Maharashtra Breaking News Live Update:शाळांमध्ये मुलांना शिक्षा केल्यास कारवाई होणार

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पाहता प्रत्येक राजकीय पक्षाने कंबर कसली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्या तेजस्वीनी घोसाळकर या आज भाजपात प्रवेश करणार आहेत. त्याचबरोबर, इतर पक्षातही निवडणुकीच्या दृष्टीने मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. त्याचबरोबर, फुटबॉलपटू लिओनल मेस्सी आज दिल्ली येथे असून पंतप्रधान मोदींची भेट घेणार आहे.
15 Dec 2025, 09:51 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: संभाजीनगर शिवसेना-भाजपात कुरघोडीचं राजकारण
मनपा निवडणुकीत महायुतीत लढण्यासाठी भाजप-शिवसेनेत वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू आहे. असं असताना संभाजीनगरमध्ये मात्र उलटं चित्र आहे. संभाजीनगर शहरात महायुतीत मोठा भाऊ कोण यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये कुरघोडीचं राजकारण सुरू आहे. भाजप अंतर्गत सर्व्हेचा दाखला देत जास्त जागांसाठी आग्रही आहे...तर शिवसेनेने मात्र हा दावा फेटाळलाय...सोबतच आतापर्यंतच्या निवडणुकांचा दाखला देण्यासही शिवसेना विसरली नाही. संभाजीनगर महापालिकेत कायमच शिवसेनेच्या जास्त जागा होत्या त्यामुळे नेहमीच ते मोठ्या भावाच्या भूमिकेत होते याची आठवणही शिवसेनेनं करून दिलीये.
15 Dec 2025, 09:50 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दिग्विजय पाटील चौकशीसाठी हजर राहण्याची शक्यता
झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या पूणे जमीन गैरव्यवहरा प्रकरणी अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील हे चौकशीला हजर राहण्याची शक्यता आहे.. दिग्विजय पाटील हे 2 डिसेंबर रोजी पुणे पोलीस आयुक्तालयात हजर राहिले होते. यानंतर त्यांनी पुन्हा चौकशीसाठी हजर राहण्याचं आश्वासन देत परदेशात जायची परवानगी मागितली होती..यांनतर ते पुन्हा सीपी ऑफिसमध्ये चौकशीसाठी हजर राहण्याची शक्यता आहे..
15 Dec 2025, 09:23 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मुळशी परिसरात कुंपणात अडकेल्या बिबट्याचं यशस्वी रेस्क्यू. बेशुद्ध करून बिबट्याला बाहेर काढलं. कुंपणातील तारेत अडकला होता बिबट्या.
15 Dec 2025, 09:23 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानीची कोठडी आज संपणार आहे. त्यामुळे आज तेजवानीला पुन्हा एकदा शिवाजीनगर कोर्टात हजर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पोलिसांनी या पोलीस कोठडीत काय काय तपास केला आणि तिच्याकडून कोणती माहिती काढून घेतली हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तर दुसरीकडे बावधन पोलीस तेजवानीचा ताबा घेण्याची शक्यता आहे.
15 Dec 2025, 09:22 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: निवडणुकीच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष संपवण्याचं काम. प्रकाश आंबेडकरांची टीका. एकाच पक्षाची हुकूमशाही सुरू असल्याचं वक्तव्य.
15 Dec 2025, 09:07 वाजता
SBI चा महत्त्वाचा निर्णय; लाखो खातेधारकांवर होणार परिणाम, बँकेनं इथून पुढं... https://t.co/Gm1rYcUsXW
सामान्यांच्या पैशांवर परिणाम करणारी बातमी. SBI नं असा कोणता निर्णय घेतला, ज्याचा थेट परिणाम सामान्यांवर होणार असून, कसं असेल हे पैशांचं गणित? जाणून घ्या सविस्तर बातमी.... #news…
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 15, 2025
15 Dec 2025, 08:53 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: झी २४तासच्या ऑपरेशन सैतानची दखल
आमदार हिरामण खोसकर घेणार पीडित कुटुंबाची भेट. मुलींच्या विक्रीबाबत अहवाल मुख्यमंत्र्यांना देणार, खोकरांचं आश्वासन
15 Dec 2025, 08:40 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: शाळांमध्ये मुलांना शिक्षा केल्यास कारवाई होणार
--विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा निर्णय
--शारीरिक शिक्षा, छळ केल्यास थेट शाळांवर कारवाई होणार
--बाल सुरक्षा आराखड्याची अंमलबजावणी सक्तीची
15 Dec 2025, 08:32 वाजता
विरार-अलिबाग महामार्गाला आणखी सहा मार्गांची जोडणी; 'या' शहरांना थेट कनेक्ट होणारhttps://t.co/bxnzi51se0
— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) December 15, 2025
15 Dec 2025, 07:42 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: उठाबशाच्या शिक्षेमुळे सहावीच्या मुलीचा मृत्यू, त्या शाळेची मान्यता अखेर रद्द
शाळेत उशिरा आल्याने उठाबशांची शिक्षा काढण्याचा शिक्षेमुळे सहावीतील मुलीचा मृत्यू झाला होता...हे प्रकरण शाळा व्यवस्थापनाला चांगलंच भोवलं आहे...शिक्षण विभागाने संबंधित शाळेची मान्यता रद्द केली आहे. मुलीच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या चौकशी अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास सक्त मनाई आहे...असं असतानाही शाळेतील एका शिक्षिकेने विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा दिली, ज्यामुळे एका विद्यार्थ्याला आपला जीव गमवावा लागला असल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली.