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Maharashtra Breaking News Today LIVE: नागपुरात पोलीस अधिकाऱ्याने संपवलं स्वतःच आयुष्य, कारण काय?

Breaking News Today 16 august 2026: आज देशात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही या लाईव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवू शकता. प्रत्येक अपडेट्स झटपट मिळवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करत राहा. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 16, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:57 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: नागपुरात पोलीस अधिकाऱ्याने संपवलं स्वतःच आयुष्य, कारण काय?
16 August 2026 12:57 PM (IST)

सिद्धिविनायक मंदिराचे एक प्रवेशद्वार बंद करणार, कारण?

सिद्धिविनायक मंदीर परिसरात स्थानिक नागरीक आणि ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्यांची मोठी गर्दी...

सिद्धिविनायक मंदिराच्या सुशोभिकरणासाठी सिद्धिविनायक मंदीराचे एक प्रवेशद्वार बंद करण्यात येणार असल्याचा दावा हे नागरिक करत आहेत 

याला विरोध म्हणून हे स्थानिक नागरिक आणि ठाकरेंची शिवसेना रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहेत 

सिद्धिविनायक मंदीराचे सुशोभीकरण मुंबई महानगर पालिकेकडून केलं जात आहे

16 August 2026 12:44 PM (IST)

मराठा समाजाची सरकारने फसवणूक केल्याचा घाट- मनोज जरांगे

मराठा समाजाची सरकारने फसवणूक केल्याचा घाट आरोप मनोज जरांगेंनी केलाय... कुणबी प्रमाणपत्र जाणूनबुजून दिले जात नाहीत... सरकार मराठा समाजापेक्षा मोठे नाही... या सरकारविरोधात उठाव करणार.. असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिलाय.. 

16 August 2026 12:15 PM (IST)

खड्ड्यांपाठोपाठ गुंडगिरीने चाकणचे उद्योजक त्रस्त

चाकण औद्योगिक परिसरातील उद्योजक वाहतूक कोंडीसोबतच माथाडीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गुंडगिरीने त्रस्त

दोन दिवसांपूर्वी चाकणमधील ओम् लॉजिस्टिक्सच्या एका कर्मचाऱ्याला माथाडीच्या मुद्द्यावरून बेदम मारहाण

कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा प्रकार CCTV कॅमेऱ्यात कैद

माथाडीच्या नावाखाली उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप

सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या नावाचा वापर करून माथाडीची गुंडगिरी सुरू असल्याचा उद्योजकांचा आरोप

उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण; दाद मागायची तरी कोणाकडे, असा सवाल

चाकण औद्योगिक परिसरातील माथाडीच्या कथित दहशतीवर प्रशासन आणि पोलिसांनी तातडीने कारवाई करण्याची उद्योजकांची मागण

16 August 2026 11:58 AM (IST)

नागपुरात पोलीस अधिकाऱ्याने संपवलं स्वतःच आयुष्य, कारण काय?

- नागपुरात पोलीस दलातील अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

- ज्ञानेश्वर झोल असं आत्महत्या केलेल्या साह्यक पोलीस निरीक्षकाचे नाव आहे...

- ते  नागपूर पोलीस आयुक्त कार्यालयातील पीआरओ आणि अर्ज शाखेत कार्यरत होते..

- पीसीएमटी क्वार्टर्समध्ये आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

- घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतल, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे... 

- प्राथमिक अंदाजानुसार कौटुंबिक कारण असल्याचं सांगितलं जातं असले तरी आत्महत्येचे ठोस कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. 

- पुढील तपास नागपूर पोलीस करत आहे.

16 August 2026 11:48 AM (IST)

चाकणमधील उद्योग स्थलांतराच्या चर्चेनंतर सरकार इन अॅक्शन

चाकणमधील उद्योग स्थलांतराच्या चर्चेनंतर सरकार इन अॅक्शन…उद्योगमंत्री उदय सामंत चाकणमधील उद्योजकांशी चर्चा करणार…तातडीने प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगवान हालचाली…

16 August 2026 11:31 AM (IST)

कल्याण मध्ये आईस्क्रीमच्या कॅरेटमध्ये उंदराचा वावर

कल्याणच्या गोदरेज हिल परिसरात असलेल्या ब्लिंकेटच्या स्टोअरमध्ये धक्कादायक प्रकार घडलाय. ग्राहकांना तो प्रकार आपल्या मोबाईल मध्ये चित्रित केलाय.त्यानंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. दरम्यान अशाप्रकारे उंदरांचा वावर असलेले आईस्क्रीम ग्राहकांना दिले जात असतील तर त्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे अन्न औषध प्रशासनाने कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली जाते आहे.

16 August 2026 11:10 AM (IST)

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग खासगी वाहतुकीसाठी कधीपासून बंद? जाणून घ्या

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग खासगी वाहतुकीसाठी बंद.....श्रावणी सोमवारच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय...उद्या रात्री 8 वाजेपर्यंत नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग बंद....

16 August 2026 11:09 AM (IST)

राष्ट्रवादी SPची आज मुंबईत महत्त्वाची बैठक

राष्ट्रवादी SPची आज मुंबईत महत्त्वाची बैठक... नव्या प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या जाहीर होणार... प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंच्या नेतृत्वात बैठक... 

16 August 2026 11:09 AM (IST)

मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला सवाल

सरकारकडून मराठा समाजावर सातत्याने अन्याय... 58 लाख नोंदीचे कुणबी प्रमाणपत्र का दिले जात नाही...मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला सवाल...तर समाज म्हणून सर्वांनी एक राहणं गरजेचं असल्याचं मत.

16 August 2026 11:08 AM (IST)

जरांगे पाटील अभ्यासकांसोबत करणार चर्चा

मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटलांची अंतरवाली सराटीत आरक्षण अभ्यासकांसोबत बैठक…जरांगे रुग्णालयातून तात्पुरता डिस्चार्ज घेऊन बैठकीसाठी येणार…तर समाजहितासाठी अंतरवालीत येण्याचं आरक्षण आभ्यासकांना आवाहन... 

16 August 2026 11:08 AM (IST)

चाकणमधील रस्त्यांची अवस्था भयाण - आदित्य ठाकरे

चाकणमधील रस्त्यांची अवस्था भयाण...उद्योगमंत्र्यांनी रविवारऐवजी वर्किंग डेला इथं येऊन पाहावं...आदित्य ठाकरेंचा उदय सामंतांना सल्ला... 

16 August 2026 11:07 AM (IST)

उद्योगमंत्री उदय सामंतांचा चाकण दौरा

उद्योगमंत्री उदय सामंतांचा चाकण दौरा जाहीर होताच प्रशासन खडबडून जागे...दौ-याआधी खड्डे बुजवण्यासाठी कंत्राटदारांची धावपळ... एका रात्रीत रस्त्यांची दुरुस्ती... 

16 August 2026 11:04 AM (IST)

उद्योगमंत्री उदय सामंत चाकणमधील उद्योजकांशी चर्चा करणार

चाकणमधील उद्योग स्थलांतराच्या चर्चेनंतर सरकार इन अॅक्शन…उद्योगमंत्री उदय सामंत चाकणमधील उद्योजकांशी चर्चा करणार…तातडीने प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगवान हालचाली…

16 August 2026 11:03 AM (IST)

मुंब्रा शहराच्या नामांतरावरुन राजकीय वाद

मुंब्रा शहराच्या नामांतरावरुन राजकीय वाद...मुंब्य्राचं नाव मुंब्रादेवी असं करणार, नितेश राणेंचा निर्धार…तर देवीच्या नावावरूनच शहराचं नाव मुंब्रा पडलंय, जितेंद्र आव्हाडांचा टोला…तर कावड यात्रेसाठी आलेल्या नितेश राणेंचं मुंब्य्रात जोरदार स्वागत... 

16 August 2026 11:03 AM (IST)

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग खासगी वाहतुकीसाठी बंद

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग खासगी वाहतुकीसाठी बंद.....श्रावणी सोमवारच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय...उद्या रात्री 8 वाजेपर्यंत नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग बंद....

16 August 2026 11:02 AM (IST)

राष्ट्रीय श्रीराम संघाकडून चौकशीची मागणी

शनिशिंगणापूरमधील शनिदेवाच्या मूर्तीला भेसळयुक्त तेलाचा अभिषेक होत असल्याची चर्चा... मंदिर परिसरात भेसळयुक्त तेल विक्रीचा आरोप...राष्ट्रीय श्रीराम संघाकडून चौकशीची मागणी 

16 August 2026 11:02 AM (IST)

पानमसाल्याची जाहिरात करणं सेलिब्रेटींना भोवलं

पानमसाल्याची जाहिरात करणं सेलिब्रेटींना भोवलं.... शाहरुख खान, अजय देवगण, टायगर श्रॉफला नोटीस... जाहिराती न हटवल्यास 50 लाखांचा दंड

16 August 2026 11:00 AM (IST)

कल्याणमध्ये आईस्क्रीमच्या कॅरेटमध्ये उंदराचा वावर

कल्याणमध्ये आईस्क्रीमच्या कॅरेटमध्ये उंदराचा वावर...ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी कंपनीच्या स्टोअरमधील प्रकार...सोशल मीडियावर व्हिडिओ जोरदार व्हायरल 

16 August 2026 10:59 AM (IST)

नालासोपाऱ्यात केकमध्ये आढळली पाल

नालासोपाऱ्यात केकमध्ये आढळली पाल... केक खाल्याने 11 जणांना विषबाधा... नागरिकांच्या जीवाशी खेळ 

16 August 2026 10:59 AM (IST)

नालासोपाऱ्यात केकमध्ये आढळली पाल

नालासोपाऱ्यात केकमध्ये आढळली पाल... केक खाल्याने 11 जणांना विषबाधा... नागरिकांच्या जीवाशी खेळ 

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
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About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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