English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE : उद्या BDDच्या पहिल्या टप्प्यातील घराच्या चाव्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 August 2025:  13 ऑगस्ट 2025 बुधवारी दिल्लीसह महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक घडामोडी घडणार आहे. त्यासोबत ग्रामीण भागासोबत इतर क्षेत्रातील बातम्या पाहा एका क्लिकवर...

Neha Choudhary | Aug 13, 2025, 09:38 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE : उद्या BDDच्या पहिल्या टप्प्यातील घराच्या चाव्या

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 August 2025 :  राज्यात सध्या विविध मुद्द्यावरुन राजकारण रंगल आहे. मुंबईतील कबुतरखान्याचा वाद चांगलाच चिघळला असून त्यासंदर्भात आज मुंबई कोर्टात सुनावणी आहे. राज्यामध्ये यंदा पहिल्यांदाच 15 ऑगस्टला मटण चिकन विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. कल्याण डोंबिली महापालिका प्रशासनानं हा निर्णय घेतला आहे. त्यासोबत अनेक महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. अशा राज्यातील ताज्या घडामोडी आणि देशभरातील सर्व घडामोडी जाणून घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून

13 Aug 2025, 09:37 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मुंबईत घर असतानाही धनंजय मुंडे सरकारी बंगल्यात

मंत्रीपद जाऊन 5 महिने झाले तरीही धनंजय मुंडे यांनी 'सातपुडा' हे शासकीय निवासस्थान रिकामे केलेले नाही. प्रकृतीच्या कारणासह मुंबईत कुठेही घर नसल्याने बंगला सोडला नसल्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. मात्र गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्जासह दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी मुंबईत गिरगाव चौपाटीवर असलेल्या घराचा उल्लेख केलेला आहे. हे घर सध्या वापरात नाही. गिरगाव चौपाटीजवळ एन.एस. पाटकर मार्गावर 'वीरभवन' या 22 मजली इमारतीत नवव्या मजल्यावर 902 क्रमांकाची सदनिका असल्याचे मुंडे यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केले होतं. डिसेंबर 2023 मध्ये मुंडे आणि त्यांच्या पत्नी राजश्री यांच्या संयुक्त नावे 16 कोटी 50 लाख रुपयांना ही सदनिका खरेदी केली होती. प्रतिज्ञापत्रात धनंजय मुंडे यांनी स्वतः 10 कोटी रुपये खर्च केल्याचा उल्लेख आहे.  या घरात सध्या कोणीही राहात नसून खरेदी केल्यापासूनच ते बंद आहे. 

13 Aug 2025, 09:36 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates :  उद्या BDDच्या पहिल्या टप्प्यातील घराच्या चाव्या 

वरळी बीडीडी रहिवाशांना पहिल्या टप्प्यातील घरांच्या चाव्या वाटप करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. याच कार्यक्रमात मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि आदित्य ठाकरे एका मंचावर येण्याची शक्यता आहे.. कारण या कार्यक्रमासाठी स्थानिक आमदार म्हणून आदित्य ठाकरेंनाही निमंत्रण देण्यात आलंय. त्यामुळे या कार्यक्रमाला आदित्य ठाकरे उपस्थित राहणार का याकडं लक्ष लागलंय.. बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प सुरू झाले तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होतं. त्यानंतर महायुतीचे सरकारमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे असताना सुद्धा हे काम सुरू राहिला आणि आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असताना फेज वनचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे नक्कीच श्रेयवादाची लढाई या पुनर्विकास प्रकल्पावरून पाहायला मिळणार आहे.

13 Aug 2025, 09:21 वाजता

ऑस्ट्रेलियन संघाची पुणेकर कर्णधार! नकोशी म्हणून पालकांनी कचऱ्यात फेकलं मात्र...; लिसा स्थळेकर आहे तरी कोण?

