Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज-उद्धव यांच्यासंदर्भात नांदगावकरांचं मोठं विधान

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 october 2025: बिहारमध्ये भाजपा आणि जनता दल युनायटेडमध्ये झालेल्या जागा वाटपापासून ते आज ठाण्यात मनसे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या संयुक्त आंदोलनापर्यंत आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या अमरावती दौऱ्यापासून ते आझाद मैदानावरील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनापर्यंत सर्वच घाडमोडींचे ताजे अपडेट्स या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...
13 Oct 2025, 09:21 वाजता
Pune News : धक्कादायक! खडकवासला NDA मध्ये 18 वर्षीय कॅडेटनं संपवलं आयुष्य; राहत्या खोलीत बेडशीटनं...https://t.co/CGf05MsO70
पुण्यातील खडकवासला एनडीए येथून मन विचलित करणारं वृत्त समोर आलं असून, अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली... #pune #news #Khadakwasla #nda
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 13, 2025
13 Oct 2025, 08:38 वाजता
मुंबई काँग्रेसची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर, मुख्य प्रवक्तेपदी सावंत
महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने मुंबई काँग्रेसची जम्बो कार्यकारिणी जाहीर केली आहे. यात प्रदेश कॉग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्यावर मुंबई काँग्रेसच्या मुख्य प्रवक्तेपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांच्याकडे राजकीय घडामोडी समितीचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले आहे. या समितीमध्ये आमदार ज्योती गायकवाड, खासदार चंद्रकांत हंडोरे, आमदार अस्लम शेख, अमीन पटेल, भाई जगताप, चरणसिंह सप्रा, माजी आ. नसीम खान आणि सुरेश शेट्टी यांचा समावेश आहे. कोषाध्यक्ष अस्लम शेख, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष म्हणून अमीन पटेल, अशोक जाधव यांची नियुक्ती केली आहे.
13 Oct 2025, 08:38 वाजता
शेअर बाजारावर दररोज 17 कोटी सायबर हल्ले
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज(एनएसई) दररोज तब्बल 17 कोटी सायबर हल्ल्यांचा सामना करत आहे. तरीदेखील, व्यवहार विनाअडथळा सुरू राहावेत, यासाठी 'सायबर योद्ध्यांची' टीम 24 तास कार्यरत असते, असे एनएसईच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान एका दिवशी सर्वाधिक 40 कोटी सायबर हल्ले एनएसईवर झाले होते. परंतु, अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्रज्ञान आणि कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयामुळे प्रणालीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. आमच्या तांत्रिक टीम आणि विशेष सॉफ्टवेअरमुळे हे हल्ले निष्फळ ठरतात, असे एनएसईच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
13 Oct 2025, 08:37 वाजता
जालना : परतूरमध्ये आज ओबीसींचा मोर्चा
लक्ष्मण हाके, वाघमारे, मंगेश ससारणेंसह ओबीसी नेते मंडळींची उपस्थिती आजच्या ओबीसी मोर्चाला राहणार आहे. परतूर रेल्वे स्टेशन ते तहसील कार्यालयापर्यंत मोर्चा असणार आहे. यात ओबीसी बांधव मोटरसायकल रॅली काढणार आहेत. सकाळी 11 वाजता मोर्चाला होणार सुरुवात होईल.
13 Oct 2025, 07:47 वाजता
'कबुतरांसाठी धर्माच्या..' मोदींचं नाव घेत ठाकरे सेनेचा टोला; 'फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढून जैनांवरील..'
'कबुतरांसाठी धर्माच्या..' मोदींचं नाव घेत ठाकरे सेनेचा टोला; 'फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढून जैनांवरील..'https://t.co/yTVSUeHWFA < येथे वाचा सविस्तर...#Mumbai #uddhavthackeray #shivsena #jain #kabutarkhana
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 13, 2025
13 Oct 2025, 07:24 वाजता
राजगड किल्ल्यावर मधमाश्यांचा हल्ला; तरुणी 40 फूट दरीत कोसळली, रात्री रेस्क्यू मोहिम यशस्वी
राजगड किल्ल्यावर मधमाशांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. राजगड किल्ल्यावर फिरायला आलेल्या अंजली पाटील हिला मधमाश्यांच्या हल्ल्यापासून बचाव करताना 40 फूट खोल दरीत कोसळल्याने गंभीर दुखापत झाली. तिच्या पाठीच्या कण्याला फ्रॅक्चर झाल्याने ती हालचाल करू शकत नव्हती. घटनेची माहिती मिळताच वेल्हे पोलिस आणि रेस्क्यू टीम मध्यरात्री धाडसी रेस्क्यू मोहीम राबवली. निसरडा उतार आणि अंधारात 8 ते 9 तासांच्या प्रयत्नांनंतर तिला सुरक्षितपणे खाली आणून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिची प्रकृती स्थिर आहे.
13 Oct 2025, 06:47 वाजता
ठाण्यात मनसे-शिवसेनेचा सरकारविरोधात धडक मोर्चा
आज दुपारी 3 वाजता ठाण्यात ठाकरे गट आणि मनसेचा सरकार विरोधात धडक मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे.
13 Oct 2025, 06:45 वाजता
मनसेची आज मुंबईत बैठक
मनसेची आज मुंबईत बैठक होत आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या नेत्यांची शिवतीर्थवर बैठक बोलावली आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
13 Oct 2025, 06:45 वाजता
बिहार विधानसभेचं एनडीएचं जागावाटप जाहीर
बिहार विधानसभेचं एनडीएचं जागावाटप जाहीर झालं आहे. भाजप 101 जागा लढणार असून जेडीयूसुद्धा 101 जागांवर निवडणूक लढणार आहे. एलजेपी 29 जागा लढणार आहे तर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 जागा लढणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. बिहारचे भाजप प्रभारी विनोद तावडे यांनी ही घोषणा केली आहे.
13 Oct 2025, 06:41 वाजता
राज-उद्धव यांच्यासंदर्भात बाळा नांदगावकरांचं मोठं विधान
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंमध्ये संवाद वाढतोय. आगामी काळात दोघे एकत्र येण्यासाठीच भेटीगाठ होत असल्याचा विश्वास मनसे नेते बाळा नांदगावकरांना व्यक्त केला आहे.