्हिडीओवरून संतापाची लाट

13 August 2026 08:52 AM (IST)

मराठी न शिकल्यास रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा परवाना...

मराठी न शिकल्यास रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा परवाना

17 ऑगस्टच्या नोटिशीनंतर महिन्याभरात मराठी न शिकल्यास रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा परवाना तीन महिन्यांसाठी रद्द, परिहवन विभागाचं अल्टिमेटम, तर मराठी शिकण्यासाठी आणखी 100 दिवस मुदत द्या, हाजी अराफत यांची मागणी..

13 August 2026 08:51 AM (IST)

 भाषण देण्याऐवजी राजीनामा द्या...

 भाषण देण्याऐवजी राजीनामा द्या

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे 2 दिवस, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज विद्यार्थी आंदोलनावर लोकसभेत उत्तर देणार तर भाषण देण्याऐवजी राजीनामा द्या, राहुल गांधींची मागणी... 

13 August 2026 08:51 AM (IST)

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज पुणे दौ-यावर...

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज पुणे दौ-यावर

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आज पुणे दौ-यावर… पुण्यातील शहर प्रमुख आणि पदाधिकाऱ्यांची घेणार बैठक 

13 August 2026 08:50 AM (IST)

रायगडमध्ये भरत गोगावले ध्वजारोहण करणार...

रायगडमध्ये भरत गोगावले ध्वजारोहण करणार

15 ऑगस्टला नाशिकमध्ये गिरीश महाजन, रायगडमध्ये भरत गोगावले ध्वजारोहण करणार, तर पालकमंत्रिपदाबाबतचा मान कधी, राजकीय वर्तुळात चर्चा... 

13 August 2026 08:49 AM (IST)

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर झालेल्या बैठकीला महत्त्व...

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर झालेल्या बैठकीला महत्त्व

दिल्लीत शरद पवारांची पक्षाच्या खासदारांसोबत चर्चा...पंतप्रधान मोदींच्या भेटीनंतर झालेल्या बैठकीला महत्त्व... मतदारसंघातील कामाबाबत चर्चा झाल्याची खासदारांची माहिती

13 August 2026 08:46 AM (IST)

राजकीय वर्तुळात चर्चा...

राजकीय वर्तुळात चर्चा

खासदार सुप्रिया सुळे आणि भाजप नेते विनोद तावडे यांचा एकाच गाडीतून प्रवास, दोघंही जलजीवन मिशनची बैठक सोडून गेल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा... 

13 August 2026 08:44 AM (IST)

एकनाथ शिंदे सत्तेत ही लोकशाहीची थट्टा...

एकनाथ शिंदे सत्तेत ही लोकशाहीची थट्टा

एकनाथ शिंदे सत्तेत ही लोकशाहीची थट्टा... कालच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांचा कोर्टात जोरदार युक्तीवाद.. तर शिवसेना पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल ठरवल्याचाही आरोप.. 

13 August 2026 08:42 AM (IST)

उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट...

उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट

वर्षावर उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट, दोघांमध्ये एक तासाहून अधिक काळ चर्चा झाल्याची माहिती

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
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About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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