 

13 Aug 2025, 08:24 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates :  सोलापूरकरांसाठी आनंदाची बातमी

सोलापूर ते मुंबई विमानसेवेला गती मिळाली आहे. येत्या 8 ते 10 दिवसांत तिकीट बुकिंग सुरु होणार आहे. भाजप आमदार देवेंद्र कोठे यांची माहिती दिली आहे. विमानसेवेसाठी राज्य सरकारकडून 17 कोटी 97 लाख रुपयांचा तूट अनुदान मंजूर करण्यात आला आहे. सोलापूर ते गोवा विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर आता सोलापूर ते पुणे - मुंबई साठी विमानसेवा सुरु होतेय. 

13 Aug 2025, 07:20 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates :  आज वीर सावरकर बदनामी प्रकरणी सुनावणी 

पुणे शिवाजीनगर कोर्टात आज वीर सावरकर बदनामी प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.  सात्यकी सावरकर यांनी दाखल केलेल्या  अब्रुनुकसानी खटल्यावर आज पुणे शिवाजीनगर कोर्टात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सावरकरांची बदनामी झालेल्या भाषणाचा व्हिडीओ पुरावा न दिल्याने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचा आरोप केला आहे. या अर्जावर फिर्यादी आणि बचाव पक्ष युक्तिवाद करणार असून, सात्यकी सावरकर यांच्या तर्फे आरोपांना उत्तर दिले जाणार आहे.  या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे  न्यायालयाचा निकाल काय येतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

13 Aug 2025, 07:18 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : नागपूरकरांसाठी महत्त्वाची बातमी 

शहरात सकाळी आठ ते रात्री दहा या कालावधीत खाजगी बसेसच्या पिकअप ड्रॉपला बंदी घालण्यात आलेली आहे. शहरातील अनेक खाजगी ट्रॅव्हल्सचालकांचे कोणती अधिकृत पार्किंग व पिकअप करिता निर्धारित जागा नाही. त्यांच्यामुळे या बसेमुळे शहरात अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी होते.. याबाबत अनेक तक्रारी वाहतूक पोलिसांकडे आल्या होत्या. त्यानुसार शहराच्या इनर रिंग रोडच्या आतील परिसरात सकाळी आठ ते रात्री दहा या कालावधीत खाजगी ट्रॅव्हल्सला  शहरातील रस्त्यावर पार्किंग व पिकअप ड्रॉप साठी बंदी घालण्यात आली आहे. 13 ऑगस्ट ते 12 सप्टेंबर या कालावधी करता हे दिशा निर्देश लागू असतील 

13 Aug 2025, 07:11 वाजता

'आपल्या देशात धर्माच्या नावाने फालतू...'; कुत्री, कबुतर पॉलिटिक्सवरुन ठाकरेंच्या सेनेचा संताप

13 Aug 2025, 07:09 वाजता

महाराष्ट्रात आज आणि उद्या 'या' जिल्ह्यांमध्ये दमदार पाऊस, 3 जिल्ह्यांत ऑरेंज अलर्ट घोषित

13 Aug 2025, 07:08 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : मटण, चिकनवरील बंदी योग्य नाही- अजित पवार

दरम्यान मटण, चिकनवरील बंदी योग्य नसल्याचं मत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी व्यक्त केलंय. श्रेद्धेंचा प्रश्न आहे. पण आहारावर बंदी घालणे योग्य नसल्याचंही अजित पवार म्हणाले. 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी असेल तरी बंदी घालणं योग्य नसल्याचं दादांनी स्पष्ट केलंय. 

13 Aug 2025, 07:06 वाजता

Breaking News Today LIVE Updates : 15 ऑगस्टला मटण चिकन विक्रीवर बंदी

राज्यामध्ये यंदा पहिल्यांदाच 15 ऑगस्टला मटण चिकन विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. कल्याण डोंबिली महापालिका प्रशासनानं हा निर्णय घेतला आहे. 1988च्या जुन्या आदेशाची ढाल करून KDMC प्रशासनानं विरोधकांना झुगारुन लावलं आहे. तर खाटीक समाज या प्रकरणावरुन आक्रमक झाला आहे. KDMCनं उद्यापर्यंत निर्णय मागे घेतला नाही तर 15 ऑगस्टला कोंबड्या, बक-या घेऊन उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा खाटीक समाजानं दिला आहे. तर संभाजीनगर शहरातील कत्तलखाने 15 ऑगस्टला बंद ठेवण्याचे आदेश महापालिकेनं दिले आहेत. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि जैन धर्मीयांचं पर्युषण पर्व सुरू होत असल्यानं संभाजीनगर महापालिकेनं घेतलाय. नागपूरमध्येही 15 ऑगस्टला चिकन आणि मटणची दुकानं बंद राहणार आहेत. तसा निर्णय नागपूर महापालिकेनं घेतलाय. 

