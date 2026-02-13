English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यात कोट्यवधींचा पीक विमा घोटळा...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: 13 February  2026 : महाराष्ट्रातील ब्रेकिंग न्युज महत्त्वाच्या राजकीय तसेच इतर घडामोडींवर या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल.  मुंबई, पुण्यासह राज्यातील महत्त्वाची शहरं आणि गावांतील ताज्या बातम्या याकडे लक्ष असेल. याशिवाय सुरु असलेल्या वर्ल्ड कडेही या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल...सगळे अपडेट्स वाचण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा...

Priti Ved | Feb 13, 2026, 12:21 PM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यात कोट्यवधींचा पीक विमा घोटळा...

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: 13 February  2026 : राज्यात अनेक ठिकाणी महापौर पद कोण भुषवणार याचा निकाल लागलेला नाही याचे सगळे अपडेट्स जाणून घेऊयात.  तसेच इतर जिल्हांसह रायगमधील सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपच्या जोरदार हालचाली सुरु आहेत.  बांगलादेशात संसदीय निवडणुकीसाठी मतदानचेही अपडेट्स आपण बघणार आहोत. पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर ही निवडणूक होत आहे. शिवाय शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे आज डॉक्टर तपासणी करून त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देतील. याशिवाय देश-पदेशातील, राज्यातील महत्त्वाच्यी राजकीय हालचाली तसेच इतर महत्त्वाच्या अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घ्या....

13 Feb 2026, 12:20 वाजता

विलिनीकरणाबाबत सुप्रिया सुळेंचं मोठं वक्तव्य
विलिनीकरणाबाबत दादा आणि माझी चर्चा झाली होती...भाऊच गेला, आता जुनं काढण्यात काय अर्थ...अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काल दिली होती पाहू या.. 

13 Feb 2026, 11:56 वाजता

राज्यात कोट्यवधींचा पीक विमा घोटळा...
राज्यात कोट्यवधींचा पीक विमा घोटळा...जळगावात ओसाड जमिनीवर केळी बाग दाखवून 216 कोटींचा विमा लाटण्याचा डाव उघड...सॅटेलाईटच्या मदतीने कृषी विभागाने केला भांडाफोड...

13 Feb 2026, 11:47 वाजता

राष्ट्रवादी (SP) पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांचा मोठा गौप्यस्फोट
अध्यक्षिय लेखात केला मोठा गौप्यस्फोट विलिनीकरणानंतर पक्षाची संपूर्ण धूरा अजितदादांकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णयही साहेबांच्यासह सर्व नेत्यांनी केला होता असे म्हटले आहे. प्रदेशाध्यक्ष शशीकांत शिंदे यांनी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या अजित पवार यांना समर्पीत करण्यात आलेल्या मासिकाच्या अध्यक्षिय लेखात असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ शरदचंद्र पवार यांचा पक्ष राष्ट्रवादीत विलिन करण्यास शरद पवार यांच्यासह अजित पवार यांचे ठरले होते याचा उल्लेख या अध्यक्षिय लेखात करण्यात आलाय.

13 Feb 2026, 11:27 वाजता

बारावीच्या विद्यार्थिनीचा अपघातात मृत्यू
नागपुरातील उमरेड तालुक्यात भीषण अपघात...बारावीच्या विद्यार्थिनीचा अपघातात मृत्यू..मुलीसह वडिलांचाही जागीच मृत्यू...संतप्त गावक-यांकडून टिप्पर चालकाला चोप...

13 Feb 2026, 11:09 वाजता

गोरेगाव पूर्वेतील 45 मजली इमारतीला भीषण आग
गोरेगाव पूर्वेतील गोकुळ धाम येथील एका निवासी गगनचुंबी इमारतीला शुक्रवारी सकाळी आग लागली. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोरेगाव पूर्वेतील कृष्ण वाटिका रोडवरील डीबी वुड बिल्डिंगमध्ये सकाळी ९.११ वाजता एका नागरिकाने ही घटना घडल्याची माहिती दिली. ४५ मजली निवासी इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरील बेडरूममध्ये विद्युत वायरिंग आणि इन्स्टॉलेशन्स, स्वयंपाकघरातील फिटिंग्ज आणि घरगुती वस्तूंना आग लागली.

13 Feb 2026, 10:49 वाजता

पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना गुडबाय; वाहतूक क्षेत्रात होणार मोठा बदल
2070 पर्यंत 'शुद्ध-शून्य उत्सर्जन' लक्ष्य गाठायचे असेल, तर वाहतूक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल अपरिहार्य असल्याचे नीती आयोगच्या ताज्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे...त्यामुळे डिझेल वाहनांना टप्प्याटप्प्याने हटवून सीएनजी, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने स्वीकार करणे ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी ठरेल, असे आयोगाने नमूद केले आहे... अहवालानुसार, शहरी प्रदूषण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी डिझेल वाहनांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे... त्याऐवजी सीएनजी, हायब्रिड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवावा... यासोबतच इथेनॉल-मिश्रित इंधनावर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांना, उच्च बायो-सीएनजी मिश्रणाला आणि हायब्रिड फ्लेक्स-फ्युएल मॉडेल्सना प्रोत्साहन देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

 

13 Feb 2026, 10:35 वाजता

लोणावळ्यात आयटी अभियंत्याची आत्महत्या; कारण...
लोणावळ्यात आयटी अभियंत्याची आत्महत्या केल्याची बातमी समोर आली आहे.  अभियंत्याची 250 फूट खोल दरीत उडी मारून आत्महत्या... आत्महत्येपूर्वी पत्नी आणि मित्रांना मेसेज आणि ई-मेलद्वारे संकेत दिल्याची माहिती...  आत्महत्येचं कारण अद्याप अस्पष्ट...  घटनेमुळे पर्यटनस्थळी सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर...

