Marathi News
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील ताज्या घडामोडींसह महत्वाच्या बातम्या एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 September 2025: माधुरी हत्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडणार आहे. आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आज शेवटचा दिवस आहे. आचार्य देवव्रत महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून शपथ घेणार आहेत. याशिवाय शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे हे त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार आहेत. अशाच देश आणि  राज्यभरातील महत्वाच्या घडामोडी जाणून घेऊया. 

Pooja Pawar | Sep 15, 2025, 06:38 AM IST
15 Sep 2025, 06:35 वाजता

महाराष्ट्राला मिळणार नवे राज्यपाल...

आचार्य देवव्रत उद्या राज्यपाल पदाची शपथ गेतील,महाराष्ट्राचे नवियुक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुंबईत दाखल. उद्या राज्यपाल पदाचा कार्यभार स्वीकारणार. गुजरातच्या राज्यपालांकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आलाय. सी.पी राधाकृष्णन हे उपराष्ट्रपती झाल्याने आचार्य देवव्रत यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आलीय. 

 

15 Sep 2025, 06:34 वाजता

मी शिवभक्त, विष गिळून टाकतो; पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर हल्लाबोल

'कितीही अपमानास्पद बोला, मी शिवभक्त आहे. सारे विष गिळून टाकतो; परंतु इतर कुणाचा अपमान झाला तर मला सहन होत नाही', असा हल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. आसाम दौऱ्यात दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान मोदी यांनी दरांग आणि गोलाघाटच्या नुमालीगडमध्ये 18500 कोटी रुपयांच्या पायाभूत आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या कोनशिलांचे अनावरण केले. यावेळी दरांग येथे आयोजित जाहीर सभेत पंतप्रधानांनी विरोधकांच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.

 

15 Sep 2025, 06:33 वाजता

महाराष्ट्रात एका वर्षात 'आयुष्मान'चे लाभार्थी तिप्पट

महाराष्ट्रात आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत एक वर्षात तब्बल तिपटीने वाढ झाली आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ही वाढ देशातील सर्वाधिक वाढींपैकी एक ठरली आहे.

 

15 Sep 2025, 05:57 वाजता

माधुरी हत्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय आज सुनावणी 

कोल्हापुरातील माधुरी हत्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी पार पडणार आहे. याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

15 Sep 2025, 05:55 वाजता

उद्धव ठाकरेंची आज पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक

 उद्धव ठाकरेंनी आज कुर्ला विधानसभा मतदारसंघातील विधानसभा प्रमुख उपविभाग प्रमुख विधानसभा संघटक आणि  इतर पदाधिकाऱ्यांना व शाखाप्रमुख यांना सेना भवन येथे बैठकीसाठी बोलवले आहे.

15 Sep 2025, 00:01 वाजता

भाजपमध्ये सोमवारी महत्वपूर्ण पक्षप्रवेश 

भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात सोमवारी महत्वपूर्ण पक्षप्रवेश होणार आहेत. भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यालय, योगक्षेमसमोर वसंतराव भागवत चौक,नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे सकाळी 11.00 वाजता हे प्रवेश होणार आहेत. 