ट्रेंडिंग न्यूज़

15 ऑगस्टवर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध, एकदा वाचून घ्या; तुमचाच येईल पहिला नंबर!

15 ऑगस्टवर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध, एकदा वाचून घ्या; तुमचाच येईल पहिला नंबर!
Janmashtami Holiday 2025: जन्माष्टमीची सुट्टी कधी? &#039;या&#039; राज्यात सलग 3 दिवस शाळा बंद!

Janmashtami Holiday 2025: जन्माष्टमीची सुट्टी कधी? 'या' राज्यात सलग 3 दिवस शाळा बंद!
मुस्लिम क्रिकेटरने पिचवर नारळ फोडून केली विकेटची पूजा, Video Viral

मुस्लिम क्रिकेटरने पिचवर नारळ फोडून केली विकेटची पूजा, Video Viral

पुण्यात चाललयं काय? भाजपचा पदाधिकारी जुगार अड्ड्यावर सापडला तर आरपीआयच्या नेत्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल

पुण्यात चाललयं काय? भाजपचा पदाधिकारी जुगार अड्ड्यावर सापडला तर आरपीआयच्या नेत्यावर खंडणीचा गुन्हा दाखल
फडणवीसांसमोरच भाजप आमदाराकडून लातूरची पाकिस्तानसोबत तुलना; &#039;विधानाला फडणवीसांचं समर्थन?&#039; विरोधकांनी धरलं धारेवर!

फडणवीसांसमोरच भाजप आमदाराकडून लातूरची पाकिस्तानसोबत तुलना; 'विधानाला फडणवीसांचं समर्थन?' विरोधकांनी धरलं धारेवर!
15 ऑगस्टला तुम्हाला नाही खाता येणार नॉनव्हेज! महाराष्ट्रातील &#039;या&#039; पालिकांनी घेतलाय निर्णय; काय आहे नेमकं प्रकरण?

15 ऑगस्टला तुम्हाला नाही खाता येणार नॉनव्हेज! महाराष्ट्रातील 'या' पालिकांनी घेतलाय निर्णय; काय आहे नेमकं प्रकरण?
स्वस्त सोनं विकत घेताय, सावधान!! काय आहे हा प्रकार?

स्वस्त सोनं विकत घेताय, सावधान!! काय आहे हा प्रकार?

वैभव सूर्यवंशीला आला BCCI चा फोन, NCA मध्ये होणार विशेष ट्रेनिंग, टीम इंडिया सीक्रेट प्लान

वैभव सूर्यवंशीला आला BCCI चा फोन, NCA मध्ये होणार विशेष ट्रेनिंग, टीम इंडिया सीक्रेट प्लान
&#039;शर्माजींच्या मुला, जर त्याने तुला पाहिले तर...&#039;, युवराज सिंगने कॅमेऱ्यासमोर दिली &#039;धमकी&#039;, Viral Video

'शर्माजींच्या मुला, जर त्याने तुला पाहिले तर...', युवराज सिंगने कॅमेऱ्यासमोर दिली 'धमकी', Viral Video
&#039;पहिल्यांदाच 300 खासदार रस्त्यावर उतरले&#039; उद्धव ठाकरे भाजप सरकारवर संतापले; &#039;आता सत्ता जायची वेळ...&#039;

'पहिल्यांदाच 300 खासदार रस्त्यावर उतरले' उद्धव ठाकरे भाजप सरकारवर संतापले; 'आता सत्ता जायची वेळ...'