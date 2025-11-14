Maharashtra Breaking News Today LIVE: रायगडमध्ये महायुती तुटली?

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 23 July 2025: बिहार निवडणुकीचे निकाल लागणार असून एनडीएची सत्तेत येणार की महाआघाडीची? याशिवाय दिल्ली स्फोटात रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. तर दुसरीकडे राज्यात नगरपंचायत निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. यामुळे अनेक राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. या सर्व राज्यातील आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी पाहूयात एका क्लिकवर
14 Nov 2025, 07:42 वाजता
Breaking News Live Update: आम्हीसुद्धा यापेक्षा भारी प्रयोग करू शकतोः महेंद्र दळवींचा भाजप-राष्ट्रवादीला सूचक इशारा
महायुतीमध्ये खोडा घालण्याचे काम तटकरे कुटुंब करीत आहे. शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी घणाघात केला आहे. भाजपची भूमिका नेहमीच राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन जाण्याची आहे. आम्ही सुद्धा यापेक्षा भारी प्रयोग करू शकतो, महेंद्र दळवी यांचा राष्ट्रवादी भाजपला सूचक इशारा.
14 Nov 2025, 07:40 वाजता
Breaking News Live Update: दिल्ली लाल किल्ला स्फोट प्रकरण. पुलवामा दक्षिण काश्मीरमध्ये रात्रीच्या कारवाईत डॉ. उमर नबीचे घर जमीनदोस्त
14 Nov 2025, 07:39 वाजता
Maharashtra Breaking News Today: रायगडमध्ये महायुती तुटली
शिवसेनेविरोधात राष्ट्रवादी-भाजप एकत्र. अनिकेत तटकरे यांची घोषणा. शिवसेनेला एकाकी पाडण्याची खेळी....
14 Nov 2025, 07:37 वाजता
Maharashtra Breaking News Live Updates: पुण्यातील नवले पुलावर भीषण अपघात, 8 जणांचा मृत्यू, 13 जण गंभीर जखमी...भरधाव कंटेनरने धडक दिल्ल्याने 20 ते 25 वाहनांचा चक्काचूर...मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी 5 लाखांची मदत जाहीर
13 Nov 2025, 22:53 वाजता
बिहार विधानसभा निवडणुकीचा उद्या निकाल
Bihar Election Result : बिहार राज्यावर कोणाचा झेंडा फडकणार याचं चित्र उद्या स्पष्ट होणार आहे. बिहार विधानसभेच्या 243 जागांसाठी 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी मतदान घेण्यात आलं. NDA आणि UPA यांच्यापैकी कोण सत्ता स्थापन करणार याबाबत उत्सुकता आहे. विविध संस्थांच्या एक्झिट पोलनुसार NDA च्या गळ्यात सत्तेची माळ पडणार असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. उद्या सकाळी 8 वाजता मतमोजणीला सुरुवात झाल्यानंतर काही तासांतच निकालाचा कल समोर येईल. विशेष म्हणजे यंदा दोन्ही टप्प्यांत विक्रमी मतदान झालं, त्यामुळे निकालाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार पुन्हा एकदा सत्तेच्या सिंहासनावर विराजमान होणार, की माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडी सत्ता काबीज करणार हे काही तासांतच स्पष्ट होणार आहे. या निकालाची प्रत्येक अपडेट तुम्हाला उद्या दिवसभर झी २४ तासवर मिळणार आहे.
13 Nov 2025, 22:43 वाजता
पुण्यात अपघात, फडणवीसांकडून दु:ख व्यक्त मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाखांची मदत
पुण्यातील अपघातावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी एक्स पोस्ट करत दु:ख व्यक्त केलंय. या अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली.
13 Nov 2025, 22:31 वाजता
काश्मीर पोलिसांचे 13 ठिकाणी छापे
जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांच्या काउंटर इंटेलिजेंस ब्रांचने 13 ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी तीन सरकारी कर्मचा-यांसह 15 जणांना ताब्यात घेतले. तसेच कुलगाम जिल्ह्यात केलेल्या कारवाई अनेक डिजिटल उपकरणे आणि कागदपत्रे जप्त करण्यात आलीत.
13 Nov 2025, 22:30 वाजता
दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणी डॉ. शाहीनला अटक
दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणी यूपी एटीएस टीमने डॉ. शाहीनला अटक केलीय. शाहीनचा थेट जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरच्या बहिणीशी संपर्क होता. भारतात दहशत पसरवण्यासाठी शाहीनने जैशच्या सूचनेनुसार डॉक्टरांची डी" नावाची टीम तयार केली होती.
13 Nov 2025, 22:23 वाजता
अनेक ठिकाणी हल्ले करण्याचा कट, हल्ल्यासाठी 32 गाड्यांची व्यवस्था
दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या तपासात मोठी मोहिती समोर आलीये. दिल्लीसह अनेक ठिकाणी हल्ले करण्याचा दहशतवाद्यांचा कट होता. यासाठी त्यांनी 32 गाड्यांची व्यवस्था केली होती. या गाड्या गर्दीच्या ठिकाणी नेऊन स्फोट घडवला जाणार होता. दरम्यान तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत 4 गाड्या जप्त केल्या आहेत.