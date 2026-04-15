Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 April 2026: मुंबई महानगरपालिका आणि राज्याच्या नगरविकास विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशातील पहिले एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक टीडीआर व्यवहार मंच 15 एप्रिलपासून सुरू करण्यात येत आहे. ही ई-टीडीआर प्रणाली बुधवारपासून पूर्णपणे कार्यान्वित होणार असून, हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर), राखीव भूखंड आणि मजला क्षेत्र निर्देशांकाशी संबंधित व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहेत. या मंचावर खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले. तसेच घडामोडींचा वेगवान आढावा समजून घेण्यासाठी हा Live Blog पाहा.
14 Apr 2026, 23:19 वाजता
नाशिक मल्टिनॅशनल कंपनी धर्मांतर प्रकरण संशयित अश्विनी चैनानी तिची उद्या पोलीस कोठडी संपणार आहे.
14 Apr 2026, 23:17 वाजता
येवल्याचे कुठे आहेत आता काही बोलत नाहीत. उलटा चष्मा डोक्यावर लावतात आणि कुठे जातयं काहीच कळत नाही. असे म्हणून मनोज पाटील यांनी छगन भुजबळ यांना डिवचले आहे आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण सुद्धा मीच देणार असा वादा देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
14 Apr 2026, 23:17 वाजता
खरात प्रकरणी माझ्यासह कुटुंबीयांवरचे आरोप कपोलकल्पित. आरोपांवर रुपाली चाकणकर यांचं ट्वीट चर्चेत आलं आहे. केवळ बदनामीसाठी आरोप केले जात असल्याचा चाकणकरांचा आरोप आहे.