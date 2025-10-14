English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 October 2025: गँगस्टर निलेश घायवळविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल झाला आहे. यासोबतच राज्यासह देशभरातील इतर घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स इथे पाहू शकतात. 

Dakshata Thasale | Oct 14, 2025, 05:15 AM IST
twitter
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 October 2025: एसटी कर्मचा-यांचे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे. एकनाथ शिंदेंसोबत झालेल्या बैठकीत एसटी कर्मचा-यांच्या आंदोलनावर यशस्वी तोडगा काढण्यात आला आहे. दिवाळीत एसटी कर्मचा-यांना 6 हजार रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच कर्मचा-यांना 12 हजार 500 रुपये उचल घेता येणार आहे. 

13 Oct 2025, 23:43 वाजता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण  विद्यार्थी सेनेच्या पुण्यात झालेल्या राड्या नंतर मनसे नेते अमित ठाकरे पुण्यात जाणार आहेत. सकाळी पुणे पोलीस आयुक्त यांची 11.30 वाजता भेट घेणार आहेत. 

13 Oct 2025, 23:41 वाजता

सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ राज्य निवडणूक आयोगाला भेटणार त्यानंतर दुपारी १.३० वाजता वायबी चव्हाण केंद्रावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, एसएस यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, एमपीसीसी प्रमुख हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पत्रकार परिषद होईल.

ट्रेंडिंग न्यूज़

टीम इंडिया विजयाच्या उंबरठ्यावर, IND vs WI सीरिज जिंकण्यासाठी फक्त एवढ्या धावांची आवश्यकता

टीम इंडिया विजयाच्या उंबरठ्यावर, IND vs WI सीरिज जिंकण्यासाठी फक्त एवढ्या धावांची आवश्यकता

मराठी सिनेसृष्टीत आनंदाचा माहोल ; या अभिनेत्रीचा थाटात पार पडला लग्नसोहळा; नवरा ‘हास्यजत्रे’शी जोडलेला!

मराठी सिनेसृष्टीत आनंदाचा माहोल ; या अभिनेत्रीचा थाटात पार पडला लग्नसोहळा; नवरा ‘हास्यजत्रे’शी जोडलेला!
धर्मेंद्र खरेच हेमा मालिनींसोबत राहत नाहीत का? बॉबी देओलने प्रकरण स्पष्ट केले; म्हणाला, &#039;त्यांचं वय झालंय...&#039;

धर्मेंद्र खरेच हेमा मालिनींसोबत राहत नाहीत का? बॉबी देओलने प्रकरण स्पष्ट केले; म्हणाला, 'त्यांचं वय झालंय...'
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ सिनेमात ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम कलाकाराची खास एन्ट्री; साकारणार महत्त्वाची भूमिका

‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ सिनेमात ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम कलाकाराची खास एन्ट्री; साकारणार महत्त्वाची भूमिका
मंगळदोष, शरीर संबंधांसाठी बळजबरी आणि...; मुंबईतील हुंडाबळींच्या घटनांचा आकडा वाढला

मंगळदोष, शरीर संबंधांसाठी बळजबरी आणि...; मुंबईतील हुंडाबळींच्या घटनांचा आकडा वाढला

ऋतिक-प्रभाससोबतची नायिका, फ्लॉप चित्रपटानंतरही सुपरस्टार, आज आहे करोडोंची मालकीण

ऋतिक-प्रभाससोबतची नायिका, फ्लॉप चित्रपटानंतरही सुपरस्टार, आज आहे करोडोंची मालकीण
महाष्ट्रातून धावणाऱ्या &#039;या&#039; ट्रेनमध्ये मिळते मोफत जेवण; 33 तासांच्या प्रवासात रेल्वे स्टेशनवरच प्रवासी पंतग लावून जेवायला बसतात

महाष्ट्रातून धावणाऱ्या 'या' ट्रेनमध्ये मिळते मोफत जेवण; 33 तासांच्या प्रवासात रेल्वे स्टेशनवरच प्रवासी पंतग लावून जेवायला बसतात
राहुल गांधींचा मतदार यादीसंदर्भातील आरोप खरा ठरला? नागपुरात एकाच घरात 200 मतदार, एकच खळबळ

राहुल गांधींचा मतदार यादीसंदर्भातील आरोप खरा ठरला? नागपुरात एकाच घरात 200 मतदार, एकच खळबळ
महाराष्ट्रातील पुणे शहर दुसऱ्या स्थानावर; भारतातील या शहरात NRI लोक सर्वाधिक मालमत्ता खरेदी करतात

महाराष्ट्रातील पुणे शहर दुसऱ्या स्थानावर; भारतातील या शहरात NRI लोक सर्वाधिक मालमत्ता खरेदी करतात
हातातोंडाशी आलेलं पिकं हिरावल्यानं पुढील शिक्षण अंधारा; लातूरमधील श्रेया शिंदेचं IAS होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लावा हातभार

हातातोंडाशी आलेलं पिकं हिरावल्यानं पुढील शिक्षण अंधारा; लातूरमधील श्रेया शिंदेचं IAS होण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लावा हातभार