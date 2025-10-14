Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 October 2025: एसटी कर्मचा-यांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे. एकनाथ शिंदेंसोबत झालेल्या बैठकीत एसटी कर्मचा-यांच्या आंदोलनावर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला आहे. दिवाळीत एसटी कर्मचा-यांना 6 हजार रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच कर्मचा-यांना 12 हजार 500 रुपये उचल घेता येणार आहे.
13 Oct 2025, 23:43 वाजता
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या पुण्यात झालेल्या राड्या नंतर मनसे नेते अमित ठाकरे पुण्यात जाणार आहेत. सकाळी पुणे पोलीस आयुक्त यांची 11.30 वाजता भेट घेणार आहेत.
13 Oct 2025, 23:41 वाजता