13 Feb 2026, 10:23 वाजता

लाचखोरीचं लोण मंत्रालयात; नरहरी झिरवाळांच्या लिपिकाला अटक 
लाचखोरीचं लोण थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचलंय...अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील एका लिपिकाला काल एसीबीने अटक केलीय..मंत्रालयाच्या दुस-या मजल्यावरील मंत्री नरहरी झिरवाळांच्या कार्यालयात एसीबीने सापळा रचत लिपिक राजेंद्र ढेरंगेला 35 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केलीय... मेडिकल परवाना निलंबन रद्द करण्यासाठी त्याने एका नागरिकाकडे लाच मागितली होती...एसीबी'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राजेंद्र ढेरंगे याने तक्रारदाराकडे 50 हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्यानंतर तक्रारदाराने एसीबीकडे धाव घेतली... पडताळणीत ढेरंगेने लाच मागितल्याचे स्पष्ट होताच मंगळवारी सायंकाळी ६ वाजता सापळा रचण्यात आला आहे... तडजोडीअंती ढेरंगे तक्रारदाराकडून ३५ हजार रुपये घेण्यास तयार झाला. अखेर, ३५ हजाराची लाच घेताना त्याला ताब्यात घेण्यात आले...

13 Feb 2026, 10:18 वाजता

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार पुणे दौ-यावर
पुण्यातील पदाधिका-यांची बैठक घेणार... जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांची भेटी घेणार... सुनेत्रा पवार सर्किट हाऊसमध्ये दाखल... सुनेत्रा पवारांबरोबर पार्थ पवारदेखील उपस्थित... इतर पदाधिकारीदेखील सर्किट हाऊसमध्ये यायला सुरुवात...  

13 Feb 2026, 10:06 वाजता

राज्यसभा, विधापरिषदेवर कुणाची वर्णी लागणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर आता राज्यसभा आणि परिषदेच्या जागा भरल्या जाणार आहेत... रिक्त जागांपैकी अधिक जागा महायुतीच्या पारड्यात पडणार... तर संख्याबळाचा सर्वाधिक फटका महाविकास आघाडीला बसणार... स्थानिक निवडणुकांमधील निराशाजनक कामगिरीमुळे विधान परिषदेच्या जागांवर होणार परिणाम... राज्यसभेच्या ७ तर विधानपरिषदेच्या ९ जागा रिक्त होणार.. राज्यपाल नियुक्त ५ जागांवरही लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता... राज्यसभा आणि परिषदेवर इच्छूकांपैकी कोणाची वर्णी लागणार याकडे लक्ष))

ट्रेंडिंग न्यूज़

Powerful Shiva Mantras: महाशिवरात्रीला कोणत्या मंत्राचा जप करावा? पाहा &#039;हे&#039; 6 शिवमंत्र आणि ते म्हणण्याची योग्य पद्धत

Powerful Shiva Mantras: महाशिवरात्रीला कोणत्या मंत्राचा जप करावा? पाहा 'हे' 6 शिवमंत्र आणि ते म्हणण्याची योग्य पद्धत
Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या स्टाईलने अधिकाऱ्यांना सूचना, पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या &#039;त्या&#039; कृतीकडे सारेजण पाहतच राहिले...

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या स्टाईलने अधिकाऱ्यांना सूचना, पालकमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या 'त्या' कृतीकडे सारेजण पाहतच राहिले...
Aajche Rashi Bhavishya 13 February 2026: विजया एकादशीला &#039;या&#039; राशीच्या लोकांच चमकणार नशिब, पाहा संपूर्ण राशिभविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 13 February 2026: विजया एकादशीला 'या' राशीच्या लोकांच चमकणार नशिब, पाहा संपूर्ण राशिभविष्य
गोरेगावच्या 45 मजली इमारतीला भीषण आग, अनेक लोक अडकल्याची शंका

गोरेगावच्या 45 मजली इमारतीला भीषण आग, अनेक लोक अडकल्याची शंका
मुंबई विद्यापीठाकडून 304 परीक्षा कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय, विद्यार्थ्यांवर काय होणार परिणाम?

मुंबई विद्यापीठाकडून 304 परीक्षा कायमच्या बंद करण्याचा निर्णय, विद्यार्थ्यांवर काय होणार परिणाम?
&#039;आपला शब्द पाळला नाही म्हणून...&#039; राजपाल यादववर उच्च न्यायालयाची टिपणी, यामुळे केली अटक...

'आपला शब्द पाळला नाही म्हणून...' राजपाल यादववर उच्च न्यायालयाची टिपणी, यामुळे केली अटक...

Kiss केल्याने मिळतात चक्क आरोग्यदायी फायदे, जाणून थक्क व्हाल!

Kiss केल्याने मिळतात चक्क आरोग्यदायी फायदे, जाणून थक्क व्हाल!
Massive Fire: 120000000 रुपयाचा कापूस जळून खाक,तर एक होरपळून जखमी

Massive Fire: 120000000 रुपयाचा कापूस जळून खाक,तर एक होरपळून जखमी
T20 World Cup 2026 : अंपायरशी वाद पडला महागात, स्टार ऑलराऊंडरवर ICC ने ठोठावला दंड

T20 World Cup 2026 : अंपायरशी वाद पडला महागात, स्टार ऑलराऊंडरवर ICC ने ठोठावला दंड
क्रूरकृत्य! मुलाने वडिलांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटवलं, पुण्यात संतापजनक घटना

क्रूरकृत्य! मुलाने वडिलांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून पेटवलं, पुण्यात संतापजनक घटना