Marathi News
Breaking News Today LIVE: पुण्यापाठोपाठ कोल्हापुरात टोळी युद्ध भडकण्याची भिती

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 13 September 2025: महाराष्ट्रासह देश-विदेशात घडणाऱ्या ताज्या आणि राजकीय घडामोडी आणि ब्रेकिंग न्यूजचा धावता आढावा घेऊयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून फक्त एका क्लिकवर   

Tejashree Gaikwad | Sep 13, 2025, 11:47 AM IST
13 Sep 2025, 11:47 वाजता

राज्यात एकीकडे आरक्षणासाठी आंदोलनं; दुसरीकडे सरकारी नोकऱ्या खाजगी कंत्राटदारांच्या घशात 

राज्यात एकीकडे आरक्षणासाठी आंदोलनं, ठिय्या, उपोषणं सुरू आहेत. पण दुसरीकडे सरकारी नोकऱ्या थेट खाजगी कंत्राटदारांनी गिळून टाकल्या आहेत! आज जवळपास प्रत्येक खात्यात बाह्ययंत्रणेद्वारे कंत्राटी नोकरभरती झाली आहे - सुरू आहे. तिथं  कुठलंच आरक्षण नसतं. सगळा मनमानी कारभार असतो त्यामुळे आपली तरुण पिढी मात्र हळूहळू वेठबिगारगिरीकडे ढकलली जात आहे! सरकार, राजकारणी आणि ठराविक 3-4 कंपन्यांनी आरक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांची पूर्णपणे लुटमार केली आहे. हे थांबवलं नाही तर उद्या “सरकारी नोकरी” हा शब्दच इतिहास होईल!

 

13 Sep 2025, 11:35 वाजता

13 Sep 2025, 11:33 वाजता

13 Sep 2025, 11:08 वाजता

पुण्यापाठोपाठ कोल्हापुरात टोळी युद्ध भडकण्याची भिती

पुण्यापाठोपाठ कोल्हापुरात टोळी युद्ध भडकण्याची भिती. कोल्हापूरच्या फुलेवाडीत तरुणाची निर्घृण हत्या. सात ते आठ जणांच्या टोळीने महेंद्र राख या तरुणाची केली हत्या. तलवार, एडका, लोखंडी गज, काठ्या यांचा केला वापर. महिलेशी लग्न करण्याच्या कारणावरून महेंद्रची केली हत्या.

13 Sep 2025, 11:06 वाजता

रशियात पुन्हा भूकंप 

रशियाच्या कामचटका प्रदेशाच्या पूर्व किनाऱ्याजवळ 7.1 रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा भूकंप झाला, असे जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जिओसायन्सेस (GFZ) च्या हवाल्याने रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे.

 

13 Sep 2025, 11:05 वाजता

भाजप प्रदेशाध्यक्ष निवडीनंतर कार्यकारिणीच्या निवडीला देखील वेग 

भाजप प्रदेशाध्यक्ष निवडीनंतर कार्यकारिणीच्या निवडीला देखील वेग. संघटनात्मक निवडीत भाजप धक्कातंत्राचा वापर करण्याची शक्यता. अकार्यक्षम लोकांना डच्चू देत नव्या तरुण चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार. सप्टेंबर अखेरीस भाजप प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर होणार. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नव्या कार्यकारिणीकडे सर्वांचे लक्ष. 

13 Sep 2025, 11:04 वाजता

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उप वर्गीकरण प्रक्रिया

अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उप वर्गीकरण प्रक्रिया. उप वर्गीकरणाचा प्रारुप आराखडा तयार करणाऱ्या समितीला मुदतवाढ. माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला मुदतवाढ. 14 सप्टेंबर रोजी मुदत संपणाऱ्या समितीस 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ. अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करण्याची समितीवर जबाबदारी. तथ्यांची छाननी करणे, उप वर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करण्याची जबाबदारी. 

13 Sep 2025, 10:22 वाजता

13 Sep 2025, 10:03 वाजता

मराठा समाजाला स्वतंत्र मराठा आरक्षण नको का? -  भुजबळ

10 टक्के मराठा आरक्षण रद्द करायचं का? असे सवाल ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी मराठा समाजातील मंत्र्यांना विचारलेत..  तसंच मराठ्यांना ओबीसीत घेण्यासाठी दबाव टाकला जातोय असा आरोपही भुजबळांनी केलाय. तर 50 टक्क्यांच्या वरचं 10 टक्के आरक्षण आम्हाला नकोय असं जरांगेंनी ठणकावलं. तर मराठा आरक्षण जीआरमुळे ओबीसींनी धक्का बसणार नाही असं उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितलंय.. 

 

13 Sep 2025, 10:01 वाजता

उद्धव ठाकरे घेणार पत्रकार परिषद  

उद्धव ठाकरे आज दुपारी 12 वाजता मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेणार आहेत. 

