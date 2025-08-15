Maharashtra Breaking News Today LIVE: 2035 पर्यंत देशातील प्रत्येक महत्त्वाची जागा सुरक्षित असेल - PM Modi

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 Aug 2025: आज, 15 ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात उत्साह असणार आहे. महाराष्ट्रातील 8 जिल्ह्यांमध्ये 15 ऑगस्ट रोजी मांसविक्री बंदी घालण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन आज राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. लाल किल्ल्यावर स्वातंत्र्य दिनानिमित्त (Independence Day 2025) आज पंतप्रधान मोदींचे भाषण (Narendra Modi Speech) होणार आहे. याशिवाय महाराष्ट्रात मागील दोन दिवसांपासून सर्वदूर पाऊस असून त्याबद्दलच्या बातम्याही चर्चेत आहेत. दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा या ठिकाणी घेऊ शकता...
15 Aug 2025, 10:03 वाजता
मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण
देशाच्या 79 व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त राज्याची राजधानी मुंबईत मंत्रालय येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आलं... यावेळी महाराष्ट्रासह मध्यप्रदेश पोलिसांकडून सलामी देण्यात आली..
15 Aug 2025, 09:31 वाजता
PM Modi Red Fort Speech LIVE: 2035 पर्यंत देशातील प्रत्येक महत्त्वाची जागा सुरक्षित असेल - PM Modi
लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच ‘सुदर्शन चक्र’ची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, 2035 पर्यंत देशातील सर्व महत्त्वाच्या ठिकाणांना या सुरक्षा कवचाखाली आणले जाईल. पुढील दहा वर्षांत या कवचाचा व्याप सतत वाढवत नेला जाईल, ज्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षिततेची खात्री वाटेल. श्रीकृष्णापासून प्रेरणा घेत आम्ही ‘सुदर्शन चक्र’ ही दिशा निवडली आहे. हा सुदर्शन चक्र मिशन एक अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली असेल, जी शत्रूचा हल्ला निष्फळ करून अनेक पटीने प्रत्युत्तर देईल. पुढील दहा वर्षांत या मोहिमेला वेगाने आणि दृढतेने पुढे नेण्याचा संकल्प सरकारने व्यक्त केला आहे.
15 Aug 2025, 08:40 वाजता
PM Modi Speech: पंतप्रधान मोदींकडून विकसित भारत रोजगार योजनेची घोषणा
स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘विकसित भारत रोजगार योजना’ची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, सरकार तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करणार आहे. या योजनेअंतर्गत, मुलगा असो वा मुलगी, पहिली नोकरी लागल्यावर प्रत्येकीला 15 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
15 Aug 2025, 08:18 वाजता
PM Modi Speech: “सेमीकंडक्टरचा विचार 50-60 वर्षांपूर्वीच गाडला गेला”, पंतप्रधान मोदींचा आरोप
लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तंत्रज्ञान विकासाच्या संदर्भात सेमीकंडक्टर उद्योगाचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले, “मी येथे कोणत्याही सरकारची टीका करण्यासाठी आलो नाही, पण देशातील तरुणांनी हे सत्य जाणून घ्यायला हवे. सेमीकंडक्टर प्रकल्पाची फाईल आपल्या देशात ५०-६० वर्षांपूर्वीच सुरू झाली होती. तेव्हा सेमीकंडक्टर फॅक्टरी उभारण्याचा विचार मांडण्यात आला होता. पण दुर्दैवाने, हा विचार जन्म घेण्यापूर्वीच संपवण्यात आला. त्यामुळे आपण या क्षेत्रात तब्बल 50-60 वर्षे मागे पडलो.”
मोदींच्या मते, आज जगात तंत्रज्ञानाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठी प्रगती होत असताना, भारताला या विलंबाची किंमत चुकवावी लागत आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, आता या चुकांची भरपाई करण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात आहेत.
