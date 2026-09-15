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Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: प्रकृती खालावली असतानाही मनोज जरांगे मुंबईकडे रवाना, उपोषणावर ठाम

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: महाराष्ट्रासहीत देशातील ताज्या घडामोडी आणि दिवसभरातील ताज्या बातम्यांच्या  अपडेट्स जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 15, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 11:46 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: प्रकृती खालावली असतानाही मनोज जरांगे मुंबईकडे रवाना, उपोषणावर ठाम
15 September 2026 11:43 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: काँग्रेसच्या माजी युवक शहराध्यक्ष राहुल शिरसाटांवर तडीपारची कारवाई

पुण्यात काँग्रेसचे माजी युवक शहराध्यक्ष राहुल शिरसाटांवर तडीपारची कारवाई. गणेशोत्सवाच्या काळात काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष तडीपार. राहुल शिरसाटांवरील कारवाईनंतर काँग्रेसचा सवाल.

15 September 2026 11:34 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: जरांगेंना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी धूसर-सूत्र

गणेशोत्सवादरम्यान परवानगीची शक्यता कमी-सूत्र

गणेशोत्सवानंतरच परवानगी मिळण्याची शक्यता

पोलिसांवर ताण पडण्याची शक्यता

15 September 2026 11:32 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: प्रकृती खालावली असतानाही मनोज जरांगे मुंबईकडे रवाना, उपोषणावर ठाम

मुंबईत एकटा येतो परवानगी देणार का,.. दुस-यांदा परवानगी नाकारल्यानंतरही जरांगेंचा तिस-यांदा अर्ज.. जरांगे आज मुंबईकडे रवाना झाले आहेत. प्रकृती खालावल्यानंतरही मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम आहेत.

15 September 2026 11:10 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या दराचा भडका.

पुन्हा एकदा कच्च्या तेलाच्या दराचा भडका...

कच्च्या तेलाचे दर 108 डॉलर प्रति बॅरल ...
तेल पुरवठादार सौदी अरेबियाच्या पाईपलाईनवर हल्ला...हल्ल्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर 2 टक्क्यांनी वाढले

15 September 2026 11:09 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: कोर्टाच्या माध्यमातून सत्य समोर आलं

दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात रामदास कदमांची प्रतिक्रिया.  "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना पुरावे नष्ट करण्याचे प्रयत्न झाले का? याची चौकशी झाली पाहिजे, रामदास कदम यांची मागणी

15 September 2026 11:08 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: महाराष्ट्र हे मराठी भाषिक राज्य: राऊत

महाराष्ट्राला बहुभाषिक म्हणायची हिमंत कशी होते.. अमित शाहांनी हिंमत असेल तर दक्षिणेतील राज्यांमध्ये जावून बोलावं असं आव्हान संजय राऊतांनी केलंय.. महाराष्ट्र हे बहुभाषिक राज्य नसून मराठी भाषिक राज्य असल्याचं राऊतांनी म्हटलंय.

15 September 2026 11:08 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: निवडणुका नसताना आदित्य ठाकरेंचं नाव

'निवडणुका नसताना आदित्य ठाकरेंचं नाव'

'आदित्य ठाकरेंचं नाव म्हणजे वेळेआधी निवडणुका'

दिशा सालियन प्रकरणावर रोहित पवारांचं वक्तव्य

रोहित पवार चर्चेत राहण्यासाठी बोलतात- जैस्वाल

15 September 2026 09:50 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मनोज जरांगेंकडून उपचार घेण्यास नकार

मनोज जरांगे पाटील 11 वाजता अंतरवाली सराटीतून मुंबईचे दिशेने रवाना होणार. मनोज जरांगेंकडून उपचार घेण्यास नकार. मनोज जारंगे पाटील यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जालना पोलिसांकडून वाहतुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे तसेच आम्ही आजाद मैदान पोलिसांच्या संपर्कात असल्याची माहिती देखील डी वाय एस पी धुमाळ यांनी दिली आहेत

15 September 2026 09:42 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: राजकारणातील ज्येष्ठ नेतृत्व हरपले, माजी मंत्री मदन बाफना यांचे निधन

महाराष्ट्राचे माजी मंत्री मदन बाफना यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन. सोमवारी (दि. १४) वयाच्या ८५ व्या वर्षी आजारपणामुळे निधन झाले आहे

15 September 2026 09:41 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मिरवणुकीत कंटेनर शिरला, 2 जणांचा मृत्यू

मछत्रपती संभाजीनगरातील जालना रोडवर मिरवणुकीत कंटेनर शिरला... चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं अपघात... 2 जणांचा मृत्यू, 8 जण जखमी...

15 September 2026 09:41 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात... कोकणात

मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघात. कोकणात जाणा-या मार्गिकेवर टँकर उलटला. टँकरमधून ज्वलनशील रसायनाची गळती..

15 September 2026 09:39 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: नवी मुंबईत हॉटेलमध्ये स्फोट

स्फोटात दोन जण जखमी...सानपाडातल्या हॉटेलमधली घटना....गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्याचा अंदाज... 

15 September 2026 09:38 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक

राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक, राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेणार, मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात पावसाची तूट, शेतक-यांसाठी कोणता निर्णय होणार याकडं लक्ष, तर जरांगे आंदोलनावरही चर्चेची शक्यता

15 September 2026 09:38 AM (IST)

शिंदे-फडणवीसांकडूनही हिंदीचं कौतुक

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दुस-या भाषेला विरोध करणा-यांना माहिती नाही ते किती मोठं पाप करत आहेत, हिंदी सक्तीविरोधात रान उठवणा-या ठाकरे बंधूंसह विरोधकांवर अमित शाहांचा आसूड, तर शिंदे-फडणवीसांकडूनही हिंदीचं कौतुक

15 September 2026 09:29 AM (IST)

एका रात्रीत शेकडो झाडांची कत्तल

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: नाशिक शहरात एका रात्रीत शेकडो झाडांची कत्तल, झाडं तोडल्याची घटना सीसीटीव्ही कॅमे-यात कैद, पोलिसात गुन्हा दाखल

15 September 2026 09:28 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: दीड दिवसांच्या बाप्पांचे आज विसर्जन

 लाडक्या गणरायाची..  दीड दिवसांच्या पाहुणचारानंतर लाडक्या बाप्पाला आज निरोप देण्याची वेळ आलीये....  मुंबई महापालिकेकडून विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावाची व्यवस्था करण्यात आली असून मुंबईतल्या चौपाट्यांवरही विशेष सुविधा निर्माण करण्यात आल्यात..

15 September 2026 09:28 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: मनोज जरांगे आज मुंबईच्या दिशेने निघणार

जरांगेंच्या आंदोलनाची.. दुस-यांदा परवानगी नाकारुनही जरांगे आज मुंबईच्या दिशेनं निघणार आहेत.. आझाद मैदानातील आंदोलनासाठी त्यांनी तिस-यांदा अर्ज केलाय.. दरम्यान आज होणा-या कॅबिनेट बैठकीत मराठा आरक्षण आणि जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत चर्चेची शक्यता आहे.. 

15 September 2026 09:27 AM (IST)

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates: शिवसेना कुणाची? सर्वोच्च न्यायालयात आज महासुनावणी

शिवसेना पक्ष-चिन्ह सुनावणीची.. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे... एकनाथ शिंदेंचे वकील आज युक्तिवाद करणार करणार आहेत.. आमदार अपात्रता प्रकरणीही आज सुनावणी होणार..

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About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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