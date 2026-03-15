Maharashtra Breaking News Today LIVE: "सिलिंडरसाठी रांगा लावणं षडयंत्र"- मुख्यमंत्री

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 March 2026: अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमध्ये भीषण युद्ध सुरू आहे. या युद्धाचा आज 15 दिवस आहे. यामुळे भारतावरही परिणाम होत आहे. भारतात LPG गॅस सिलेंडरची कमतरता जाणवत आहे. यामुळे अनेक हॉटेल बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तसेच घरगुती गॅससाठी लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या संदर्भातले अपडेट्स असतील. जागतिक ते देशात तळागाळात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही या ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवू शकता. प्रत्येक अपडेट्स लवकर मिळवण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा.
15 Mar 2026, 07:52 वाजता
"सिलिंडरसाठी रांगा लावणं षडयंत्र"- मुख्यमंत्री
गॅस सिलेंडरच्या तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासह देशातील अनेक शहरात नागरिक घरगुती सिलिंडरसाठी रांगा लावत असल्याचं चित्र आहे.. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे..काही पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस जाणीवपूर्वक लोकांमध्ये भीती निर्माण करून रांगा लावण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केलाय.. घरगुती गॅसच्या पुरवठ्याचा कुठेही तुटवडा नाही. जेवढे सिलिंडर महिन्याला लोकांना लागतात, तेवढा पुरवठा पुरवला जात असल्याचं केंद्र सरकार, गॅस कंपन्या आणि सचिवांनी स्पष्ट केल्याचं फडणवीस म्हणालेत..तसंच “देशात पॅनिक वातावरण तयार करण्याची ही काँग्रेसची बुद्धी आहे, आणि ही बुद्धी देशासाठी विघातक ठरते.” त्यांनी नागरिकांना विनाकारण घाबरू नये आणि अधिकृत माध्यमातून गॅस पुरवठ्याची माहिती घेण्याचे आवाहनही केलंय...
15 Mar 2026, 07:47 वाजता
इराणच्या खार्ग बेटावरची लष्करी ठिकाणं अमेरिकेकडून उद्ध्वस्त
इराणच्या खार्ग बेटावरची लष्करी ठिकाणं अमेरिकेकडून उद्ध्वस्त…होर्मुझचा मार्ग मोकळा न केल्यास, तेल साठ्यांवर हल्ल्याचा इशारा.. अमेरिकेचे अडीच हजार कमांडो कारवाईच्या तयारीत…
15 Mar 2026, 07:47 वाजता
अमेरिका-इराण संघर्षात नवा ट्विस्ट
तुम्ही युद्धनौका पाठवा, आपण होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरु करु... ट्रम्प यांचं जपान, फ्रान्ससह चीनला आमंत्रण...अमेरिका-इराण संघर्षात नवा ट्विस्ट
15 Mar 2026, 07:35 वाजता
होर्मुझची सामुद्रधुनी फक्त शत्रूंसाठी बंद
होर्मुझची सामुद्रधुनी फक्त शत्रूंसाठी बंद.. इतरांवर हल्ले करणार नाही.. इराणचे मंत्री अब्बास अराघची यांचा दावा
15 Mar 2026, 06:57 वाजता
LPG गॅस सिलेंडर बाबतीत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय.. ज्या ग्राहकांकडे PNG कनेक्शन आहे त्यांना LPG गॅस सिलिंडर देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.. LPG गॅस सिलिंडरसाठी काही शहरांमध्ये नागरिकांच्या रांगा पाहायला मिळत आहेत.. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने याबाबतचा निर्णय घेतलाय.. याच बरोबर देशातील सर्वच राज्यात व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्याला पुन्हा सुरुवात करण्याचा निर्णयही पेट्रोलियम मंत्रालयाने घेतलाय...आखाती देशांमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचा दावा काही ठिकाणी केला जातोय.. मात्र नागरिकांनी अशा अफवांना बळी पडू नये, असं आवाहनही केंद्र आणि राज्य सरकारकडून करण्यात आलंय..
15 Mar 2026, 06:56 वाजता
राज्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार..
राज्यात घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार... विदर्भ, मराठावाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात झाडाझडती... अनेक सिलिंडर जप्त...
15 Mar 2026, 06:56 वाजता
गॅस टंचाईमुळे ओव्हन, इंडक्शन, वॉटर हिटरच्या खरेदीत मोठी वाढ
गॅस टंचाईमुळे ओव्हन, इंडक्शन, वॉटर हिटरच्या खरेदीत मोठी वाढ... मागणी वाढल्याने स्टॉक संपला... दुकानदारांकडून चढ्या दराने विक्री....
15 Mar 2026, 06:55 वाजता
15 Mar 2026, 06:49 वाजता
विद्यापीठाचे बजेट १०५४ कोटींवर
मुंबई विद्यापीठाचा २०२६-२७ या वित्तीय वर्षाचा १०५४.१२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प शनिवारी विद्यापीठाच्या अधिसभेत मंजूर करण्यात आला. गेल्यावर्षी ९६८ कोटींच्या तुलनेत यंदा ८६ कोटींची वाढ झाली, तर यंदा १७२ कोटी ६३ लाखांची तूट दाखविण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प विद्यापीठाचे वित्त व लेखा
अधिकारी हर्षल वाघ यांनी मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे यांच्या उपस्थितीत अधिसभेत सादर केला
15 Mar 2026, 06:49 वाजता
PNG कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना आता LPG गॅस सिलिंडर मिळणार नाही…केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय…तर देशात व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यालाही सुरुवात...