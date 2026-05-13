Maharashtra Breaking News Today LIVE: बारामतीमध्ये पुन्हा एक विमान अपघात; ऊसाच्या शेताजवळ कोसळं विमान

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 May 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहानांनतर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर गेलंय. राज्य सरकारमधील सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी होण्याची शक्यता आहे. विदर्भात पुन्हा एकदा उष्णतेचा प्रकोप सुरू आहे. अकोल्यात 45.6 तर अमरावतीला 45.4 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.
बारामतीमधील गोजवावी या ठिकाणी रेड बर्ड या कंपनीचे विमान इंजिन प्रॉब्लेममुळे ऊसाच्या शेताजवळ कोसळलं आहे.
बारामतीमध्ये एक शिकाऊ विमान पडलं असून विमानातील वैमानिक सुरक्षित आहे. 28 जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ झालेल्या विमान अपघातामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसहीत पाच जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर पुन्हा याच विमानतळाजवळ विमान अपघात झाला आहे.
"काल शरद पवार यांची भेट घेतली. त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासंदर्भात ही भेट घेतली होती. या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. फक्त प्रकृतीची विचारपूस मी या भेटीत केली आहे," असं सुनील तटकरेंनी स्पष्ट केलं आहे.
कोकणात सध्या पावसाळ्यापूर्वीची सुकी मासळी साठवण्याची लगबग सुरू आहे. मात्र यंदा खवय्यांच्या खिशाला मोठा चटका बसणार आहे. आखाती देशांतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या डिझेल टंचाईचा थेट फटका मासेमारीला बसला असून,पुरवठा घटल्याने सुक्या मासळीचे दर गगनाला भिडले आहेत. पुरेशा इंधनाअभावी मासेमारी नौकांच्या फेऱ्या कमी झाल्या आणि परिणामी बाजारात मासळीची आवक घटली आहे.रत्नागिरी,खेडसह कोकणच्या बाजारपेठांमध्ये विक्रेते आणि ग्राहक दोघेही हवालदिल झाले असून,सोड्यांसारख्या मासळीने तर हजाराचा टप्पा ओलांडला आहे. बाजारातील दर आगामी दिवसांत प्रचंड वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यंदा ढोमा ₹200, चिवनी ₹300, कोलिम ₹200, आंबड काड ₹400, बोंबील ₹400, बगी ₹600, आणि सोडे तब्बल ₹1000 प्रति किलोने विकले जात आहेत.
पुण्यातील पेट्रोल पंप चालकांना पेट्रोलचा पुरवठा कमी प्रमाणात होताना दिसत आहे. युद्धामुळे इंधनाच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. दिवसाला एकच टँकर डिझेल आणि पेट्रोल मिळत आहे. त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे. जर साखळी पुरवठा तुटला मग मात्र इंधन टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
समाजवादी पार्टीचे संस्थापक मुलायम सिंह यांचे पुत्र तसेच अखिलेश यादव यांचे बंधू प्रतीक यादव यांचा मृत्यू झाला आहे. वयाच्या 38 व्या वर्षी प्रतीक यादव यांचं निधन झालं असून लखनऊमधील सिव्हिल रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. रिअल इस्टेट आणि फिटनेसंदर्भातील व्यवसायामध्ये प्रतीक यांनी जम बसवला होता. प्रतीक हे भाजपाच्या नेत्या अपर्णा यादव यांचे पती होते.
