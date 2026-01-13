English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News Today LIVE: संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी एकत्र

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 January 2026:  महापालिकांच्या निवडणुकीला अवघे दोन दिवस उरले आहेत. आजचा प्रचाराचा शेवटचा दिसाव आहे. याबद्दलचे सर्व अपडेट्स तसेच इतर बातम्यांचेही सगळे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून घ्या...नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा..     

Tejashree Gaikwad | Jan 13, 2026, 09:34 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 January 2026: 29 महानगरपालिकांचा आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. आज सगळीकडे प्रचाराचा धुमधडाका पहायला मिळणार आहे. मतदानाच्या 48 तास आधी निवडणुकीचा प्रचार थांबवण्यात येणार आहे.. आज संध्याकाळी 5.30 वाजता हा प्रचार समाप्त होणार आहे. याशिवाय  राज्य तसेच देशात घडणाऱ्या इतर सर्वच बातम्यांचे अपडेट्स या ब्लॉगच्या माध्यमातून तुम्ही एका क्लिकवर मिळवू शकता. नवीन अपडेट्स मिळवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा..   

 

13 Jan 2026, 09:27 वाजता

संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी एकत्र

13 Jan 2026, 08:49 वाजता

संदीप देशपांडे आणि संतोष धुरी एकत्र

मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि नुकतेच भाजपात गेलेले संतोष धुरी एकत्र...भाजपात गेल्यानंतरही संतोष धुरी शिवाजी पार्क मैत्री कट्ट्यावर मित्राच्या वाढदिवसासाठी एकत्र...मित्र सुरेशचंद्र तारकर यांच्या वाढदिवसासाठी मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि नुकतेच भाजपात गेलेले संतोष धुरी एकत्र....

13 Jan 2026, 08:33 वाजता

...म्हणून त्यांच्या पापांवर पांघरुण टाकू का? - राज ठाकरे 

गौतम अदानी माझ्या घरी आले, टाटा अंबानीही आले, माझ्या घरी येऊन गेले म्हणून त्यांच्या पापांवर पांघरुण टाकू का... भाजपच्या टीकेला राज ठाकरेंचं प्रत्युत्तर 

13 Jan 2026, 08:14 वाजता

To The Point With Kamlesh Sutar | उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांची रोखठोक मुलाखत LIVE  Zee24Taas

13 Jan 2026, 07:59 वाजता

सोने आणि चांदीच्या दराने गाठला नवा उच्चांक

सोने आणि चांदीच्या दराने गाठला नवा उच्चांक, सोनं 1 लाख 42 हजारांच्या घरात, तर चांदी प्रति किलो 2 लाख 70 हजारांवर, जागतिक अस्थिरतेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने चांदीला पसंती

13 Jan 2026, 07:48 वाजता

पुण्यात तापमानाचा विचित्र खेळ...

वाढत्या शहरीकरणात सुरू असलेली विकास कामे सिमेंटचा वाढता विळखा आणि काही ठिकाणी अद्यापही दाटलेली हिरवाई याचाच परिणाम शहरातील हवामानात होत असल्याचे निदर्शनात येत आहे गेल्या काही दिवसात शहराच्या काही भागात नऊ ते दहा अंश किमान तापमान तर काही भागात किमान तापमान 15° c च्या पुढे असल्याचे दिसून येत आहे शहरात अवघ्या दहा किलोमीटरच्या अंतरात किमान तापमानात तब्बल सहा अंशापर्यंत तफावत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

13 Jan 2026, 07:28 वाजता

देवेंद्र फडणवीस मला आतापर्यंत बरा माणूस वाटायचा

देवेंद्र फडणवीस मला आतापर्यंत बरा माणूस वाटायचा,  पण किती खोटं बोलत आहेत. तो अण्णामलाई आला होता.. मुंबई महाराष्ट्राचं शहरच नाही बोलला तरीही देवेंद्र फडणवीस म्हणतात तो असं काही बोललाच नाही... असं म्हणत फडणवीस खोट बोलत असल्याचा आरोप राज यांनी ठाण्यातील सभेत केलाय.. या सभेत राज यांनी झी 24 तासचे संपादक कमलेश सुतार यांच्या मुलाखतीचा भाग दाखलत टीका केलीये.. 

13 Jan 2026, 07:27 वाजता

महापालिका निवडणूक प्रचाराचा अखेरचा दिवस

राज्यातील सर्व 29 महापालिका निवडणुकांच्या प्रचाराचा आज अखेरचा दिवस आहे...संध्याकाळी 5.30 वाजता प्रचारतोफा थंडावतील...त्यामुळे दिवसभर सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांकडून प्रचारासाठी जोर लावला जाईल...जाहीर सभा, रोड शो, बाईक रॅलीसह घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यावर भर असेल...दरम्यान सर्व महापालिकांसाठी गुरुवारी मतदान पार पडेल...तर लगेच शुक्रवारी मतमोजणी असणार आहे... 

13 Jan 2026, 07:06 वाजता

येवला ते गाणगापूर सायकल यात्रा

येवला ते गाणगापूर सायकल यात्रा निघालीय. यात्रेचं यंदा 20वे वर्ष असून 35 सायकलस्वार ५६५ किमी अंतर पार करत जनजागृती करतात. बालविवाह प्रतिबंध कायदा, एनडीपीएस कायदा तसेच विधी सेवा अधिनियम याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन केलं जातय.   

13 Jan 2026, 07:05 वाजता

फडणवीसांनी आदित्य ठाकरेंचा समाचार घेतला

आदित्य ठाकरे यांनी शिवाजी पार्क मैदानावरील सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नक्कल केली होती..त्यावर फडणवीसांनी आदित्य ठाकरेंचा समाचार घेतलाय...नक्कल करता करता काकांचा पक्ष संपला....तुम्हाला तर नक्कलही करता येत नसल्याचा हल्लाबोल फडणवीस यांनी आदित्य ठाकरेंवर केलाय...

