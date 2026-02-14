English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीसाठी BJP कडून 'या' तीन नावांची चर्चा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 February  2026:  उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा आज  जनता दरबार. शरद पवारांना आज डिस्चार्ज मिळू शकतो. याशिवाय विलीनीकरणाचा विषय अजूनच जोर धरू लागला आहे. याबद्दलचे आणि देश-विदेश ते तळागाळातील प्रत्येक बातम्यांचे अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा...सगळे अपडेट्स वाचण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा...  

Tejashree Gaikwad | Feb 14, 2026, 07:55 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीसाठी BJP कडून 'या' तीन नावांची चर्चा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 February 2026: आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा सहयोग निवासस्थान, बारामती येथे जनता दरबार असेल. शरद पवारांना आज डिस्चार्ज मिळू शकतो  पुण्यातील रुबी हॉस्पीटलमध्ये ते उपचार  घेत होते. मीरा-भाईंदरमध्ये मराठी भाषेवरून राजकारण तापलं. अजित पवारांची अपघातापूर्वी शेवटची बैठक नरेश अरोराबाबत झाली होती. त्या बैठकीत कंत्राट रद्द करण्यावरुन वाद झाल्याचा दावा रोहित पवारांनी केलाय. केडीएमसीतील निवडून आलेल्या 11 पैकी 8 नगरसेवकांनी गट स्थापन केलाय. मात्र शिवसेना ठाकरे गटाचे नॉट रिचेबल तीनही नगरसेवक आज कोकण विभागीय आयुक्तांकडे नोंदणीसाठी गेले. त्यांनी त्यांच्या सदस्यपदाची नोंदणी केली आहे. मात्र ठाकरे गटाने स्थापन केलेल्या गटात सहभागी झाले नाहीत. तूर्तास विलीनीकरण हा विषय नाही राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या वरिष्ठ नेत्याची माहिती आहे. अशा सर्वच विषयांकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल. याशिवाय आज व्हॅलेंटाईन डे आहे.  अशा प्रत्येक बातम्यांचा आढावा आपण या ब्लॉगच्या माध्यमातून घेणार आहोत. सगळे अपडेट्स वाचण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा...

 

14 Feb 2026, 07:44 वाजता

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीसाठी BJP कडून 'या' तीन नावांची चर्चा

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीसाठी भाजपकडून तीन नावांची चर्चा... प्रभाकर शिंदे , मकरंद नार्वेकर आणि हरीश बांदिवडेकर यांची नावं आघाडीवर... सूत्रांची झी 24 तासला माहिती...

14 Feb 2026, 06:54 वाजता

 मंत्र्याच्या दालनातच लाचखोर सापडल्यानं प्रशासनात एकच खळबळ

मंत्र्याच्या दालनातच लाचखोर सापडल्यानं प्रशासनात एकच खळबळ उडालीये... यावरून राजकारण तापलंय....गुरुवारी संध्याकाळी एसीबीने मंत्री नरहरी झिरवाळांच्या दालनातील लिपीक राजेंद्र ढेरंगेला अटक केलीय... 35 हजारांची लाच स्वीकारतानी ढेरंगेला रंगेहाथ पकडण्यात आलंय...मेडिकल परवाना निलंबन रद्द करण्यासाठी एका व्यक्तीकडे त्याने 50 हजारांची मागणी केली होती...त्यातील 35 हजारांची लाच घेताना एसीबीने सापळा रचून ही कारवाई केलीय..दरम्यान खुद्द कॅबिनेट मंत्र्याच्या दालनात एसीबीचा छापा पडल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे...त्यामुळे झिरवाळ यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे...दरम्यान लिपिकासाठी मंत्र्यांना जबाबदार धरणं चुकीचं असल्याचं सांगत शिवसेनेनं झिरवाळांची पाठराखण केलीय....दरम्यान या कारवाईवरून विरोधकांना मात्र वेगळाच संशय आहे...झिरवाळांना बदनाम करण्याचं हे कारस्थान असू शकतं अशी शंका विरोधकांनी व्यक्त केलीय... 

14 Feb 2026, 06:53 वाजता

राष्ट्रवादी SPचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंचा लेखातून गौप्यस्फोट

विलिनीकरणानंतर राष्ट्रवादी धुरा अजितदादांकडे जाणार होती...राष्ट्रवादी SPचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंचा लेखातून गौप्यस्फोट तर शिंदेंचा लेख गैर, अनाठायी, तटकरेंची प्रतिक्रिया

14 Feb 2026, 06:53 वाजता

तूर्तास विलीनीकरणाचा विषय नाही

आमच्याकडे अजून विलीनीकरणाचा कोणताच प्रस्ताव नाही.. प्रस्ताव आल्यास पाहू, तूर्तास विलीनीकरणाचा विषय नाही.. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या वरिष्ठ नेत्याची माहिती..

