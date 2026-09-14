/Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मुंबई-पुण्यासह राज्यभरात गणेशोत्सवाचा उत्साह, लाइव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव परिसरात शेतातील तारेच्या कुंपणात फसून एका बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बिबट्याचे वय सुमारे १६ महिने असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र, हा मृत्यू केवळ कुंपणात फसल्याने झाला की यामागे मानवी हस्तक्षेप आहे, याचा तपास वनविभागाकडून सुरू आहे
ठाणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांच्या आदेशावरून जिल्ह्यात अमली पदार्थांविरुद्ध विशेष मोहीम सुरू आहे. याच मोहिमेअंतर्गत 12 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी कल्याण-अहिल्यानगर रोडवरील तिनहात नाका येथे पोलिसांनी सापळा रचला होता. गुप्त माहितीच्या आधारे गांजाची वाहतूक करणाऱ्या दोन इसमांना मोटरसायकलसह ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून 1 किलो 960 ग्रॅम गांजा, ज्याची किंमत सुमारे 1 लाख रुपये आहे, आणि वाहन व मोबाईल असा एकूण 1 लाख 70 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. मुरबाड पोलीस ठाण्यात NDPS कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून पुढील तपास सुरू आहे.
अमरावती जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यातील पावसाची तूट भरून काढण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावली. रविवारी जिल्ह्यात सरासरी 19.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. 6 महसूल मंडळांत अतिवृष्टी झाली असून यामध्ये धारणी तालुक्यातील 4 तर वरूड तालुक्यातील 2 मंडळांचा यात समावेश आहे.. विशेष म्हणजे धारणीतील धारणी, धुळघाट, सावळीखेडा आणि सालबर्डी तर वरूडमधील बेनोडा आणि राजुरा येथे अतिवृष्टी नोंदवण्यात आली. पावसामुळे सोयाबीन कापूस आणि तूर पिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र काही भागांत शेतीचे नुकसानही झाले. प्राथमिक अंदाजानुसार धारणी तालुक्यात 128 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असल्याची माहिती आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींवर पुन्हा प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली होती त्यांचा सहा महिन्यांचा कार्यकाळ संपला होता. मात्र ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत.त्यामुळे आता निवडणुका होईपर्यंत ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी पुन्हा प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यावेळी विविध विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांकडे प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १६३ ग्रामपंचायतींचा कारभार आता पुन्हा प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू राहणार आहे.
वसई-विरार महानगरपालिकेत गेल्या ८ ते ११ वर्षांपासून सलग सेवा बजावणाऱ्या सुमारे ४५० कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या कर्मचाऱ्यांना दोन आठवड्यांच्या आत नियमित आणि कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्याचे थेट आदेश आहेत. न्यायालयाने महापालिकेला दिले प्रशासकीय कामकाजात तात्पुरत्या स्वरूपाच्या नियुक्त्यांची पद्धत कायम ठेवण्याऐवजी, सक्षम भरती प्रक्रियेद्वारे कायमस्वरूपी पदे निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे उच्च न्यायालयाने अधोरेखीत केले.
मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या वैद्यकीन महाविद्यालयांवर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) कायदा, २०१९ आणि संबंधित नियमांनुसार नियामक तसेच दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशार एनएमसीने दिला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी देशातील पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या मंजूर जागा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या वैद्यकीय मूल्यांकन आणि मानांकन मंडळाकडून जाहीर करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर एनएमसीने महाविद्यालयांना निर्देश दिले आहेत.
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेदरम्यान दोन दिवसांत अहिल्यानगर, पुणे, नाशिक आणि बुलढाण्यामध्ये केलेल्या कारवाईतून सुमारे ४ कोटी ४५ लाखांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. संशयित दर्जाचे बटर, पनीर, खवा, बर्फी आणि दूध या अन्नपदार्थांचा त्यात समावेश आहे.
दहिसर ते मिरा-भाईंदर मेट्रो ९ मार्गिकेतील दहिसर ते काशीगाव टप्पा १ काही महिन्यांपूर्वीच सेवेत दाखल झाला. त्यामुळे अंधेरी ते काशीगाव असा प्रवास मेट्रोने करता येऊ लागला आहे. पण लवकरच अंधेरी ते मिरा-भाईंदर प्रवासही मेट्रोने करता येणार आहे. कारण मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मेट्रो ९ मार्गिकेतील काशीगाव ते मिरा-भाईंदर टप्पा २ सेवेत दाखल करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले. मेट्रो ७ (दहिसर ते गुंदवली), मेट्रो २अ (दहिसर ते अंधेरी पश्चिम) आणि मेट्रो ९ टप्पा १ चे एकात्मिकीकरण करण्याच्या कामास सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. यासाठी या मार्गिकांवर १५ ते २५ सप्टेंबरदरम्यान विशेष ब्लॉक घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कालावधीत मेट्रो मार्गिका २अ, ७ आणि मार्गिका ९ टप्पा १ वरील प्रवासी सेवा सकाळी ६:३० वाजता सुरू होईल.
राज्यातील सीईटी परीक्षेतील गैरप्रकारांच्या तक्रारींची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी एफआयआर दाखल करून तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश सहपोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे ज्या परीक्षा केंद्रांविरुद्ध तक्रारी दाखल झाल्या आहेत त्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिटही केले जाणार आहे. सीईटीमधील पसेंटाइलबाबतच्या तक्रारी तसेच डेटा लीक प्रकरणात तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी विद्यार्थी आणि शिक्षकांकडून केली जात होती.
पुणे 'एल-निनो'च्या सावटामुळे यंदाच्या मॉन्सून हंगामात पावसात पावसात मोठी तूट आहे. कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळाची चिंता वाढली असतानाच, भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्त्रो) मॉन्सूनोत्तर हंगामात (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) तीन मोठी चक्रीवादळे तयार होण्याचा इशारा दिला आहे. गेल्या ४४ वर्षांत आलेल्या चक्रीवादळापेक्षा मोठा तडाखा बसण्याची शक्यताही 'इस्रो'ने वर्तविली आहे. 'इस्रो'च्या अंदाजानुसार, मॉन्सूनोत्तर हंगामात उत्तर हिंद महासागरात तीन चक्रीवादळे तयार होऊ शकतात. उच्च वेग तीव्रता निर्देशांकांनुसार चक्रीवादळांमधून निर्माण होणारी एकूण ऊर्जा ही प्रचंड असण्याचा अंदाज आहे. या चक्रीवादळाचा हंगाम ४४ वर्षांच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा तब्बल ८३ टक्क्यांपर्यंत अधिक शक्तिशाली ठरू शकतो.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 September 2026: महाराष्ट्रासह देशभरात गणेशोत्सवाची धूम सुरू आहे. मुंबई-पुण्यात गणेशोत्सवास सुरुवात झाली आहे. पुण्यात मानाच्या गणपतींच्या मिरवणुक सोहळा सुरू झाला आहे. तर, मुंबईतही लालबागचा राजा, मुंबईच्या राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांची झुंबड उडाली आहे. या सर्व घडामोडींबरोबरच राज्यातील इतर घडामोडींवरही लक्ष ठेवूयात या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यनातून