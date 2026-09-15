/Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: प्रकृती खालावली असतानाही मनोज जरांगे मुंबईकडे रवाना, उपोषणावर ठाम

पुण्यात काँग्रेसचे माजी युवक शहराध्यक्ष राहुल शिरसाटांवर तडीपारची कारवाई. गणेशोत्सवाच्या काळात काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष तडीपार. राहुल शिरसाटांवरील कारवाईनंतर काँग्रेसचा सवाल.
गणेशोत्सवादरम्यान परवानगीची शक्यता कमी-सूत्र
गणेशोत्सवानंतरच परवानगी मिळण्याची शक्यता
पोलिसांवर ताण पडण्याची शक्यता
मुंबईत एकटा येतो परवानगी देणार का,.. दुस-यांदा परवानगी नाकारल्यानंतरही जरांगेंचा तिस-यांदा अर्ज.. जरांगे आज मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. प्रकृती खालावल्यानंतरही मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत.
पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या दराचा भडका...
कच्च्या तेलाचे दर 108 डॉलर प्रति बॅरल ...
तेल पुरवठादार सौदी अरेबियाच्या पाईपलाईनवर हल्ला...हल्ल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर 2 टक्क्यांनी वाढले
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात रामदास कदमांची प्रतिक्रिया. "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले का? याची चौकशी झाली पाहिजे, रामदास कदम यांची मागणी
महाराष्ट्राला बहुभाषिक म्हणायची हिमंत कशी होते.. अमित शाहांनी हिंमत असेल तर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये जावून बोलावं असं आव्हान संजय राऊतांनी केलंय.. महाराष्ट्र हे बहुभाषिक राज्य नसून मराठी भाषिक राज्य असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय.
'निवडणुका नसताना आदित्य ठाकरेंचं नाव'
'आदित्य ठाकरेंचं नाव म्हणजे वेळेआधी निवडणुका'
दिशा सालियन प्रकरणावर रोहित पवारांचं वक्तव्य
रोहित पवार चर्चेत राहण्यासाठी बोलतात- जैस्वाल
मनोज जरांगे पाटील 11 वाजता अंतरवाली सराटीतून मुंबईचे दिशेने रवाना होणार. मनोज जरांगेंकडून उपचार घेण्यास नकार. मनोज जारंगे पाटील यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांकडून वाहतुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे तसेच आम्ही आजाद मैदान पोलिसांच्या संपर्कात असल्याची माहिती देखील डी वाय एस पी धुमाळ यांनी दिली आहेत
महाराष्ट्राचे माजी मंत्री मदन बाफना यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन. सोमवारी (दि. १४) वयाच्या ८५ व्या वर्षी आजारपणामुळे निधन झाले आहे
मछत्रपती संभाजीनगरातील जालना रोडवर मिरवणुकीत कंटेनर शिरला... चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं अपघात... 2 जणांचा मृत्यू, 8 जण जखमी...
मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात. कोकणात जाणा-या मार्गिकेवर टँकर उलटला. टँकरमधून ज्वलनशील रसायनाची गळती..
स्फोटात दोन जण जखमी...सानपाडातल्या हॉटेलमधली घटना....गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्याचा अंदाज...
राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक, राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेणार, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात पावसाची तूट, शेतक-यांसाठी कोणता निर्णय होणार याकडं लक्ष, तर जरांगे आंदोलनावरही चर्चेची शक्यता
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दुस-या भाषेला विरोध करणा-यांना माहिती नाही ते किती मोठं पाप करत आहेत, हिंदी सक्तीविरोधात रान उठवणा-या ठाकरे बंधूंसह विरोधकांवर अमित शाहांचा आसूड, तर शिंदे-फडणवीसांकडूनही हिंदीचं कौतुक
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: नाशिक शहरात एका रात्रीत शेकडो झाडांची कत्तल, झाडं तोडल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमे-यात कैद, पोलिसात गुन्हा दाखल
लाडक्या गणरायाची.. दीड दिवसांच्या पाहुणचारानंतर लाडक्या बाप्पाला आज निरोप देण्याची वेळ आलीये.... मुंबई महापालिकेकडून विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावाची व्यवस्था करण्यात आली असून मुंबईतल्या चौपाट्यांवरही विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आल्यात..
जरांगेंच्या आंदोलनाची.. दुस-यांदा परवानगी नाकारुनही जरांगे आज मुंबईच्या दिशेनं निघणार आहेत.. आझाद मैदानातील आंदोलनासाठी त्यांनी तिस-यांदा अर्ज केलाय.. दरम्यान आज होणा-या कॅबिनेट बैठकीत मराठा आरक्षण आणि जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत चर्चेची शक्यता आहे..
शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणीची.. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे... एकनाथ शिंदेंचे वकील आज युक्तिवाद करणार करणार आहेत.. आमदार अपात्रता प्रकरणीही आज सुनावणी होणार..
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 September 2026: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांकडून बाजू मांडल्यानंतर आता एकनाथ शिंदेंचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठकदेखील होत आहे. जरांगेंच्या आंदोलनावर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. राज्यात आज दीड दिवसांच्या बाप्पाचे विसर्जन आहे. यासह राज्यातील अनेक घडामोडींवरील लाइव्ह अपडेट्स जाणून घ्या.