#WATCH | PM Narendra Modi says, "When we speak of different aspects of technology, I draw your attention to semiconductors, as an example. I am not at the Red Fort to criticise any government; I do not want to do it. But the youth of the country should know about it. File work on… pic.twitter.com/Kvzf1Ml6NB
— ANI (@ANI) August 15, 2025
15 Aug 2025, 08:13 वाजता
PM Modi Speech: 'मेड इन इंडिया' चिप लवकरच बाजारात, पंतप्रधान मोदींची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठी घोषणा करत सांगितले की, भारतात निर्मित सेमीकंडक्टर चिप लवकरच प्रत्यक्ष उत्पादन टप्प्यात येणार आहे. त्यांनी भाषणात सांगितले की, “आज संपूर्ण जगात तंत्रज्ञानाबद्दल चर्चा सुरू आहे आणि ते वेगाने विकसित होत आहे. चार-पाच दशकांपूर्वीच भारतात सेमीकंडक्टर क्षेत्राबद्दल बोलले जात होते, पण त्याकडे कुणी गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. त्या कल्पनेची अक्षरशः भ्रूणहत्या झाली.”
मोदी म्हणाले की, या ऐतिहासिक दुर्लक्षाची भरपाई करण्यासाठी त्यांच्या सरकारने पावले उचलली आहेत. “आम्ही हा अपराधबोध मिटवला आहे. देशभरात सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी सहा युनिट्स उभारण्याचे काम सुरू आहे. यंदाच्या वर्षाअखेरीस ‘मेड इन इंडिया’ चिप प्रत्यक्षात उतरणार आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
15 Aug 2025, 08:08 वाजता
Independence Day 2025 : ...79 व्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावर असं पार पडलं ध्वजारोहण; पाहा सर्व मह्त्वाची क्षणचित्र एका क्लिकवरhttps://t.co/1mEBvClUOr
लाल किल्ला, पंतप्रधान मोदी आणि अंगावर शहारा आणणारा ध्वजारोहण सोहळा... पाहा लक्ष वेधणारी क्षणचित्र... #IndependenceDay…
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 15, 2025
15 Aug 2025, 08:06 वाजता
PM Modi Speech: पंतप्रधान मोदींनी स्वावलंबनावर भर दिला...
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त, पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून सांगितले की, "आपल्या शत्रूंना 'मेड इन इंडिया'च्या क्षमतेची कल्पना नव्हती, कोणती शस्त्रे सोपी आहेत आणि कोणती ती क्षणात नष्ट करण्यास सक्षम आहेत. जरा विचार करा, जर आपण स्वावलंबी नसतो तर आपण ऑपरेशन सिंदूर इतक्या लवकर राबवू शकलो असतो का?"
VIDEO | Independence Day 2025: PM Modi (@narendramodi) says, “Our enemies had no idea about the capability of ‘Made in India’, which weapons are simple and which are powerful enough to destroy them in a moment. Just think, if we were not self-reliant, would we have been able to… pic.twitter.com/GUsu045ZCM
— Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2025
15 Aug 2025, 08:05 वाजता
पंतप्रधान मोदी यांनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांचे केले स्मरण
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "आज आपण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांची १२५ वी जयंती साजरी करत आहोत. ते भारतीय संविधानासाठी बलिदान देणारे पहिले महापुरुष होते. जेव्हा आपण कलम ३७० ची भिंत पाडली आणि एक देश-एक संविधानाचा मंत्र साकार केला, तेव्हा आपण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांना खरी श्रद्धांजली वाहिली."
15 Aug 2025, 07:53 वाजता
PM Modi Speech: ऑपरेशन सिंदूरच्या शूर सैनिकांना सलाम...
79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या शूर सैनिकांना सलाम केला आणि सांगितले की आम्ही शत्रूंना कल्पनेपलीकडे शिक्षा दिली. यासोबतच त्यांनी पाकिस्तानवरही टीका केली आणि म्हटले की, आम्ही अणुहल्ल्याची धमकी घाबरणार नाही.
15 Aug 2025, 07:51 वाजता
एमआय-17 हेलिकॉप्टरने केला लाल किल्ल्यावर फुलांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव
भारतीय हवाई दलाच्या दोन एमआय-17 हेलिकॉप्टरने लाल किल्ल्यावरून उड्डाण करताना फुलांच्या पाकळ्यांचा वर्षाव केला. एक हेलिकॉप्टर तिरंगा घेऊन उड्डाण करत आहे, तर दुसरे ऑपरेशन सिंदूरचे बॅनर फडकवत आहे.
#WATCH | Two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force fly above the Red Fort and shower flower petals. One flies with the Tiranga, the other displays a banner of Operation Sindoor.
Video: DD pic.twitter.com/f5cTTGLyuh
— ANI (@ANI) August 15, 2025