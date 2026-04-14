Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यभरातील महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 April 2026:  आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 135 जयंती असून यासाठी सगळीकडे उत्साह आणि आनंदाचे वातावरण आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन  करण्याची तयारी पाहायला मिळतेय. भोंदू अशोक खरातची तृप्तबाला बंगल्यातील आलिशान कार सील करण्यात आली आहे. इर्षालवाडी ट्रेक वर गेलेला भिवंडी येथील सोलो ट्रेकर आकाश वाघमोडेचा तीन तासाच्या शोध मोहिमेनंतर मृतदेह सापडला.

Pravin Dabholkar | Apr 14, 2026, 06:00 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 April 2026: बच्चू कडूंना न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आलाय. अचलपूरचे आमदार प्रवीण तायडे यांच्या चुलत भावाला जीवे मारण्याचा बच्चू कडू यांनी कट रचल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. भोंदू खरात यांनी मिळवलेल्या बेनामी संपत्ती आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून सखोल तपास सुरु आहे. घरगुती एलपीजी पुरवठा सुरळीत असून कुठेही तुटवडा नाही. 99% ऑनलाइन बुकिंग, OTP-आधारित डिलिव्हरीमुळे पारदर्शकता वाढवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आलीय.

13 Apr 2026, 23:12 वाजता

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची देखील चिंता वाढणार 

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची देखील चिंता वाढणार आहे. महाराष्ट्रात सामान्यपैक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कोकण मध्य महाराष्ट्र विदर्भ सगळीकडे सामन्यापेक्षा कमी पाऊस पडणार आहे. म्हणजे सरासरीच्या 90 ते 95 टक्के पाऊस पडणार असल्याची माहिती हवामान विभागाने दिली आहे. 

13 Apr 2026, 23:11 वाजता

किल्ले रायगडावर प्रिवेडिंग शूट 

रायगड-स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगडावर प्रि विडिंग शुट केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. या प्रकाराने शिवप्रेमींकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. रायगडावरील शिवसमाधी परिसरात प्रि वेडिंग शुट केल्याचे व्हिडीओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाले आहेत. केंद्रिय पुरातत्व विभाग अशा प्रकारांवर निर्बंध आणणार का असा सवाल शिवप्रेमी विचारत आहेत.

13 Apr 2026, 23:10 वाजता

मराठी अनिवार्य केल्याने बिष्णोई गँगची धमकी 

लॉरेन्स बिष्णोई गँगने मिरा भाईंदरमधील वाहतूक विभागाचे (RTO) मराठी अधिकारी नलावडे यांना धमकीचा फोन केल्याची माहिती समोर आली आहे. रिक्षा चालकांना मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य केल्यामुळे बिष्णोई गँगने ही धमकी दिल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. 

13 Apr 2026, 23:09 वाजता

देशभरात बाबासाहेबांची जयंची उत्साहात

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची १३५ व्या जयंती राज्यासहित  देशभरात  उत्साहाने साजरी केली जाते.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३५ व्या जयंतीनिमित्त बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून तयारी.चैत्यभूमी, राजगृह आणि अन्य ठिकाणी अनुयायांसाठी विविध प्रकारच्या नागरी सेवा- सुविधा आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक चैत्यभूमी येथे  राज्यपाल  जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री  सुनेत्रा अजित पवार, महापौर  रितू तावडे, उप महापौर  संजय घाडी आदी पुष्प अर्पण करून अभिवादन करणार आहेत. सुप्रिया सुळे  चैत्यभूमीवर उपस्थित असतील.

13 Apr 2026, 23:07 वाजता

2026 मध्ये देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज

भारतासाठी यंदाचा मान्सून चिंतेचा ठरणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) आज (१३ एप्रिल, २०२६) जाहीर केलेल्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार, २०२६ मध्ये देशात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या अंदाजामुळे कृषी उत्पादन आणि देशाच्या आर्थिक विकासदराबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

13 Apr 2026, 23:06 वाजता

प्रतिभा चाकणकर यांची 8 तास चौकशी

शिर्डी पोलीसांकडून प्रतिभा चाकणकर यांची 8 तास चौकशी करण्यात आली.  समता पतसंस्थेत असलेल्या खात्यांमधून  2 कोटी 40 लाखांचा व्यवहारासंदर्भात चौकशी झाली. समता पतसंस्थेत प्रतिभा चाकणकर यांच्या नावावर दोन खाते तर मुलाच्या नावावरही दोन खाते. देवदर्शनाच्या नावाखाली कल्पना खरातने कागदपत्र घेतली होती आणि हे खाते मी उघडले नसल्याचा प्रतिभा चाकणकर यांनी दावा केला.

13 Apr 2026, 23:04 वाजता

आलिशान गाडी ताब्यात

ईडीकडून भोंदू अशोक खरातची आलिशान गाडी ताब्यात घेतली. खरातच्या आलिशान गाडीसह अन्य मालमत्ता देखील सीझ करण्याची शक्यता आहे.

13 Apr 2026, 23:03 वाजता

अशोक खरात याच्या तृप्तबाला घराची ईडीकडून 16 तासांपासून जास्त  झाडाझडती

सकाळपासून भोंदू अशोक खरात याच्या तृप्तबाला घराची ईडीकडून 16 तासांपासून जास्त  झाडाझडती, भोंदू अशोक खरात याची आलिशान मर्सिडीज गाडी ED कडून सील,ईडीने आत्तापर्यंत 100 पेक्षा जास्त दस्तऐवजांची तपासणी केल्याची सूत्रांची माहिती, ईडीकडून भोंदू अशोक खरात व त्याच्या संबंधित 11 ठिकाणी छापेमारी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