पाकिस्तानबरोबरची कोंडी फोडण्यासाठी थेट जनतेशी संपर्क महत्त्वाचा आहे आणि चर्चेसाठी नेहमीच संधी उपलब्ध असली पाहिजे, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी व्यक्त केले. पाकिस्तानच्या लष्करी आणि राजकीय नेतृत्वाने भारताचा विश्वास गमावला आहे आता समाजाने पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे, असे होसबाळे यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. देशाची सुरक्षा आणि आत्मसन्मान जपला पाहिजे आणि सरकारने त्याची काळजी घेतली पाहिजे. पण त्याच वेळी, संवादसेतू बंद ठेवून चालणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. त्याच दृष्टिकोनातून थेट जनतेशी सातत्याने संवाद साधल्यास दोन देशांमध्ये निर्माण झालेला तिढा सुटू शकेल, अशी अपेक्षा होसबाळे यांनी व्यक्त केली. पाकिस्तान दहशतवादाची पाठराखण करत असताना, भारताने त्यांच्याशी कसे वर्तन ठेवावे, असा प्रश्न विचारला असता, विविध मार्ग अवलंबले आहेत मात्र, पाकिस्तान कुरापत काढणे थांबवत नाही, हे पुलवामा, पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यांतून दिसून आल्याचे त्यांनी नमूद केले. व्यापार आणि वाणिज्य, व्हिसा देणे थांबता कामा नये, कारण संवादासाठी एक संधी गरजेची असल्याचे म्हणाले. राजनैतिक संबंध टिकवून ठेवण्यात त्यामुळेच आले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वात भारताविषयी तिरस्कार असल्याने तेथील शिक्षणतज्ज्ञ, खेळाडू, शास्त्रज्ञ आणि समाजातील प्रमुख नेत्यांनी पुढे आले पाहिजे, असे होसबाळे यांनी सुचवले.
तुमचे किंवा तुमच्या जोडीदाराचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास, तुमची घरगुती गॅसची (एलपीजी) सबसिडी कायमची बंद होऊ शकते. सरकारने गॅस सबसिडी नियमांची अंमलबजावणी सुरू केली असून, थेट
आयकर विभागाच्या डेटावरून अशा ग्राहकांची ओळख पटवली जात आहे. इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या कंपन्यांनी अशा ग्राहकांना मोबाइलवर मेसेज पाठवले आहेत ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 10 लाख
रुपयांपेक्षा अधिक आहे, या ग्राहकांनी सात दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण देण्यासही सांगितले आहे. दरम्यान, गॅस चोरी रोखण्यासाठी आता 'डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड' (डीएसी) अनिवार्य करण्यात आला आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या 2640 घरांच्या सोडतपूर्व प्रक्रियेनुसार नोंदणी, अर्जविक्रीसाठी दोन दिवस, तर अनामत रक्कमेसह अर्ज भरण्यासाठी केवळ तीन दिवस शिल्लक आहेत. असे असताना या सोडतीला मागील काही वर्षांतील सर्वात कमी प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत 2640 घरांसाठी 46 हजार 108 अर्ज अनामत रक्कमेसह दाखल झाले आहेत. हा प्रतिसाद अत्यंत कमी आहे. या सोडतीत बहुतांश घरे महागडी, न परवडणारी आहेत, त्यामुळे या घरांकडे इच्छुकांनी पाठ फिरवली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावी मार्च 2026 परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आता जून-जुलै २०२६ मध्ये होणाऱ्या पुरवणी परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुनर्परीक्षार्थी, खाजगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत अर्ज करणारे, तसेच आयटीआय विषय घेऊन प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेसाठी अर्ज करता येणार आहेत. 12 ते 21 मे, तर विलंब शुल्कासह अर्ज 22 ते 25 मेदरम्यान अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत.
राज्यात सध्या उन्हाळा तीव्र होत असून काही ठिकणी उष्णतेची लाटेसदृश्य स्थिती आहे. यामुळे राज्यातील नागरिकांना उर्वरित मे महिन्याच्या चिंतेसोबतच यंदाचा पावसाळा कसा असेल याची काळजी लागली आहे. दरम्यान, मोसमी पाऊस वेळेवर दाखल होण्यासाठी सध्या दक्षिण बंगालच्या उपसागरात तसेच अंदमान समुद्र आणि अंदमान आणि निकोबार बेट येथे अनुकूल स्थिती निर्माण झाली असून मोसमी पाऊस या आठवड्याच्या अखेरीस या प्रदेशात दाखल होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने मंगळवारी वर्तविली आहे.
