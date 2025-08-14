Maharashtra Breaking News Today LIVE: सुनील तटकरेंची उलटी गिनती सुरु; शिंदेंच्या आमदाराचा इशारा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 Aug 2025: महाराष्ट्रातील 8 जिल्ह्यांमध्ये 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्री बंदी घालण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन आज राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर 15 ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर रायगडमधील पालकमंत्रीपदावरुन सत्ताधारी मित्रपक्षांमधील वादही चर्चेत असेल. मुंबईमध्ये राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मनसे पादाधिका-यांची बैठक पार पडणार असून या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर राज मार्गदर्शन करतील असं सांगितलं जात आहे. याचप्रमाणे महाराष्ट्रात मागील दोन दिवसांपासून सर्वदूर पाऊस असून त्याबद्दलच्या बातम्याही चर्चेत आहेत. दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा तुम्ही या ठिकाणी घेऊ शकता...
14 Aug 2025, 07:11 वाजता
ठाणे महापालिकेला बसणार 150 कोटी रुपयांचा फटका
ठाणे महापालिका हद्दीत अनधिकृत बांधकामे वाढू नयेत यासाठी अशा मालमत्तांना मालमत्ता कराच्या दीडपट शास्ती लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढतानाच दिसून आल्याने अनधिकृत बांधकामांना लावलेली शास्ती (दंड) माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फायदा शहरातील एक लाख 45 हजार मालमत्ताधारकांना होणार असला तरी महापालिकेच्या तिजोरीला सुमारे 150 कोटींची तूट न सहन करावी लागणार आहे. अगोदरच आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला मोठा फटका बसणार आहे.
14 Aug 2025, 07:09 वाजता
अखेर नवाब मलिक अजित पवार गटात
अनेक महिने बाजूला ठेवल्यानंतर अजित पवार गटाचे माजी आमदार नवाब मलिक यांचे राजकीय पुनरागमन झाले आहे. बुधवारी झालेल्या पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत मलिक यांची नियुक्ती मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी पक्षाच्या निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख म्हणून करण्यात आली आहे. आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मुंबईतील पक्षाची निवडणूक रणनीती ठरविण्याची जबाबदारी नवाब मलिक यांच्यावर असेल. त्यात लढविल्या जाणाऱ्या जागा, उमेदवार आणि पक्षातील एकूण समन्वय यांचा समावेश असल्याचे बैठकीनंतर एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. निवडणूक व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख असल्याने, महायुतीने एकत्र निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला तर मलिक महायुतीच्या मित्रपक्ष असलेल्या भाजप आणि शिंदेसेनेसोबत जागा वाटपावर चर्चा करण्याची शक्यता आहे.
14 Aug 2025, 07:00 वाजता
कुस्तीपटू सुशील कुमारचा जामीन रद्द
सर्वोच्च न्यायालाने जामीन रद्द करत एक आठवड्यात शरण येण्याचे आदेश दिल्याने ऑलिम्पिक पदक विजेता कुस्तीपटू सुशील कुमारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पैलवान सागर धनखड हत्येप्रकरणी कुमारवर गुन्हा दाखल असून तो जामिनावर बाहेर होता. बुधवारी एका याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.
14 Aug 2025, 07:00 वाजता
चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधींच्या संपर्कात असल्याचा दावा
चंद्रबाबू नायडू हे रेवंत रेड्डी यांच्या माध्यमातून हॉटलाइनवर राहुल गांधी यांच्या संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट जगन मोहन रेड्डी यांनी केला आहे. मतदान चोरीवर एरवी हिरीरीनं बोलणारे राहुल गांधी आंध्र प्रदेशातील मतचोरीवर काहीच का बोलत नाहीत असा सवाल, जगन मोहन रेड्डी यांनी केला आहे.
