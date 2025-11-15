Maharashtra Breaking News Today LIVE: बिहार निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. बिहारमध्ये एनडीएची सत्ता आली आहे. तर, महाराष्ट्रातही सध्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यादृष्टीने सर्वच राजकीय पक्षाने रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे.
15 Nov 2025, 07:23 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: जैन बोर्डिंग व्यवहारातील खरेदीखत अखेर रद्द
पुणे जैन बोर्डिंग व्यवहारातील खरेदीखत अखेर रद्द करण्यात करण्यात आलंय. पुणे दिवाणी न्यायालयात यावर अखेर शिक्कामोर्तब झालंय.. हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याबाबत आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. या प्रकरणी राज्याचे धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला होता. ४ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रस्टची जागा विक्री करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्त यांनी दिलेली परवानगी ३० ऑ क्टोबर २०२५ रोजी रद्द करण्यात आली. त्यानंतर ट्रस्ट व गोखले बिल्डर यांनी खरेदी खत दस्त रद्द व्हावे यासाठी पुणे येथील दिवाणी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. न्यायाधीश एनआर गजभिये यांनी सुनावणी घेत सदर व्यवहार रद्दबातल झाल्याने खरेदी खत दस्त रद्द करणे कामी आदेश दिले.
15 Nov 2025, 07:22 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांची नोटीस
झी २४ तासनं उघड केलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी, पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानीला नोटीस बजावली आहे. जबाब नोंदवणं आणि चौकशीला हजर राहण्यासाठी पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवनीच्या पिंपरी चिंचवडमधील घर आणि मुंबईतील कार्यालयाच्या पत्त्यावर नोटीस पाठवली आहे. तेजवानी सध्या फरार असून, तिच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. तर आपल्यावरील FIR रद्द करावी यासाठी शीतल तेजवानीनं मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
15 Nov 2025, 07:20 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: राज्यात 50 टक्के जागांवर महायुती लढणार-सूत्र
राज्यात महायुती 50 टक्के जागांवर एकत्र लढणारेय. तर उर्रवरित 50 टक्के जागांवर स्वतंत्र लढणार, अशी महिती झी 24 तासला सूत्रांनी दिलीय. बिहार विधानसभा निवडणूक निकाल लागत असताना राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वातावरण तापले आहे. महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार तयारी करत आहेत. कल्याण- डोंबिवलीमध्ये महायुतीची युती तुटणार आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही युती नसणार आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये युती होणार आहे, असं सुत्रांनी म्हटलंय.
15 Nov 2025, 07:19 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE:एकनाथ शिंदेंचा अमित शाहांना फोन, विजयाबाबत दिल्या शुभेच्छा
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना फोन करुन बिहार विधानसभा निवडणुकीतील विजयाबाबत शुभेच्छा दिल्या. बिहारमधील मतदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि नितीश कुमार यांच्या कामावर विश्वास ठेवून भरघोस मतं दिली. त्यामुळे NDAचा लँडस्लाईड विजय झाला. यासाठी शिंदेंनी अमित शाहांना शुभेच्छा दिल्या.
15 Nov 2025, 07:18 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: श्रीनगरच्या नौगाम पोलीस स्टेशनमध्ये भीषण स्फोट. स्फोटात 9 जणांचा मृत्यू तर 25 जण जखमी.फरिदाबादमधून जप्त केलेली स्फोटकं तपासत असताना दुर्घटना.
15 Nov 2025, 07:18 वाजता
Maharashtra Breaking News Today LIVE: बिहारमध्ये महिला आणि युवकांच्या जनमतामुळे नवा माय (MY) फॉर्म्युला, पंतप्रधान मोदींचे गौरवोद्गार, महागठबंधनच्या मुस्लीम आणि यादव फॉर्म्युल्यावर हल्लाबोल