Breaking News Today Live Updates : प्रचार संपला, तरीही उमेदवारांना प्रचार करता येणार; हा काय नियम?

Breaking News Today Live Updates : महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, प्रत्यक्ष मतदानासाठी आता अवघे काही तास शिल्लक राहिले आहेत. अशाच स्थितीतही काही राजकीय समीकरणं लक्ष वेधून जात आहेत. मतदानाच्या एक दिवस आधी राज्यात नेमकं कसं वातावरण असेल, इथपासून निवडणुकीची तयारी कुठं कशा पद्धतीनं पार पडतेय इथपर्यंच्या सर्व घडामोडी Live ब्लॉगमध्ये पाहा एका क्लिकवर. फक्त राजकारणच नव्हे तर सामाजिक स्तरावरही घडणाऱ्या अनेक घडामोडी आणि घटना, अपघात, हवामान वृत्त या साऱ्याचाच आढावा आणि ताज्या बातम्या पाहा एका क्लिकवर....
14 Jan 2026, 08:50 वाजता
दीड हजार पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त
धुळे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी दीड हजार पोलिसांचा बंदोबस्त तैना करण्यात आलेला आहे. संवेदनशील केंद्रांवर विशेष वॉच राहणार आहे. महानगरपालिकेची निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पडावे यासाठी जिल्हा पोलीस प्रशासन सज्ज झाले आहे. मतदानासाठी शहरात प्रत्येक मतदान केंद्रावर बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. या निवडणुकीसाठी चार पोलीस उपविभागीय अधिकारी, 14 पोलीस निरीक्षक, 17 सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांसह दीड हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. गुन्हेगारांच्या हालचालींवरही पोलीस लक्ष ठेवून आहेत. 18 गुन्हेगारांना शहरात मतदान संपेपर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.
14 Jan 2026, 08:50 वाजता
भटका कुत्रा चावला तर जबर भरपाई द्यावी लागेल
गेल्या पाच वर्षात भटक्या प्राण्यांशी संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नसल्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी भटके श्वान चावले तर अशा घटनांत मोठ्या भरपाईचे आदेश देऊ, असा इशारा दिला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्या. संदीप मेहता आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. भटक्या कुत्र्याने कुणाचा चावा घेतला तर अशा घटनांत त्यांना खाऊ घालणाऱ्या श्वानप्रेमींना जबाबदार व उत्तरदायी ठरवले जाईल, असेही न्यायालयाने बजावले.
14 Jan 2026, 08:49 वाजता
नवोदय विद्यार्थिनी अनुष्का पाटोळे मृत्यू प्रकरणी धिरज देशमुखांची पोलीस अधिक्षकांची भेट
लातूर जिल्ह्यातील टाका येथील 12 वर्षीय विद्यार्थिनी अनुष्का पाटोळे हिचा जवाहर नवोदय विद्यालयात संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी लातूर ग्रामीणचे माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची भेट घेतली. यावेळी पीडित पाटोळे कुटुंबाला तात्काळ व न्याय मिळावा, यासाठी त्यांनी पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन या प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
14 Jan 2026, 08:26 वाजता
बोर्ड परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच राज्य मंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला
बोर्ड परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच राज्य मंडळाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दहावी, बारावीच्या परीक्षेत गैरप्रकार आढळून येणाऱ्या केंद्रांवर कायमची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्य मंडळाने बारावीची 76 आणि दहावीची 31 अशी 107 केंद्रे रद्द केली असून, सर्वाधिक छत्रपती संभाजीनगरमधील 38 केंद्रांवर रद्दची कारवाई करण्यात आली आहे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत गैरप्रकार रोखण्यासाठी कॉपीमुक्त अभियान राज्यभर राबवण्यात येते. 2025 मध्ये दहावीच्या परीक्षेत 89 तर बारावीच्या परीक्षेत 360 प्रकरणांची नोंद झाली होती. दहावीच्या फेब्रुवारी मार्च 2025 च्या परीक्षेत राज्यभरात एकूण 34 केंद्रांवर, तर बारावीच्या परीक्षेत 112 केंद्रांवर भरारी पथकांना गैरप्रकारांची प्रकरणे आढळली होती.
14 Jan 2026, 08:11 वाजता
आपले मतदान केंद्र शोधण्यासाठी मनपाची विशेष डिजिटल सेवा
नागपूर महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदारांना आपले मतदान केंद्र शोधणे सुलभ व्हावे, यासाठी नवे डीजीटल प्लॅटफॉर्म मतदारांना उपलब्ध करून ददेण्यात आलेय आहे. मतदारांना आता मतदान केंद्र मनपाच्या संकेतस्थळासोबत मनपाचे चॅटबॉट, एआय मित्र व माय नागपूर अँपवर मतदान केद्र तात्काळ शोधता येणार आहे. मनपाने डीजीटल प्लॉटफॉर्मवर मनपाने आपले मतदान केंद्र ही सुविधा उपलब्ध करून दिलीय.लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठीच्या मतदार यादीत शहरातील मतदारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. यामुळे काही मतदारांचे मतदान केंद्र बदलण्याची शक्यता आहे.यामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ वा संभ्रम राहू नये,यासाठी मनपान डीजीटल प्लॅटफॉर्म विकसित करून विविध डीजीटल प्लॉफॉर्मवर ही सुविधा उपलब्ध करुन दिलीय.मतदारांना मतदार ओळखपत्रावर असलेले नाव किंवा मतदार ओळखपत्र क्रमांक (ईपीआयसी) नुसार मतदान केंद्र शोधता येणार आहे.
14 Jan 2026, 07:59 वाजता
मकरसंक्रांतीला आज 14 वाहतुकीसाठी बंद नागपूर
शहरातील 14 उड्डाणपूल आज वाहतुकीकरता असणार बंद. मकरसंक्रांति निमित्त पतंगीच्या मांजा अडकून अपघात टाळण्यासाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने उड्डाणपूल राहणार बंद. संध्याकाळी आठपर्यंत असणार बंद. सक्करदरा, दिघोरी, शहीद आदिवासी गोवारी उड्डाणपूल, कडबी चौक येथील उड्डाणपूलसह शहरातील अजून काही महत्त्वाचे उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी बंद असणार आहे.
14 Jan 2026, 07:28 वाजता
प्रचार संपला, तरीही उमेदवारांना प्रचार करता येणार?
प्रचार संपला, तरीही उमेदवारांना प्रचार करता येणार? निवडणूक आयोगाचे आयुक्त म्हणाले, “माईकवर नको, पण घरोघरी आजपासून प्रचार संपला असला तरी उमेदवारांना साडेपाचनंतर घरोघरी जाऊन प्रचार करता येणार आहे. 15 तारखेपर्यंत घरोघरी जाऊन मतदारांच्या भेटी घेता येणार आहे. सामूहिक प्रचार करता येणारे नाही. तसं केलं तर उमेदवारांवर कारवाई केली जाणार आहे''
14 Jan 2026, 07:05 वाजता
घरोघरी प्रचारावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची नाराजी
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ट्विट करुन नाराजी व्यक्त केली आहे. उमेदवारांना घरोघरी जाऊन प्रचार करता येणार या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ट्विट करुन नाराजी व्यक्त केली आहे.
14 Jan 2026, 07:04 वाजता
नरेश अरोरा यांच्या पुण्यातील कार्यालयावर क्राईम ब्रँचची कारवाई
नरेश अरोरा हे अजित पवारांचे राजकीय सल्लागार आहेत. राष्ट्रवादीकडून पैसे वाटप केलं जात असल्याच्या तक्रारीनंतर नरेश अरोरा यांच्या डिझाईन बॉक्स या कार्यालयावर कारवाईचा बडगा उगाण्यात आला. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली मात्र त्यात काहीच आक्षेपार्ह आढळून आलं नसल्याचं पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं. दरम्यान नक्की कोणती कागदपत्रं तपासली आणि तक्रार काय होती याबद्दल पुणे पोलिसांनी बोलण्यास नकार दिला. अजित पवारांची सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया. तथ्यांच्या आधारेच निष्कर्ष काढावा'. असं आवाहन अजित पवारांनी एक्स या सोशल मीडियावरून केलंय.
14 Jan 2026, 06:56 वाजता
जलसिंचनाच्या फाईलवरून पवारांचा गौप्यस्फोट
पुरंदर उपसा योजनेत तब्बल 110 कोटींचा घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याबाबतची माहिती दिली. 1999 मध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार आलं. त्यावेळी अजित पवारांकडे जलसंपदा विभाग आला. तेव्हा कृष्णा खोरे महामंडळाच्या पुरंदर उपसा सिंचन योजनेची फाईल अजित पवारांकडे आली. त्यात या प्रकल्पाची किंमत 330 कोटी रुपये दाखवण्यात आली होती. त्याबाबत विचारलं असता आधीच्या शिवसेना-भाजप युती सरकार काळात या योजनेची रक्कम पार्टी फंडसाठी शंभर कोटीनं वाढवण्यात आली होती असं अजित पवारांनी सांगितलं. त्यावेळी भाजपचे दिवंगत नेते महादेव शिवणकर जलसंपदामंत्री होते. ती फाईल आजही आपल्याकडे असल्याचं अजित पवारांनी सांगितलं