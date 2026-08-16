Maharashtra Breaking News Today LIVE: नागपुरात पोलीस अधिकाऱ्याने संपवलं स्वतःच आयुष्य, कारण काय?

सिद्धिविनायक मंदीर परिसरात स्थानिक नागरीक आणि ठाकरेंच्या पदाधिकाऱ्यांची मोठी गर्दी...
सिद्धिविनायक मंदिराच्या सुशोभिकरणासाठी सिद्धिविनायक मंदीराचे एक प्रवेशद्वार बंद करण्यात येणार असल्याचा दावा हे नागरिक करत आहेत
याला विरोध म्हणून हे स्थानिक नागरिक आणि ठाकरेंची शिवसेना रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहेत
सिद्धिविनायक मंदीराचे सुशोभीकरण मुंबई महानगर पालिकेकडून केलं जात आहे
चाकण औद्योगिक परिसरातील उद्योजक वाहतूक कोंडीसोबतच माथाडीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कथित गुंडगिरीने त्रस्त
दोन दिवसांपूर्वी चाकणमधील ओम् लॉजिस्टिक्सच्या एका कर्मचाऱ्याला माथाडीच्या मुद्द्यावरून बेदम मारहाण
कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याचा प्रकार CCTV कॅमेऱ्यात कैद
माथाडीच्या नावाखाली उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप
सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या नावाचा वापर करून माथाडीची गुंडगिरी सुरू असल्याचा उद्योजकांचा आरोप
उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण; दाद मागायची तरी कोणाकडे, असा सवाल
चाकण औद्योगिक परिसरातील माथाडीच्या कथित दहशतीवर प्रशासन आणि पोलिसांनी तातडीने कारवाई करण्याची उद्योजकांची मागण
- नागपुरात पोलीस दलातील अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
- ज्ञानेश्वर झोल असं आत्महत्या केलेल्या साह्यक पोलीस निरीक्षकाचे नाव आहे...
- ते नागपूर पोलीस आयुक्त कार्यालयातील पीआरओ आणि अर्ज शाखेत कार्यरत होते..
- पीसीएमटी क्वार्टर्समध्ये आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
- घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतल, मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे...
- प्राथमिक अंदाजानुसार कौटुंबिक कारण असल्याचं सांगितलं जातं असले तरी आत्महत्येचे ठोस कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
- पुढील तपास नागपूर पोलीस करत आहे.
चाकणमधील उद्योग स्थलांतराच्या चर्चेनंतर सरकार इन अॅक्शन…उद्योगमंत्री उदय सामंत चाकणमधील उद्योजकांशी चर्चा करणार…तातडीने प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगवान हालचाली…
कल्याणच्या गोदरेज हिल परिसरात असलेल्या ब्लिंकेटच्या स्टोअरमध्ये धक्कादायक प्रकार घडलाय. ग्राहकांना तो प्रकार आपल्या मोबाईल मध्ये चित्रित केलाय.त्यानंतर तो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. दरम्यान अशाप्रकारे उंदरांचा वावर असलेले आईस्क्रीम ग्राहकांना दिले जात असतील तर त्यांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे अन्न औषध प्रशासनाने कडक कारवाई करावी अशी मागणी केली जाते आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग खासगी वाहतुकीसाठी बंद.....श्रावणी सोमवारच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय...उद्या रात्री 8 वाजेपर्यंत नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग बंद....
राष्ट्रवादी SPची आज मुंबईत महत्त्वाची बैठक... नव्या प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या जाहीर होणार... प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेंच्या नेतृत्वात बैठक...
सरकारकडून मराठा समाजावर सातत्याने अन्याय... 58 लाख नोंदीचे कुणबी प्रमाणपत्र का दिले जात नाही...मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला सवाल...तर समाज म्हणून सर्वांनी एक राहणं गरजेचं असल्याचं मत.
मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटलांची अंतरवाली सराटीत आरक्षण अभ्यासकांसोबत बैठक…जरांगे रुग्णालयातून तात्पुरता डिस्चार्ज घेऊन बैठकीसाठी येणार…तर समाजहितासाठी अंतरवालीत येण्याचं आरक्षण आभ्यासकांना आवाहन...