14 Aug 2025, 07:00 वाजता
कबुतरांना खाद्यबंदी कायम; हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला फटकारले
कालपर्यंत कबुतरखाना बंद करण्याच्या भूमिकेत असलेल्या मुंबई महापालिकेने मवाळपणा दाखवित सकाळी 6 ते 8 या दोन तासांच्या काळात कबुतरांना खाद्य टाकण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला बुधवारी दिली. या भूमिकेवर नाराजी दर्शवित 'तुम्ही एकांगी निर्णय घेऊ शकत नाही. ज्यावेळी तुम्ही असा निर्णय घेता, त्यावेळी सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करायला हवा. त्यामुळे नागरिकांची बाजू ऐका,' असे महापालिकेला बजावत उच्च न्यायालयाने कबुतरांना खाद्य घालण्यास घातलेली बंदी तूर्त कायम केली.
14 Aug 2025, 07:00 वाजता
राहुल गांधी यांच्या जिवाला धोका असल्याचा दावा मागे
मत चोरीच्या मुद्द्यामुळे राहुल गांधी यांच्या जिवाला धोका असल्याचे त्यांच्या वकिलांनी पुणे न्यायालयाला सांगितले. बुधवारी त्यांच्याकडून न्यायालयात याबाबतची माहिती लेखी देण्यात आली. सात्यकी सावरकरांनी राहुल गांधींच्या विरोधात दाखल केलेल्या बदनामीच्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी राहुल गांधींचे वकील मिलिंद पवार यांनी ही लेखी माहिती दिली. मात्र, काँग्रेस पक्षाच्या लीगल सेलकडून आलेल्या सूचनेनंतर हा दावा मागे घेणार असल्याचे अॅड. मिलिंद पवार यांनी स्पष्ट केले. अॅड. पवार यांनी न्यायालयात दिलेल्या लेखी माहितीनुसार, भाजपचे नेते तरविंदर मारवा यांनी म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांनी नीट वागावे, नाहीतर त्यांच्या आजीचे (इंदिरा गांधी) जे झाले, तेच राहुल यांचे होईल. भाजपच्या आणखी एका नेत्याने राहुल यांना दहशतवादी म्हटले आहे. सध्याचे राजकीय वातावरण व या खटल्यातील याचिकाकर्ते सात्यकी सावरकर यांचे गोडसे घराण्याशी असलेले संबंध पाहता राहुल गांधी यांच्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटले आहे.
14 Aug 2025, 06:55 वाजता
उद्धव ठाकरेंची थेट सरन्यायाधीशांना विनंती
शिवसेनेची सुनावणी गेल्या 3 वर्षांपासून रखडली आहे. त्यामुळे शिवसेनेची सुनावणी तातडीनं घेण्याची विनंती उद्धव ठाकरेंनी केलीय सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना केलीय. तीन वर्षांपासून तारीख पे ताऱीख मिळतेय. त्यामुळे सुनावणी घेऊन न्याय देण्याची विनंती ठाकरेंनी केली आहे.
14 Aug 2025, 06:55 वाजता
सुरज चव्हाण यांच्या खांद्यावर नवी जबाबदारी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस या पदाची जबाबदारी सुरज चव्हाण यांच्या खांद्यावर देण्यात आली आहे 'छावा’ संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना मारहाणप्रकरणी सुरज चव्हाण यांना युवक प्रदेश अध्यक्ष या पदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते.
14 Aug 2025, 06:55 वाजता
नालासोपारा इमारत घोटाळा : माजी आयुक्तांना ईडीकडून अटक
नालासोपारातील 41 अनधिकृत इमारतींच्या घोटाळ्यात ईडीकडून अनिल कुमार पवार, वाय.एस. रेड्डी, सीताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता चौघांना अटक.
14 Aug 2025, 06:55 वाजता
'बिहारमध्ये मतचोरीसाठी निवडणूक आयोगाचे भाजपशी संगनमत’ ; ‘राजद’चे नेते तेजस्वी यादव यांचा आरोप
मतदारयादीतील कथित अनियमितता दूर न केल्यास ‘राजद’ विधानसभा निवडणुकांवर बहिष्कार टाकू शकते, असा पुनरुच्चारही तेजस्वी यादव यांनी केला.