देशांतर्गत विमान प्रवासात प्रवाशांना सामानासाठी ताटकळावे लागत असून, मार्च महिन्यात सामानाशी संबंधित सर्वाधिक तक्रारींची नोंद झाली आहे. हवाई प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढली असून दुसरीकडे प्रवाशांना प्रवासात उड्डाण – आगमनाला विलंब, विमानतळावरील गर्दीसह ‘सामाना’चा त्रास देखील सहन करावा लागत आहे. नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, मार्च महिन्यात प्रवाशांनी नोंदवलेल्या एकूण तक्रारींपैकी 47.1 टक्के तक्रारी या सामानाशी संबंधित आहेत. हरवलेली बॅग, उशिरा पोहोचलेले सामान, चुकीच्या हाताळणीमुळे झालेले नुकसान अशा विविध अनुभवांनी प्रवाशांना प्रवासादरम्यान मनस्ताप सहन करावा लागला आहे.
मातीन पटेलने राहते घर रिकामे केले आहे. स्वतःचे कार्यालय रात्रीच स्वतः तोडले आहे. महापालिकेचा मोठा फौज फाटा दाखल झाला असून घर पाडण्यास सुरुवात झाली आहे.
निदा खानला आश्रय देणाऱ्या छत्रपती संभाजी नगरमधील एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेलच्या घरावर आज महापालिका कारवाई करणार आहे. सकाळी 6 वाजता मातीनचे राहते घर, ऑफिस आणि निदा ज्या घरात आश्रयाला होती या तिन्ही मालमत्तांवर एकाच वेळी कारवाई करण्यात येणार आहे. काल हायकोर्टाने याबाबत मातीनला दिलासा दिला नव्हता त्यानंतर लागलीच आज महापालिका कारवाई करत आहे.
सांगलीत भिंत कोसळून 6 जणांचा मृत्यू झाला. वादळी वा-यामुळे भिंत कोसळली. मोटेवाडी येथे मरगुबाई देवीच्या धार्मिक कार्यक्रमानिमित्ताने भाविकांची होती उपस्थिती, वादळी वारा सुटल्याने भाविकांनी बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी आसरा घेतला होता.
रेल्वे भरती आंदोलन प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ठाणे न्यायालय येथे आज दुपारी 2 वाजता उपस्थित राहणार आहेत.
भायखळा परिसरात गोळीबाराची घटना घडली आहे. या घटनेत एक जण जखमी झाला आहे. समीर शेख असं जखमी झालेल्याचे नाव आहे. या घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून तपास सुरु करण्यात आला आहे. याचे सकाळी अपडेट्स घ्या.
महाराष्ट्रात पुढील 3 दिवस उष्णतेची लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे.पुढील 3 दिवस महाराष्ट्राच्या बहुतांश जिल्ह्याना उन्हाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आल्याची माहिती पुणे हवामान विभागाकडून सांगण्यात आली आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 May 2026: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शहरात चक्क 43.6 अंश सेल्सिअस इतक्या विक्रमी तापमानाची नोंद झाली. केजी सेक्टरमध्ये भारतीय लष्कराने घुसखोरीचा प्रयत्न हाणून पाडला. भारतीय लष्कराच्या सतर्क जवानांनी एका दहशतवाद्याला ठार केले.नीट कथित पेपर लीक प्रकरणात सीबीआयची एक टीम जयपूरमधील एसओजी मुख्यालयात दाखल झाली आहे.या संपूर्ण प्रकरणात सीबीआयने एफआयआर दाखल केली असून, आता या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून केला जाणार आहे.नवीन सीबीआय संचालकाच्या निवडीसंदर्भात पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते यांची बैठक ७, लोक कल्याण मार्ग येथे होणार आहे. सरन्यायाधीश आणि राहुल गांधी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत.