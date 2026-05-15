Maharashtra Breaking News Today Live : रत्नागिरी जिल्ह्यात इंधनपाठोपाठ CNG चा देखील तुटवडा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 May 2026 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीयांना आवाहन केल्यानंतर सगळीकडे भीतीचं वातावरण आहे. नेमकी देशात काय स्थिती आहे असा प्रश्न भारतीयांना पडला आहे. राज्यासह देश विदेशातील घडामोडी एका क्लिकवर पाहू शकता.
रत्नागिरी जिल्ह्यात इंधनपाठोपाठ CNG चा देखील तुटवडा निर्माण झाला आहे. पहाटेपासून सीएनजी मिळावा यासाठी सीएनजी स्टेशन बाहेर लांब रांगा लागल्या असून रत्नागिरी शहरातील माळ नाका परिसरातल्या सीएनजी स्टेशनवर अडीचश ते तीनशे रिक्षा रांगेत आहेत. रांगेत तीन ते साडेतीन तासानं रिक्षामध्ये गॅस भरला जातोय. पहाटे सहा वाजल्यापासून अनेक रिक्षाचालक CNG च्या लाईनमध्ये असून ऐन हंगामात सीएनजीच्या तुटवड्यामुळे रिक्षाचालक त्रस्त झालेत. धंदा करायचा की सीएनजी भरण्यासाठी रांगा लावायच्या असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय.
भोंदू अशोक खरात प्रकरणात मुंबईचे उप जिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे पाटील यांचे निलंबन झाले आहे. खरातच्या माध्यमातून भांडे पाटील यांनी मोठे आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. खरातची पत्नी आणि मुलीच्या नावे असलेल्या जमिनींमध्ये भांडे पाटील यांनी मोठी गुंतवणूक केली. एका वादग्रस्त व्यक्तीच्या कुटुंबीयांच्या नावे मालमत्ता घेतल्याने प्रशासकीय अधिकारी रडारवर आहेत. खरातच्या 'दरबारात' बड्या राजकीय नेत्यांसह वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचीही ये-जा होती. याच प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची 'ईडी'कडून ८ तास चौकशी केली जात आहे. चाकणकर यांनी खरातसोबत कोणतेही आर्थिक किंवा जमिनीचे व्यवहार झाले नसल्याचा केला दावा.
मेहरूण रस्ता फेरआखणीच्या मुद्द्यावर भाजप-शिवसेना शिंदे गटात मतभेद दिसून आल्याने ,या विषयात दोन्ही पक्ष आमनेसामने आले होते. महापालिकेच्या महासभेत भाजप महापौर व शिवसेनेचे उपमहापौर यांच्यासह नगरसेवकात शाब्दिक चकमक झाली. सभागृहात शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये झालेल्या शाब्दिक चकमकीनंतर काही वेळ साठी तणावपूर्ण वातावरण बनले होते. शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक विष्णू भंगाळे यांनी भाजपचे दीपक सूर्यवंशी यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. भाजपा महापौर दीपमाला काळे आणि शिवसेनेचे उपमहापौर मनोज चौधरी यांच्यात व्यासपीठावरच तू तू मै मै झाली. यावेळी उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी देखील व्यासपीठ सोडत नगरसेवक यांच्या मधे येऊन प्रशासनाला धारेवर धरले. माझ्या मुद्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्यास पुढच्या महासभेला उपस्थित राहणार नाही,असा इशारा उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी महापौरांना दिला. जळगाव मनपा मध्ये शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपा यांची एकहाती सत्ता आल्याच्यानंतर या दोन्ही पक्षा मध्ये सार काही आलबेल नसल्याचं चित्र आहे. महासभे नंतर मात्र महापौर आणि उपमहापौर यांनी आम्ही युतीत निवडून आलो आहोत,आमच्यात कोणतेही मतभेद नसल्याचं सांगत वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) मृत अमली पदार्थ तस्कर इक्बाल मिर्ची आणि त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित वरळी आणि दुबईमधील स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. एका विशेष न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर, फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत (FEOA) या मालमत्ता जप्त केल्या जातील. मिर्चीच्या मनी-लाँडरिंग प्रकरणातील ईडीच्या तपासाचा भाग म्हणून, या मालमत्ता एका आठवड्याच्या आत जप्त होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये वरळीतील डॉ. ॲनी बेझंट रोडवरील भूखंडांचा समावेश आहे, ज्यावर एकेकाळी 'सी व्ह्यू', 'मरियम लॉज' आणि 'राबिया मॅन्शन' या तीन इमारती उभ्या होत्या.
मुंबई: मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून मुंबई महानगर प्रदेशात भाजीपाला दरात सरासरी ५०% वाढ झाली आहे. तीव्र उन्हाळा आणि कमी पुरवठ्यासोबतच साठवणूक आणि वाहतुकीदरम्यान होणारे नुकसान यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. कडक उन्हात कोमेजणाऱ्या हिरव्या पालेभाज्या आणि कोवळी घेवडा विशेषतः महाग झाला आहे.
जे. जे. हॉस्पिटलच्या अंतिम अहवालात उंदीर मारण्याच्या विषामुळे एकाच कुटुंबातील ४ सदस्यांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी सर जे. जे. हॉस्पिटलच्या अंतिम शवविच्छेदन अहवालात पायधोनी येथील दक्षिण मुंबईतील एकाच कुटुंबातील चार सदस्यांच्या मृत्यूमागे झिंक फॉस्फाइड विषबाधा असल्याचे निश्चित झाले आहे. या सदस्यांनी २५ एप्रिल रोजी कथितरित्या टरबूज खाल्ले होते. यापूर्वी एफएसएलच्या (FSL) निष्कर्षांमध्ये हे विष आढळले असले तरी, ही आत्महत्या होती, अपघात होता की पूर्वनियोजित हत्येचा कट होता, याबद्दल पोलीस अद्याप अनिश्चित असून तपास सुरू आहे.
पुण्यातील हडपसर परिसरातील रुग्णालयात आढळलेली बॉम्बसदृश्य वस्तू ही आयईडी असल्याचे फॉरेन्सिकच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा एनआयए लवकरच पुण्यात दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दहशतवादी कारवाया किंवा घातपातासाठी अशा उपकरणांचा वापर केला जात असल्याने केंद्रीय यंत्रणांनी तपासावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. आयईडी म्हणजे ‘इम्प्रोव्हाइज्ड एक्स्प्लोसिव्ह डिव्हाइस’ असून विविध रसायने, वायर, बॅटरी आणि टाइमरच्या सहाय्याने तयार केलेले स्थानिक स्फोटक उपकरण असते.
मुंबई : तब्बल ५ कोटी ७० लाख रुपये किमतींचे हिरे शरीरात लपवत त्याची तस्करी करण्याच्या प्रयत्नांचा केंद्रीय महसूल गुप्तचर यंत्रणेच्या (डीआरआय) अधिकाऱ्यांनी पर्दाफाश केला असून, या प्रकरणी दोघांना अटक केली आहे. बँकॉक येथून मुंबईत दोघे हिऱ्याची तस्करी करीत असल्याची माहिती डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांकडे होती. त्यानुसार, अधिकाऱ्यांनी बँकॉकहून मुंबईत येणाऱ्या विमानापाशी सापळा रचला होता. हे दोघे जण मुंबई विमानतळावर उतरल्यावर अधिकाऱ्यांनी त्यांची चौकशी केली असता त्यांनी शरीरात दोन कॅप्सूलमध्ये हे हिरे लपविले असल्याची कबुली अधिकाऱ्यांना दिली. त्यानंतर वैद्यकीय उपचारांनी हे हिरे त्यांच्या शरीरातून बाहेर काढण्यात आले आणि त्यानंतर अटक करण्यात आली.
मराठी भाषेत नामफलक नसलेल्या दुकाने आणि आस्थापनांविरोधात मुंबई महापालिकेने गुरुवारपासून धडक मोहीम सुरू केली असून 'ए' विभागात करण्यात आलेल्या पाहणीत ११३ दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या नसल्याचे आढळून आले. यात मोठी हॉटेल आणि बँकांचाही समावेश असून, त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. उपमहापौर व विधी समिती अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत मराठी नामफलकाबाबत कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर 'ए' विभागाच्या हद्दीत मोहीम राबविण्यात आली. विधी समिती अध्यक्षा दीक्षा कारकर यांनी स्वतः क्रॉफर्ड मार्केट परिसरात पाहणी केली.
अलिबाग : पावसाळी हंगामात समुद्रातील वाढता धोका लक्षात घेऊन गेटवे ते मांडवा या मार्गावरील प्रवासी जलवाहतूक सेवा येत्या 26 मेपासून 31ऑगस्टपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मांडवा विभागाच्या बंदर निरीक्षकांनी यासंदर्भात अधिकृत निर्देश जारी केले आहेत.
मुंबई : अनिल अंबानी यांच्या समूह कंपन्यांतील रिलायन्स कम्युनिकेशन कंपनीने केलेल्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने गुरुवारी मुंबई, गुरुग्राम आणि बंगळुरू येथे सात ठिकाणी छापेमारी केली. सीबीआयने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत कंपनीत कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी व संचालकांच्या निवासस्थानी ही छापेमारी केली आहे. मुंबईतील सीबीआय विशेष न्यायालयाने १४ मे रोजी जारी केलेल्या सर्च वॉरंटच्या आधारे ही छापेमारी करण्यात आली. कारवाईत महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. गेल्या काही महिन्यांत विविध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एलआयसीने दाखल केलेल्या तक्रारींवरून रिलायन्स समूहावर सीबीआयने ७ गुन्हे नोंदवले.
मुंबई : अभिनेता जावेद जाफरी यांची Mपत्नी हबीबा जाफरी यांची मालमत्ता गुंतवणुकीच्या आमिषाने सुमारे १८ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याबद्दल वादग्रस्त सहायक पालिका आयुक्त महेश पाटील यांच्यासह व्यावसायिक निशित पटेल विरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या गुन्हा शाखेच्या मालमत्ता कक्षाने गुन्हा दाखल करून पटेलला बेड्या ठोकल्या आहेत. पाटीलसह त्यांच्या तीन-चार साथीदारांचा शोध सुरू आहे. यामध्ये फसवणुकीचे मोठे रॅकेट आहे का, याचाही तपास सुरू आहे, असे पोलिसांनी सांगितले. पटेलला १९ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे.
करण्यात आली आहे, अशोक खरात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात,ईडीनं रूपाली चाकणकरांना समन्य बजावलं होतं, त्यानंतर आज,रूपाली चाकणकर या ईडीसमोर हजर झाल्या होत्या, याआधीही,रूपाली चाकणकरांची एसआयटीकडून चौकशी करण्यात आली होती.तपास यंत्रणांना संपूर्ण सहकार्य केल्याचं चौकशीनंतर रूपाली चाकणकर,यांनी सांगितलं, तसंच खरातसोबत कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला
शुक्रवारी सायंकाळी 4 वाजता गिरगाव चौपाटी ते वर्षा निवासस्थान असा हा मोर्चा निघेल. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपल्या न्याय्य मागण्या बागायदार त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणार आहेत.अवकाळी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे नुकसान झालेले कोकणातील आंबा व काजू बागायदार आपल्या विविध मागण्यांकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी मोर्चा काढणार आहेत. सायंकाळी 4 वाजता गिरगाव चौपाटी ते वर्षा निवासस्थान असा हा मोर्चा निघेल. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपल्या न्याय्य मागण्या बागायदार त्यांच्यापर्यंत पोहोचविणार आहेत.
साताऱ्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तयार झालेल्या पाच लाख घरांचा लोकार्पण सोहळा आज पार पडणार आहे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री शंभूराजे देसाई यांच्या उपस्थिती होणार सोहळा.दहा हजार कोटींच्या निधीचं देखील होणार वितरण. सकाळी 11 वाजता होणार कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे.
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 May 2026: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीयांना 10 मे रोजी रविवारी आवाहन केलं आहे की, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा वापर कमी करा. तसेच सोने खरेदी टाळा. वर्षभर सोने खरेदी करु नका. या सगळ्या आवाहनानंतर वेगवेगळे राज्य ऍक्शन मोडवर गेले आहेत. अनेक राज्यांनी किंवा दिग्गज कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे देशात करोनोसारखी स्थिती निर्माण होते का असा प्रश्न भारतीयांना पडला आहे. तसेच सांगलीतील अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवनवे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहे. आनंद परांजपे यांनी 14 वर्षांनी पुन्हा घरवापसी केली. राष्ट्रवादीची साथ सोडत त्यांनी शिंदेंच्या शिवसेना पक्षात गुरुवारी रात्री प्रवेश केला आहे.
राज्यासह देश विदेशातील या सर्व घडामोडी येथे एका क्लिकवर जाणून घ्या.