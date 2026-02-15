Maharashtra Breaking News Today LIVE: हर्षवर्धन सपकाळांविरोधात आज पुण्यात BJP चं आंदोलन

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 February 2026: शनिवारी घडलेल्या मुंबईतील मुलुंड दुर्घटनेप्रकरणी कारवाईला वेग आला असून पाच अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली असून कंपनीवर गुन्हा दाखल केला आहे. मेट्रोचा स्लॅब कोसळून दोघांचा मृत्यू तर 3 जण जखमी. याचे अपडेट्स असतील. याशिवाय देशात आज महाशिवरात्रीचा उत्सव पाहायला मिळेल. भाविकांची गर्दी ते अनेक कार्यक्रम असतील. सोबत भारत विरुद्ध पाकिस्तान असा क्रिकेटचा टी२० वर्ल्ड कपमध्ये सामना रंगणार आहे. या आणि यासोबत तळागाळातील ते देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचा, बातम्यांचा आढावा या ब्लॉगच्या माध्यमातून घेता येईल.... सगळे अपडेट्स वाचण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा...
15 Feb 2026, 08:15 वाजता
पुण्याच्या भोरमढील गावात भीषण वणवा
पुण्याच्या भोरमधल्या विसगाव खोऱ्यातील वरोडी गावाच्या परिसरात भीषण वणवा लागला...या वणव्यानं क्षणात वरोडी जिल्हा परिषद शाळेला विळखा घतला.. त्यामुळे शिक्षकांची एकच धावपळ झाली.. शाळा सुरु असताना शाळेभोवती वणवा झपाट्यानं पसरला.. त्यामुळे विद्यार्थी घाबरून गेले होते.. शिक्षकांनी तातडीनं विद्यार्थ्यांना वर्गातून बाहेर काढलं आणि सुरक्षित ठिकाणी नेलं...
15 Feb 2026, 07:35 वाजता
आठवे ज्योतिर्लिंग असलेल्या नागनाथ प्रभूच्या मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी
बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या औंढा नागनाथमध्ये नागनाथ प्रभूची महाशिवरात्रीनिमित्त महापूजा संपन्न झाली.. कळमनुरी विधानसभेचे आमदार संतोष बांगर संस्थाचे अध्यक्ष तथा तहसीलदारांनी नागनाथ प्रभूची मध्यरात्री महापूजा संपन्न झाली.. महापूजेनंतर मध्यरात्रीपासून मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी खुलं ठेवलंय.. मध्यरात्रीपासूनच मंदिर परिसरात भाविकांनी मोठी गर्दी केलीय... शेवटच्या भाविकाचं दर्शन होईपर्यंत मंदिर खुलं राहणार आहे..
15 Feb 2026, 07:31 वाजता
येवल्याच्या महामृत्युंजय मंदिरात भाविकांची गर्दी
महाशिवरात्रीनिमित्त साधन येवला शहरात महामृत्युंजय मंदिरामध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. पहाटे महादेवाच्या पिंडीला महाभिषेक केला. भाविक मोठ्या संख्येनं मंदिरात गर्दी करत आहेत. दिवसभर खिचडी, कौट ,खजूर, उसाचा रस महाप्रसादासह रुद्राक्ष वाटप यावेळी केलं जात आहे. सकाळपासून आरोग्य तपासणी शिबिर तसंच रक्तदान शिबिराचं आयोजन यावेळी केलंय.
15 Feb 2026, 07:30 वाजता
देशातील शिवमंदिर भक्तांनी फुलून गेली
देशात सर्वत्र महाशिवरात्रीचा उत्साह आहे...देशातील शिवमंदिर भक्तांनी फुलून गेली आहेत...अंबरनाथचं 966 वर्ष प्राचीन शिवमंदिरात रात्री 12 पासून गाभा-यात दर्शनाला सुरुवात झालीये....शिवरात्रीनिमित्तानं शिवालयाला विद्युत रोषणाई केलीये..दर्शनासाठी रात्रीपासूनच भाविक रांगा लागल्या आहेत.. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवलाय.. अंबरनाथचं हे शिवमंदिर ९६६ वर्ष प्राचीन आहे. शिलाहार राजांनी हे मंदिर उभारलंय....
15 Feb 2026, 07:30 वाजता
श्री क्षेत्र गंगा गोरजेश्वर देवस्थानात भाविकांनी गर्दी
महाशिवरात्रीनिमित्तानं ठाण्यातल्या शहापूर तालुक्यातील श्री क्षेत्र गंगा गोरजेश्वर देवस्थानात भाविकांनी गर्दी केलीये.. श्री क्षेत्र गंगा गोरजेश्वर देवस्थान हे जागृत पांडवकाली देवस्थान आहे.. या मंदिरात रात्री १२ वाजता एक कारंजी प्रकट होऊन शिवलिंगावर जल अभिषक करतं. हे आद्भूत दृश्य पहाण्यासाठी हजारो भाविक याठिकाणी गर्दी करतात..हे स्वयंभू शिवलिंग आहे.. ते पाण्यात आहे. बारामहिने हे शिवलिंग पाण्यात असतं. रात्री 12 वाजता काळू नदीच्या त्रिवेणी संगम पात्रात स्नान करून शिवभक्तांनी गोरजेश्वराला दुग्ध अभिषेक करुन महाआरती केली.. मुंबई-ठाण्यासह लगतच्या कल्याण, मुरबाड, शहापूर, भिवंडीतून लाखो भाविक दर्शनासाठी दाखल झालेत..
15 Feb 2026, 07:29 वाजता
देशभरात आज महाशिवरात्रीचा उत्साह
देशभरात आज महाशिवरात्रीचा उत्साह आहे.. महादेव मंदिरात आज शिवभक्त गर्दी करताना दिसत आहेत..12 ज्योतिर्लिंगांपैकी छ. संभाजीनगरमधल्या वेरुळ इथल्या 12 वं ज्योतिर्लिंग असलेल्या घृष्णेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीनिमित्त भाविकांनी मोठी गर्दी केलीये..
15 Feb 2026, 07:28 वाजता
आज भगवान शिवाचा उत्सव अर्थात महाशिवरात्री.....
महाशिवरात्रीनिमित्त देशभरातली शिवमंदिरं भाविकांनी फुलून गेलीयत.. शिवभक्तांनी रात्रीपासूनच भोलेनाथाच्या दर्शनासाठी गर्दी केलीये.. शिव मंदिरांमध्ये आकर्षक सजावट केली आहे.. आज सर्वत्र ‘हर हर महादेव’, ‘ओम नम: शिवाय’चा जयघोष सुरूय.. आणि भाविक महादेवाचं दर्शन घेतायत. महाशिवरात्रीनिमित्त महारूद्र अभिषेक, होमहवन, महाप्रसाद, भजन, कीर्तन, प्रवचन यासारखे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.