/Maharashtra Breaking News Today LIVE: राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पार्थ पवार-तटकरे संघर्ष पेटणार? रुपाली चाकणकरांची आज ED करणार चौकशी

रेल्वे भरती आंदोलन प्रकरणात झालेल्या सुनावणीत राज ठाकरेंनी सर्व आरोप फेटाळून लावलेत...आज राज ठाकरे ठाणे कोर्टात सुनावणीसाठी उपस्थित होते.मात्र गेल्या सुनावणीसारखच याही सुनावणीत त्यांनी आरोप फेटाळलेत...दरम्यान पुढील सुनावणी आता 18 मे रोजी होणार आहे...मात्र 18 मे रोजीच्या सुनावणीला राज ठाकरेंची उपस्थिती अनिवार्य नसल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिलीये...
NEET प्रकरणात काँग्रेस आक्रमक झालीये...मुंबईसह पुण्यात काँग्रेस आणि युवक काँग्रेसनं आंदोलन केलंय.. पुण्यातील गुडलक चौकात युवक काँग्रेसनं निषेध नोंदवलाय...तर नागपुरातही युवक काँग्रेसनं आंदोलन केलंय...बडकस चौकात निदर्शन करण्यात आलीयेत...
देशभरातील अनेक ठिकाणी शोध मोहीम
जयपूरमधून 3, गुरुग्राम, नाशिक, अहिल्यानगरमधून मधून एकाला अटक
सीबीआयचे देशभरातील अनेक ठिकाणी छापे
झडतीदरम्यान, मोबाईल फोनसह अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे साहित्य जप्त करण्यात आले.
NEETपेपरफुटी प्रकरणात CBIची टीमकडून नांदगावातील शुभम खैरनारच्या घराची झाडाझडती घेण्यात आलीये..NEETपेपरफुटी प्रकरणात शुभम खैरनार सीबीआयच्या ताब्यात आहे....
नीट परीक्षा पेपर फुटीनंतर राज्यातील कारवाईला वेग आलाय..नाशिकच्या शुभम खैरनारला अटक केल्यानंतर विशेष पथकाने आता आणखी एकाला ताब्यात घेतलंय.. अहिल्यानगरमधून धनंजय लोखंडे याला ताब्यात घेण्यात आलंय..CBI पथकाने राहुरी तालुक्यातील महाडूक सेंटर या मूळगावी चौकशी केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..यानंतर ही कारवाई केलीये
अहिल्यानगरच्या सर्जेपुरा परिसरात भोंदूबाबा शिव सोनवणेला पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय...घराखाली सोनं दडलंय, असं सांगतं एका व्यक्तिला चक्क स्वत:चं घर सोडण्यास भाग पाडलं...तसेच संबंधित व्यक्तिकडून 50 हजार उकळलेत...पीडित कुटुंबानं घर बांधायला घेतलं तर या भोंदू बाबानं त्यांना धमक्या द्यायला सुरुवात केली..असा आरोप कुटुंबियांनी केलाय...या सगळ्यानंतर संबंधित कुटुंबानं पोलिसात तक्रार केली...
भोंदू खरात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात शिवनिका संस्थानचे सचिव नामकर्ण आवारेला अटक करण्यात आलीय... भोंदू खरातच्या कबुलीनंतर सिन्नर पोलिसांनी आवारेला अटक केली... जगदंबा माता पतसंस्थेत खरातने उघडलेल्या 32 खात्यांना आवारेची सहमती असल्याचं तपासात निष्पन्न झालं... या चौकशीनंतर नामकर्ण आवारेला अटक करण्यात आलीय....
संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचा पुण्यातील मुक्काम कुठं होणार? याबाबत बराच गोंधळ उडल्यानंतर अखेर आळंदी देवस्थानने परंपरेनुसार भवानी पेठेतचं होणार आहे. आज देवस्थानने पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर केलं आणि पुण्यातील मुक्कामावर शिक्कामोर्तब करत सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला. भवानी पेठेतील पालखी विठोबा मंदिरालगतची जागा खरेदी करुन, परिसरातील अतिक्रमण हटवून या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या गर्दीचा प्रश्न मार्गी लावला जाणार आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी तसं आश्वासन दिलं असून तशी प्रक्रिया ही सुरु झालीये, असा दावा आळंदी देवस्थानचे विश्वस्त आणि पालखी सोहळा प्रमुख राजेंद्र उमाप यांनी केला आहे
धुळ्यात अंधश्रद्धेला बळी जात 13 वर्षीय अल्पवयीन चिमुरडीवर अत्याचार
तथाकथित भगत आणि त्याच्या अल्पवयीन साथिदाराकडून चिमुरडीवर अत्याचार
धुळ्यातील देवपूर भागातील कृष्णा उर्फ भगत सुभाष चित्ते या नाराधामाचे कृत्य
पिडीत मुलीच्या कुटुंबीयाशी गेल्या काही वर्षांपासून भगत म्हणून सुभाष चित्तेची होती ओळख
विशेष म्हणजे अत्याचाराचे व्हिडिओ काढून व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत वेळोवेळी करण्यात आले चिमुरडीवर अत्याचार
पोलिसांकडून भगत कृष्णा ऊर्फ सुभाष चित्ते आणि अल्पवयीन साथिदाराला पश्चिम देवपूर पोलिसांनी घेतले ताब्यात
- अशोक खरात विरोधात दाखल लैंगिक शोषण प्रकरणातील पहिल्या दोन गुन्हाच दोषारोपपत्र दाखल
- पहिल्या गुन्ह्यात 750 तर दुसऱ्या गुन्ह्यात 450 पान असे एकूण 1150 पानांचं चार्जशीट दाखल करण्यात आले
- 17 मार्चला पहिला गुन्हा दाखल या गुन्ह्यानुसार 60 दिवसात चार्जशीट दाखल करण्याची होता कालावधी
- SIT अर्थात विशेष पथकाकडून नाशिक न्यायालयामध्ये हे दोषारोपपत्र (चार्जशीट) करण्यात आले आहे दाखल
महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (ATS) आज सकाळी एका मोठ्या कारवाईला सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी याच्या संपर्कात असलेल्या व्यक्तींच्या शोधात एटीएसने राज्यभर धाडसत्र राबवले आहे. पुण्यातही हे धाडसत्र सुरू होतं सकाळपासून ही चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यभरातून एकूण ५७ व्यक्तींची ओळख पटवण्यात आली असून त्यांच्या ठावठिकाणांवर जाऊन त्यांची चौकशी केली जात आहे. पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी हा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतीय तरुणांना देशविघातक कारवायांसाठी प्रवृत्त करत असल्याचा संशय एटीएसला आहे.
या संशयावरूनच ही मोठी कारवाई करण्यात येत असून, या चौकशीतून नेमकी काय माहिती समोर येते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अशोक खरात यांच्याशी असलेल्या कथित संबंधांप्रकरणी मनी लाँड्रिंग आणि खंडणी प्रकरणात चौकशीसाठी रूपाली चाकणकर आज 14 मे रोजी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात हजर होणार आहेत.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 May 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोनं खरेदी न करण्याचं, परदेश दौरा न करण्याचं, तसंच इंधनाचा जपून वापरण्याचं आवाहन केल्यानंतर देशात चिंतेचं वातावरण आहे. अनेकांना देशात करोनासारखं संकट पुन्हा निर्माण होईल अशी भीती सतावत आहे. काही तज्ज्ञांनी तसा इशाराही दिला आहे. दुसरीकडे राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये संघर्ष पेटल्याची चिन्हं दिसत असल्याने राज्यातील घडामोडींना वेग आला आहे. यादरम्यान अशोक खरात प्रकरणी रुपाली चाकणकर यांची ईडी चौकशी करणार आहे. तसंच महाराष्ट्रात तापमानाचा पार वाढला असून, नागरिक हैराण झाले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प चीन दौऱ्यावर असून संपूर्ण जगाचं लक्ष त्याकडे आहे.