14 Feb 2026, 06:52 वाजता

शशिकांत शिंदेंच्या लेखात मोठे गौप्यस्फोट

राष्ट्रवादी एसपीच्या साप्ताहिकेतील लेखावरून चांगलंच राजकारण पेटलं आहे.शशिकांत शिंदेंनी लेखात राष्ट्रवादी विलिनीकरणासंदर्भात मोठे गौप्यस्फोट केले आहेत.. शरद पवार आणि अजित पवारांमध्ये एकत्र येण्याबाबत ठरलं होतं, विलिनीकरणानंतर अजित पवार हेच राष्ट्रवादीची धुरा सांभाळणार होते असा मोठा दावा साप्ताहिकातील लेखामध्ये करण्यात आलाय..दरम्यान पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या साप्ताहिकात शशिकांत शिंदेंनी केलेल्या दाव्यांना सुनील तटकरेंनी बगल दिली आहे.. शिंदेंचा लेख गैरलागू असल्याचं सुनील तटकरेंनी म्हटलंय, त्यांनी लेखात केलेले आरोप चुकीचे आहेत. त्यांनी पुन्हा तसे आरोप केल्यास शशिकांत शिंदेंना उत्तर देणार असल्याचा इशारा तटकरेंनी दिलाय

14 Feb 2026, 06:51 वाजता

वाशिमच्या अनसिंगमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनाची धडक कारवाई

वाशिमच्या अनसिंगमध्ये अन्न आणि औषध प्रशासनानं धडक कारवाई केलीये..  या कारवाईत गर्भपात आणि कामोत्तेजक ऍलोपॅथिक औषधांची अवैध विक्री करणा-या रॅकेच्या पर्दाफाश करण्यात आलाय..यावेळी . गर्भपात औषधांची विनाप्रिस्क्रिप्शन विक्री केल्याचंही उघड झालंय.. एफडीएने टाकलेल्या या धाडीत अवैध औषधांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आलाय.गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली असून यापुढे अशी कारवाई आणखी तीव्र केली जाणार असल्याचं सांगण्यात आलंय.

14 Feb 2026, 06:50 वाजता

मुंबई लोकलमध्ये परप्रांतियांची मुजोरी

मुंबई लोकलमध्ये परप्रांतीयांची मुजोरी समोर आलीये...विक्रोळी रेल्वे स्थानकावर 4 ते 5 जणांनी बीएसएफ जवानला बेदम मारहाण करत जीवे मारण्याची धमकी दिलीये..बीकेसी इथं कार्यकरत असणारे जवान आकाश बाबर हे कल्याण जाणा-या लोकल ट्रेनने प्रवास करत होते.. यावेळी किरकोळ कारणावरून वाद झाला...यानंतर परप्रांतीतांनी विक्रोळी स्थानकावर अधिकचा जमाव बोलवत त्यांना लोकलमध्येच बेदम मारहाण केली... 

14 Feb 2026, 06:50 वाजता

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा जनता दरबार 

आज उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा जनता दरबार वेळ: सकाळी ०७ ते ०९ सहयोग निवासस्थान, बारामती 

ट्रेंडिंग न्यूज़

गोरेगावच्या 45 मजली इमारतीला भीषण आग, अनेक लोक अडकल्याची शंका

गोरेगावच्या 45 मजली इमारतीला भीषण आग, अनेक लोक अडकल्याची शंका
शिवसेनेच्या अध्यक्षपदासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेचा बिनशर्त पाठिंबा?

शिवसेनेच्या अध्यक्षपदासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेचा बिनशर्त पाठिंबा?

&#039;कोणीही समजू नका आपल्या पाठीशी कोणी नाही&#039;, सुनेत्रा पवारांचं कार्यकर्त्यांना आश्वासन

'कोणीही समजू नका आपल्या पाठीशी कोणी नाही', सुनेत्रा पवारांचं कार्यकर्त्यांना आश्वासन
Birthday Special: कधीकाळी घरही नव्हतं, कारमध्ये राहायची अभिनेत्री; विवाहित अभिनेत्यावर भाळली अन्....

Birthday Special: कधीकाळी घरही नव्हतं, कारमध्ये राहायची अभिनेत्री; विवाहित अभिनेत्यावर भाळली अन्....
Interesting Stories: अमिताभ बच्चन याचं नाव घेताच राजेश खन्नाशी भिडल्या होत्या जया बच्चन; चित्रपटाच्या सेटवरच...

Interesting Stories: अमिताभ बच्चन याचं नाव घेताच राजेश खन्नाशी भिडल्या होत्या जया बच्चन; चित्रपटाच्या सेटवरच...
पाकिस्तानी खेळाडूंची हॉटेलमधून हकालपट्टी! रस्त्यावर बसायची आली वेळ, नेमकं काय घडलं?

पाकिस्तानी खेळाडूंची हॉटेलमधून हकालपट्टी! रस्त्यावर बसायची आली वेळ, नेमकं काय घडलं?

भारतात 14 फेब्रुवारीला ‘काळा दिवस’ का म्हणून ओळखला जातो? व्हॅलेंटाईन डे दिवशी 40 कुटुंबांचा आनंद हिरावून घेतला; जाणून घ्या इतिहास

भारतात 14 फेब्रुवारीला ‘काळा दिवस’ का म्हणून ओळखला जातो? व्हॅलेंटाईन डे दिवशी 40 कुटुंबांचा आनंद हिरावून घेतला; जाणून घ्या इतिहास
...समाजाचा अपमान चालणार नाही; मनोज बाजपेयीच्या &#039;घुसखोर पंडत&#039;वर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

...समाजाचा अपमान चालणार नाही; मनोज बाजपेयीच्या 'घुसखोर पंडत'वर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका
&quot;माझ्याजवळ खुप काही आठवणी सांगण्यासारख्या असुनही...&quot;, व्हॅलेंटाइन डे निमित्त अमोल मिटकरी यांचं अजित दादांना भावनिक पत्र

"माझ्याजवळ खुप काही आठवणी सांगण्यासारख्या असुनही...", व्हॅलेंटाइन डे निमित्त अमोल मिटकरी यांचं अजित दादांना भावनिक पत्र

अरोरांबाबतच्या प्रश्नावर तटकरेंनी हातच जोडले आणि पत्रकारांवर भडकले

अरोरांबाबतच्या प्रश्नावर तटकरेंनी हातच जोडले आणि पत्रकारांवर भडकले