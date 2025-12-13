English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: महाराष्ट्रात आदिवासी भागात मुलींचा सौदा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 December 2025:  देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एकाच ठिकाणी झटपट या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊ शकता. एकाच क्लिकवर सर्व बातम्या मिळवा.   

Tejashree Gaikwad | Dec 13, 2025, 10:35 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 December 2025: आज हिवाळी अधिवेशनाचा सहावा दिवस असून सभागृहात पुणे जमीन गैर-व्यवहाराचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता आहे. याशिवाय नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांसाठी ७ दिवस शिल्लक असून, स्ट्राँग रुमबाहेर चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. इंडिगोच्या प्रवाशांमागील त्रास संपलेला नसून अनेक फ्लाईट्सचा इशू अजूनही सुरु आहे. या आणि अशा राज्यासह देश आणि विदेशातील सर्व घडामोडी एकाच क्लिकवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या. 

13 Dec 2025, 10:35 वाजता

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र लिहिलंय...महाराष्ट्रात लहान मुलं पळवण्याचं, ती बेपत्ता होण्याचं प्रमाण वाढत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे..असं असताना सरकार नेमकी काय कारवाई करतंय असा सवालही राज ठाकरेंनी विचारलाय....सोबतच भीक मागणा-या मुलांची डीएनए टेस्ट करण्याची मागणीही राज ठाकरेंनी केलीय... 

13 Dec 2025, 10:09 वाजता

महाराष्ट्रात आदिवासी भागात मुलींचा सौदा

- प्रकरणाची चौकशी होईल
- दोषींवर कठोर कारवाई करू
- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांची माहिती
-  झी 24 तासचे आभार
-झी 24 तासच्या बातमीनंतर गृहमंत्रालय कामाला

13 Dec 2025, 09:48 वाजता

पुण्यातील यशवंत साखर कारखाना जमीन विक्रीस स्थगिती

पुण्यातील यशवंत साखर कारखाना जमीन विक्रीस स्थगिती....बाजार समिती संचालकांच्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून स्थगिती...जमीन व्यवहार तपासण्याचेही निर्देश...

13 Dec 2025, 08:36 वाजता

पुण्यातील अवैध उत्खनन गैरव्यवहार प्रकरण

पुणे जिल्ह्यातील अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागानं मोठी कारवाई केलीय. चार तहसीलदारांसह 10 जणांचं निलंबन करण्यात आलंय. मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव असलेल्या क्षेत्रात झालेल्या 90 हजार ब्रास अनधिकृत गौण खनिज उत्खननाप्रकरणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली. या गैरव्यवहारात दोषी आढळलेल्या चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा 10 जणांचे निलंबन करण्यात आले. परवानगीपेक्षा ९० हजार ब्रास अधिक उत्खनन झाल्याचे ईटीएस मोजणीत निष्पन्न झाले असून, यावर फौजदारी व महसूली अधिनियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

13 Dec 2025, 08:14 वाजता

लोहगाव विमानतळ परिसरात फिरणाऱ्या बिबट्याला अखेर केल जेरबंद 

गेल्या आठवड्यात बिबट्या आढळून आला होता 

जर विमानतळ परिसरात आला असता तर मग मात्र मोठी अडचण झाली असती 

मात्र ट्रॅप कॅमेरे लावून वन विभागाने बिबट्याला केल जेरबंद

13 Dec 2025, 07:30 वाजता

सभागृहात प्रसाद लाड यांना लागला विजेचा शॉक

सभागृहात प्रसाद लाड यांना लागला विजेचा शॉक... मला काही झालं तर राज्याचं नुकसान... लाड यांचं मिश्किल वक्तव्य....तर तुम्हाला काही झालं तर पुतळा उभारु.... प्रवीण दरेकरांचा टोमणा..

13 Dec 2025, 06:51 वाजता

पालिका निवडणुकींसाठी महायुतीचं ठरलं

पालिका निवडणुकींसाठी महायुतीचं ठरलं.. मुंबईसह महत्त्वाच्या पालिका महायुती एकत्र लढवणार.. रवींद्र चव्हाण, एकनाथ शिंदेंची घोषणा... मुंबईत महायुतीचाच महापौर बसणार एकनाथ शिंदेंना विश्वास

13 Dec 2025, 06:50 वाजता

दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही- उद्धव ठाकरे 

दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही....  भास्कर जाधवांचं नाव सूचवूनही निर्णय नाही... अधिवेशनापूर्वी विरोधी पक्षनेता निवडा... उद्धव ठाकरेंची मागणी....

13 Dec 2025, 06:50 वाजता

गुलामाने प्रतिक्रिया द्यायची नसते- उद्धव ठाकरे 

गुलामाने प्रतिक्रिया द्यायची नसते... गांडूळानं फणा काढण्याचा प्रयत्न करायचा नसतो... एकनाथ शिंदेंच्या प्रश्नावर ठाकरेंचं उत्तर

13 Dec 2025, 06:49 वाजता

झी 24 तासच्या बातमीची सरकारकडून दखल

झी 24 तासच्या बातमीची सरकारकडून दखल... गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याकडून चौकशीचे आदेश... झी 24 तासच्या मोहिमेचं कदमांकडून कौतुक...

