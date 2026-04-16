Maharashtra Breaking News Today LIVE: नाशिक धर्मांतर प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 April 2026: महिला आरक्षणासंदर्भातील बिला संदर्भात संसदेचं अधिवेशन गुरुवार १६ एप्रिल रोजी भरवण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात उष्णतेमुळे अनेक जिल्हयातील तापमान नवनवीन उच्चांक गाठत आहेत. तसेच महाराष्ट्रात सध्या अशोक खरात प्रकरण गाजतंय, यासंदर्भातील अनेक नवीन अपडेट्स समोर येतायत. अशा अनेक राज्य, राष्ट्र आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडींचा आढावा तुम्ही या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून घेऊ शकता.
16 Apr 2026, 08:40 वाजता
नाशिक धर्मांतर प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे
--शहरात एटीएसचे पथक दाखल, तपास सुरू
--एक अधिकारी आणि तीन कर्मचारी यांनी सुरू केला आहे तपास
--बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या प्रकाराची केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून गंभीर दखल
--स्वतः एटीएस आरोपींची करणार चौकशी, तपासासाठी सी डी आर रिपोर्ट महत्त्वपूर्ण
16 Apr 2026, 08:33 वाजता
नाशिकमधून मोठी बातमी, सातपूर रस्त्यावर विद्यार्थ्यांचा अपघात...
प्रबुद्ध नगर येथील सातपूर रस्त्यावर विद्यार्थ्यांचा अपघात...
अपघातात सोळा वर्षीय चेतन गांगुर्डे यांचा मृत्यू...
नववीची परीक्षा देण्यासाठी घरातून निघत असताना झाला रस्त्यात अपघात...
आजारी आई ,अंध वडील, धाकटा भाऊ आणि वृद्ध आजी सांभाळून काम आणि अभ्यास होता करत चेतन...
काल दुपार च्या सुमारास झाला अपघात...
अपघातात चेतन चा मृत्यू झाल्याने परिसरात हळहळ ...
16 Apr 2026, 08:21 वाजता
ऐन लग्नसराईत सोनं-चांदी महागलं
ऐन लग्नसराईत सोनं-चांदी महागलं....सुवर्णनगरीत सोन्याच्या दरात 2 हजारांची तर चांदीच्या दरात 4 हजारांची वाढ..
16 Apr 2026, 08:20 वाजता
आज महाराष्ट्रात प्रथमच होणार ईव्हीएमची तपासणी
- चांदिवली विधानसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमची आज तपासणी केली जाणार
- निवडणूक निकालानंतर ईव्हीएम तपासणी होण्याची पहिली घटना
- माजी मंत्री नसीम खान यांच्या ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणीची केली होती मागणी
- खान यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार तपासणी पार पडणार
- ईव्हीएम तपासामुळे शिवसेना आमदार दिलीप लांडे अडचणीत येणार का ? याकडे लक्ष
16 Apr 2026, 07:35 वाजता
मुंबईत 10 टक्के पाणीकपात लागू होण्याची शक्यता
-- 1 मे पासून 10 टक्के पाणीकपातीची शक्यता
-- अल-निनोच्या फटक्यामुळे पाणीकपातीची टांगती तलवार
-- सध्या 7 धरणात 33.60 टक्के पाणीसाठा
-- सातही धरणात 7 जुलैपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा
16 Apr 2026, 07:25 वाजता
दीड महिन्यात उष्माघाताचे 17 रुग्ण
दीड महिन्यात उष्माघाताचे 17 रुग्ण ऊन वाढल्याने राज्यातील रुग्ण वाढले
राज्यात एक मार्च ते १५ एप्रिलदरम्यान उष्माघाताच्या १७रुग्णांची नोंद झाली.
रत्नागिरी आणि पुणे जिल्ह्यांत सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. राज्यात आतापर्यंत उष्माघातामुळे एकाही रुग्णाचा मृत्यू झाला नसल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले.
रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक चार रुग्णांची नोंद झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात तीन रुग्ण आढळले असून, जालना आणि पालघर येथे प्रत्येकी दोन रुग्ण नोंदवण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात आढळलेल्या तीन रुग्णांपैकी दोन रुग्ण बुधवारी आढळले. गडचिरोली, गोंदिया, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक आणि रायगड या जिल्ह्यांत प्रत्येकी एका रुग्णाची नोंद झाली.
16 Apr 2026, 07:01 वाजता
16 Apr 2026, 07:01 वाजता
आजपासून संसदेचं 3 दिवसीय विशेष अधिवेशन
लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना करून 2029ला महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे...त्यासाठी 107वी घटनादुरुस्ती विधेयक आजपासून सुरू होणा-या तीन दिवसीय अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे...या घटनादुरुस्तीमुळे लोकसभेची सदस्यसंख्या 543वरून 850 इतकी होणार आहे...या 850 जागांपैकी 273 जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहे...मात्र या घटनादुरुस्तीसाठी सरकारला दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे...दोन्ही सभागृहात सरकारकडे तेवढं संख्याबळ नसल्याने घटनादुरुस्ती विधेय मंजुरीवेळी सरकारचा कस लागणार आहे..
16 Apr 2026, 07:00 वाजता
'कैसा हराया' फेम सहर शेखचं नगरसेवक पद धोक्यात
'कैसा हराया' फेम सहर शेखचं नगरसेवक पद धोक्यात...सहरचं जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा तहसीलदारांचा अहवाल.. शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचा अहवालात नमूद..
16 Apr 2026, 07:00 वाजता
17 जागांसाठी लवकरच निवडणूक होण्याची शक्यता
विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी लवकरच निवडणूक होण्याची शक्यता..रखडलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचा कुठलाही अडसर येणार नसल्याची माहिती..