Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 November 2025: क्रिकेटच्या मैदानात राजकारण्यांची फटकेबाजी पाहायला मिळाली. राजकारण्यांची गाजवलं क्रिकेटचं मैदान अजिंक्य नाईकांच्या नेतृत्वातल्या शरद पवार पॅनलनं मारली बाजी शरद पवार पॅनलला 11 तर आशिष शेलार पॅनलला 5 जागा मिळाल्या. उपाध्यक्षपदी शरद पवार पॅनलचे जितेंद्र आव्हाड पवार पॅनलचे मिलिंद नार्वेकरही सदस्यपद जिंकले सहसचिवपदी पवार पॅनलच्या निलेश भोसलेंची वर्णी लागली आहे. तसेच अजूनही महाराष्ट्रात अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांचे पुण्यातील गैरव्यवहार जमीन प्रकरण गाजत आहे. या प्रकरणात आज काय अपडेट समोर येणार आहेत, ते पाहूया. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध कामांच्या उद्घाटनाप्रसंगी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नाशिक दौऱ्यावर आहेत. काँग्रेस पक्ष म्हणून स्वबळावर लढणार आहोत, कुठे तरी मित्र पक्षांसोबत आघाडी या सगळ्यावर निर्णय होईल असं सपकाळ यांनी म्हटलं आहे.
13 Nov 2025, 08:00 वाजता
PAK दौरा सोडणार श्रीलंका संघ? इस्लामाबादमधील बॉम्बस्फोटानंतर खेळाडूंमध्ये भीतीचे वातावरण
PAK दौरा सोडणार श्रीलंका संघ? इस्लामाबादमधील बॉम्बस्फोटानंतर खेळाडूंमध्ये भीतीचे वातावरण
13 Nov 2025, 07:34 वाजता
निवडणुकीत शरद पवार पॅनलनं मारली बाजी
एकीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे वाहत असताना दुसरीकडे मात्र MCA च्या निवडणुकीत शरद पवारांनी भाजपला दे धक्का दिला... MCA निवडणुकीत शरद पवार विरुद्ध आशिष शेलार असा लढा रंगला होता... या निवडणुकीत शरद पवारांच्या पॅनलचं वर्चस्व पाहायला मिळत आहे...
या MCA च्या निवडणुकीत उपाध्यक्षपदी जितेंद्र आव्हाड यांची निवड तर सदस्य पदी मिलिंद नार्वेकर हे विजयी झालेत.... तर सहसचिव पदी निलेश भोसले निवडून आलेत...
13 Nov 2025, 07:33 वाजता
दिल्ली स्फोटात दहशतवादी डॉक्टर उमरचा मृत्यू
दिल्ली स्फोटातील दहशतवादी डॉक्टर उमरचा मृत्यू झालाय..कारमध्ये स्फोट झाला तेव्हा उमर त्याच कारमध्ये होता असं स्पष्ट झालंय...डीएनए चाचणीमधून उमरच्या मृतदेहाची ओळख पटली आहे....
13 Nov 2025, 07:33 वाजता
दिल्ली स्फोटाचं मुंब्रा कनेक्शन, ATSकडून सर्च ऑपरेशनची गरज
दिल्ली स्फोटाचं मुंब्रा कनेक्शन आहे अशी प्रतिक्रिया खासदार श्रीकांत शिंदेंनी दिलीये.. ATSनं मुंब्र्यात सर्च ऑपरेशन करण्याची आवश्यकता आहे प्रतिक्रिया खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिलीय. बदलापुरात शिवसेनेच्या मेळाव्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या मुंब्रा कनेक्शनवर वक्तव्य केलं. तपासानंतर स्फोटाचे धागेदोरे समोर येतील असंही खा. शिंदे यांनी म्हंटलंय
13 Nov 2025, 07:31 वाजता
दिल्ली स्फोट हा दहशतवादी हल्लाच
दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या कार स्फोटाला केंद्र सरकारने भयंकर दहशतवादी घटना असं म्हटलं आहे... सोबतच दोषींवर कठोर कारवाई करणार असल्याची ग्वाहीही सरकारकडून देण्यात आलीय..पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत हल्ल्यातील मृतांना श्रद्धांजली वाहत तीव्र दु:ख व्यक्त केलं... तसेच तपास यंत्रणांना सखोल तपासाचे आदेश दिले आहेत...
13 Nov 2025, 07:10 वाजता
दिल्ली स्फोटाचा नवा सीसीटीव्ही समोर
10 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील लाल किल्ला परिसरात झालेल्या स्फोटाचा नवा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला आहे...सिग्नलवर ट्राफिक असताना हा स्फोट झाल्याचं या व्हिडिओतून दिसतंय...प्रचंड वाहनांच्या गर्दीत असलेल्या कारमध्ये हा स्फोट झालाय...नव्या व्हिडिओतून स्फोटाची भीषणता दिसतेय...या स्फोटानंतर परिसरातील सीसीटीव्ही बराच वेळ फक्त धूर दिसत होता...
12 Nov 2025, 22:58 वाजता
एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली. मुंबई महापालिका निवडणुकीची रणनीती ठरवण्यासाठी म्हत्वाची बैठक बोलावली आहे. संध्याकाळी मुक्तगिरी बंगल्यावर होणार बैठक. एकनाथ शिंदे स्वतः ही बैठक घेणार आहेत. बैठकीला मुंबईतील नेते, उपनेते, आमदार, खासदार, सचिव, प्रवक्ते असणार उपस्थित. या बैठकीत जागावाटपाबाबत एकनाथ शिंदे सर्व नेत्यांशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
12 Nov 2025, 22:57 वाजता
नाशिक जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष चांदवड चे माजी आमदार शिरीष कोतवाल भाजपात प्रवेश करणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे कोतवाल भाजपात प्रवेश करणार आहेत. कोतवाल यांच्या भाजप प्रवेशाने चांदवड तालुक्यात राजकीय समीकरणात होणार मोठा परिणाम होणार आहे. शिरीष कोतवाल यांनी भाजप आमदार डॉ. राहुल आहेर यांच्या विरोधात काँग्रेस च्या तिकिटावर लढवली होती विधानसभा निवडणूक त्यात त्यांचा झाला होता पराभव.