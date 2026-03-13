Maharashtra Breaking News Today LIVE: जाळी-शिसे महाग; मच्छीमार संकटात; खर्चही वाढला

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 march 2026: एलपीजी वितरणात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्यात आलंय. ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेल्या वन-टाइम कोडची पुष्टी केल्याशिवाय सिलिंडर डिलिव्हर झाल्याची नोंद होणार नाही. शिव सेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी SC मध्ये पुढील सुनावणी 1 एप्रिलला होणार आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संसदेत भारतातील सध्याच्या परिस्थितीची माहिती देशाला दिली.भारतातील कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याची परिस्थिती "सुरक्षित" असल्याचे ते म्हणाले. शिवसेनेचा मुद्दा सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आला. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असे कपिल सिब्बल म्हणाले.
13 Mar 2026, 06:24 वाजता
आखातातील भाज्यांची निर्यात ठप्प, 1681 कोटींचा व्यापार संकटात
भारतीय लिंबू, हिरवी मिरची,शेवगा, भेंडी आणि कारली यांसारख्या भाज्यांना आखाती देशांत वर्षभर मोठी मागणी असते. मात्र, मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे या भाज्यांची निर्यात सध्या ठप्प झाली असून त्याचा थेट फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतातून सुमारे ३ लाख ७३ हजार टन भाजीपाला आठ आखाती देशांमध्ये निर्यात केला होता. या निर्यातीमधून १६८१ कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती.
13 Mar 2026, 06:23 वाजता
जाळी-शिसे महाग; मच्छीमार संकटात; खर्चही वाढला
आखातातील तणावपूर्ण परिस्थितीचा फटका मच्छीमारांनाही बसू लागला आहे. चीनसह आखाती देशांतून आयात होणाऱ्या मासेमारीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने जाळी, शिसे आणि इतर साहित्याच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत.
13 Mar 2026, 06:22 वाजता
लोणार सरोवरात पाणी उपसा करण्यासाठी वन्यजीव विभागाची परवानगी आवश्यक
बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवराची पाणी पातळी वाढल्याने इथे असलेल्या मंदिरात भाविकांना दर्शनासाठी जाता येत नाही. या सरोवरातील पाणी उपसा करण्यासाठी वन्यजीव विभागाची परवानगी आवश्यक असून त्यासाठी शुक्रवारी बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन वनमंत्री गणेश नाईक यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिले.
13 Mar 2026, 06:21 वाजता
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इराणचे पंतप्रधान यांच्याशी चर्चा
एक्स वर पोस्ट करून दिली माहिती दिली. मी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी या प्रदेशातील गंभीर परिस्थितीवर चर्चा केली. तणाव वाढणे, नागरिकांचे जीवितहानी आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे नुकसान याबद्दल मी माझी तीव्र चिंता व्यक्त केली. भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता आणि सुरक्षा, वस्तू आणि ऊर्जेच्या अखंड प्रवाहाची गरज या भारताच्या सर्वोच्च प्राधान्यांमध्ये आहेत. मी शांतता आणि स्थिरतेसाठी भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आणि संवाद आणि राजनयिकतेचे आवाहन केले.
13 Mar 2026, 06:19 वाजता
'बिगरभाडे' दुप्पट करण्याचा पश्चिम रेल्वेचा निर्धार
पश्चिम रेल्वेने चालू आर्थिक वर्षामध्ये तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त मिळालेल्या (बिगरभाडे) महसुलामधून ११७ कोटी रुपये मिळवले आहेत. येत्या आर्थिक वर्षासाठी हे लक्ष्य दुप्पट करत २३९.२४ कोटींचे ठेवले आहे.
13 Mar 2026, 06:18 वाजता
राज्यात मिश्र हवामान; वादळी वारे, ढगाळ वातावरणासह पावसाची शक्यता
मुंबईचा कमाल तापमानाचा पारा खाली आला तरी राज्यभरातील कमाल तापमान वाढलेलेच आहे. तापमानाचा पारा वर-चढ असतानाच दुसरीकडे हवामानात सतत बदल होत आहेत. परिणामी राज्यात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी वारे वाहणार असून, मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तविली आहे.
13 Mar 2026, 06:17 वाजता
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये वरण-भाताऐवजी दिली खिचडी
महापालिकेच्या शाळांमध्ये गॅस टंचाईचा परिणाम मध्यान्ह भोजनावर झाला आहे. परिणामी, अंधेरी परिसरातील अनेक शाळांमध्ये नियोजित वरण-भातऐवजी विद्यार्थ्यांना खिचडी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली.
12 Mar 2026, 18:39 वाजता
45 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस केळी विमा
जळगाव जिल्ह्यात केळी लागवड केली नसताना तब्बल 45 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बोगस केळी विमा काढल्याची धक्कादायक बाब कृषी विभागाच्या पडताळणीत समोर आले आहे.
12 Mar 2026, 18:37 वाजता
बिलं दुरूस्त करा, अन्यथा काळं फासू – अविनाश देशमुख
बदलापुरातील महानगर गॅस अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस अविनाश देशमुख यांनी धडक मोर्चा काढत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला.
12 Mar 2026, 18:36 वाजता
चिपळूणच्या ग्रामीण भागात पाण्याचा टाहो
कोकणात पावसाचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या चिपळूण तालुक्यातून आता एक चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. मार्च महिन्याचा फक्त पंधरवडा उलटला असतानाच, चिपळूणच्या अनेक गावांमध्ये भीषण पाणी टंचाईचे सावट पसरले आहे.