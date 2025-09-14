English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: आयुष कोमकर खून प्रकरणात चौघेजण ताब्यात

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 September 2025: मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.राज्य सरकारनं केलेला SEBC कायदा घटनाबाह्य,हा कायदा रद्द करा  या मागणीवर हायकोर्टात पूर्ण बेंचसमोर सुनावणी होती. दुसरीकडे नागपुरात सकल ओबीसी संघटनेच्या बैठकीला झाली. गेल्या ५ वर्षात सोन्याचे भाव सातत्याने वाढले आहेत. राज्यभरातील महत्वाच्या घडामोडी जाणून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Sep 14, 2025, 08:39 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 14 September 2025: मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 4 ऑक्टोबरला होणार आहे. दुसरीकडे नागपुरात सकल ओबीसी संघटनेच्या बैठकीला झाली. शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलेले मुंबईतील 15 माजी नगरसेवक पुन्हा ठाकरेंकडे येण्याच्या तयारीत सूत्रांची माहिती. पुणे पदवीधर मतदार संघाच्या तयारिचा आढावा आणि तयारीसाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून समन्वयक जाहीर करण्यात आले आहेत. पाकिस्तान मधील काही लोकांशी संपर्क ठेवले या माहितीवरून एटीएस च्या नागपूर युनिट नागपूर जिल्ह्यातील कामठी मधून दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे.

 

 

14 Sep 2025, 08:39 वाजता

आयुष कोमकर खून प्रकरणात चौघेजण ताब्यात 

पुण्यातील आयुष कोमकर खून प्रकरणात आंदेकर कुटुंबातील आणखी चौघांना गुजरातमधून ताब्यात घेतलं.लक्ष्मी आंदेकर, शुभम आंदेकर, शिवम आंदेकर आणि आणखी एकाचा यात समावेश आहे. पुणे गुन्हे शाखेने कारवाई केलीय.

14 Sep 2025, 07:41 वाजता

महिन्याचा पाऊस अवघ्या 72 तासांत घटना का घडतायत?

समुद्राचे वाढते तापमान, नष्ट होणारी जंगल, वाढते काँक्रीटीकरण आणि हरितगृह वायूंचे वाढते प्रमाण आदी कारणांमुळे जागतिक तापमानात वाढ होत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ऋतुचक्रांत बदल होत आहेत. सद्यस्थितीमध्ये किंचित फरकाने होणारे मात्र मोठे परिणाम जाणवणारे ऋतुचक्र वेगाने बदलत असतानाच मान्सूनवरही याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात मान्सूनचा पॅटर्न बदलला असून, कमी वेळेत जास्त पाऊस म्हणजे महिनाभराचा पाऊस ७२ तासांत कोसळण्याच्या घटनांत वाढ झाली आहे.

14 Sep 2025, 07:37 वाजता

सोने-चांदीच्या दागिने लिलावातून लालबागच्या राजाला मिळाले दीड कोटी

लालबागच्या राजाला दान केलेल्या दागिन्यांचा ११ सप्टेंबर रोजी लिलाव करण्यात आला. यामध्ये १०८ सोन्या-चांदीच्या वस्तूंच्या लिलावातून १ कोटी ६५ लाख ७१ हजार १११ रुपये प्राप्त झाले, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब कांबळे यांनी दिली.

14 Sep 2025, 07:35 वाजता

आगामी मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष कोण?

99व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी पुणे, मराठवाड्यासह इतर काही संस्थांकडून 'पानिपत'कार विश्वास पाटील, तर मुंबई साहित्य संघाकडून पुनश्च प्रवीण दवणे यांचे नाव सुचविले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये विश्वास पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. रविवारी येथे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत होणाऱ्या साहित्य महामंडळाच्या बैठकीत नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.

14 Sep 2025, 06:36 वाजता

राज्यातील अॅलोपॅथी डॉक्टर गुरुवारी संपावर जाणार

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला आधुनिक औषधशास्त्र पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) कोर्स पास केलेल्या होमिओपॅथिक वैद्यकीय व्यावसायिकांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करून घेण्यासाठी शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात निर्देश दिले आहेत.

14 Sep 2025, 06:35 वाजता

'डम्पिंग ग्राउंडवर जागतिक दर्जाचे कॅन्सर रुग्णालय उभारा'

मुंबईसह राज्यभरातील रुग्णांना डोळे व कॅन्सरच्या उपचारासाठी मध्य मुंबईसह दक्षिण मुंबईमधील जे. जे. आणि टाटासारख्या मोठ्या रुग्णालयांत उपचार करावे लागतात. परिणामी या रुग्णालयांवर ताण पडतो. शिवाय रुग्णांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. यावर उपाय म्हणून मुलुंडमधील क्षमता संपलेल्या डम्पिंग ग्राउंडवर जागतिक दर्जाचे डोळ्यांचे अथवा कॅन्सरचे रुग्णालय उभारण्यात यावे, अशी मागणी उद्धवसेनेचे सचिव व विधान परिषद सदस्य मिलिंद नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

14 Sep 2025, 06:32 वाजता

मुंबईसह ठाण्यात रविवारी मुसळधार पावसाचा अंदाज

राज्यात शनिवारपासून पाऊस पुन्हा सक्रिय झाला आहे. अनेक भागात हलक्या ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडत आहे. दरम्यान, मुंबईसह ठाणे, पालघर, रत्नागिरी भागात रविवारी मुसळधार पावसाचा, तर रायगड जिल्ह्यात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. या कालावधीत काही भागात कमी वेळात जास्त पावसाची शक्यता आहे.

14 Sep 2025, 06:31 वाजता

तुळजाभवानी मंदिर प्रशासनाने केली शुल्कात वाढ

शारदीय काळात नवरात्र महोत्सवाच्या तुळजाभवानी देवीचे लवकर दर्शन व्हावे, यासाठी भाविक पेड दर्शनाचा मार्ग अवलंबतात. मात्र, आता प्रचलित शुल्कामध्ये मंदिर प्रशासनाने थेट दुपटीने वाढ केली आहे. शिवाय, जास्तीत जास्त भाविकांना पंचामृत अभिषेक करता यावेत, यासाठी अभिषेकांची संख्याही शंभरने वाढवली आहे.

14 Sep 2025, 06:30 वाजता

ब्रह्मपुरी येथे सर्वाधिक तापमानाची नोंद

गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने ओढ दिल्यामुळे तापमानात सतत चढ – उतार होत आहे. काही वेळा तापमानात घट, तर काही वेळा वाढ होत आहे. दरम्यान, ब्रह्मपुरी येथे शनिवारी सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली.

14 Sep 2025, 06:29 वाजता

आता 20 सप्टेंबरपर्यंत करा ई-पीक पाहणी नोंदणी

खरीप हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची नोंद करण्यासाठी ई-पीकपाहणीची मुदत १४ सप्टेंबर असून अनेक जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना पिकांची नोंदणी करता आलेली नाही. काही ठिकाणी दुबार पेरणीही झाली आहे. त्यामुळे या ई-पीक पाहणीला सहा दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