चाकणमधील रस्त्यांची अवस्था भयाण...उद्योगमंत्र्यांनी रविवारऐवजी वर्किंग डेला इथं येऊन पाहावं...आदित्य ठाकरेंचा उदय सामंतांना सल्ला...
उद्योगमंत्री उदय सामंतांचा चाकण दौरा जाहीर होताच प्रशासन खडबडून जागे...दौ-याआधी खड्डे बुजवण्यासाठी कंत्राटदारांची धावपळ... एका रात्रीत रस्त्यांची दुरुस्ती...
चाकणमधील उद्योग स्थलांतराच्या चर्चेनंतर सरकार इन अॅक्शन…उद्योगमंत्री उदय सामंत चाकणमधील उद्योजकांशी चर्चा करणार…तातडीने प्रश्न सोडवण्यासाठी वेगवान हालचाली…
मुंब्रा शहराच्या नामांतरावरुन राजकीय वाद...मुंब्य्राचं नाव मुंब्रादेवी असं करणार, नितेश राणेंचा निर्धार…तर देवीच्या नावावरूनच शहराचं नाव मुंब्रा पडलंय, जितेंद्र आव्हाडांचा टोला…तर कावड यात्रेसाठी आलेल्या नितेश राणेंचं मुंब्य्रात जोरदार स्वागत...
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग खासगी वाहतुकीसाठी बंद.....श्रावणी सोमवारच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय...उद्या रात्री 8 वाजेपर्यंत नाशिक-त्र्यंबकेश्वर मार्ग बंद....
शनिशिंगणापूरमधील शनिदेवाच्या मूर्तीला भेसळयुक्त तेलाचा अभिषेक होत असल्याची चर्चा... मंदिर परिसरात भेसळयुक्त तेल विक्रीचा आरोप...राष्ट्रीय श्रीराम संघाकडून चौकशीची मागणी
पानमसाल्याची जाहिरात करणं सेलिब्रेटींना भोवलं.... शाहरुख खान, अजय देवगण, टायगर श्रॉफला नोटीस... जाहिराती न हटवल्यास 50 लाखांचा दंड
कल्याणमध्ये आईस्क्रीमच्या कॅरेटमध्ये उंदराचा वावर...ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी कंपनीच्या स्टोअरमधील प्रकार...सोशल मीडियावर व्हिडिओ जोरदार व्हायरल
नालासोपाऱ्यात केकमध्ये आढळली पाल... केक खाल्याने 11 जणांना विषबाधा... नागरिकांच्या जीवाशी खेळ
नालासोपाऱ्यात केकमध्ये आढळली पाल... केक खाल्याने 11 जणांना विषबाधा... नागरिकांच्या जीवाशी खेळ
Maharashtra Breaking News Today LIVE 16 August 2026: मराठा आरक्षणाचा अभ्यास असलेल्या अभ्यासक चर्चेसाठी आज अंतरवाली सराटी येथे जाणार,सर्व अभ्यासकांनी उद्या अंतरवाली सराटीत आवर्जून उपस्थित राहावे; मनोजदादा रुग्णालयातून चर्चेसाठी येणार, आज अंतर वाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी मराठा अभ्यासकांची बैठक बोलावली आहे.दुपारी 12 वाजता या बैठकीला सुरुवात होईल.जरांगे या बैठकीला उपस्थित राहतील. चाकणमधील उद्योजकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी बैठक, आज उद्योगमंत्री उदय सामंत बैठक घेणार,चाकणमधल्या उद्योजकांसोबत सामंत बैठक घेणार,तातडीनं उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न असेल. मुंब्राचं नाव बदलून मुंब्रादेवी करणार, असं नितेश राणे यांनी म्हटलंय. कावड यात्रेनिमित्त मंत्री नितेश राणे आज मुंब्रा शहरात येणार आहेत. या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर मुंब्रा ऐवजी मुंब्रादेवी असा उल्लेख करण्यात आला आहे. दरम्यान यावरून जितेंद्र आव्हाड यांनी नितेश राणेंना चिमटा काढलाय. मुंब्रा देवीच्या नावावरूनच शहराचं मुंब्रा असं नाव पडलंय, असं ते म्हणाले. या आणि अशा सर्व अपडेट्स ब्लॉगच्या माध्यमातून मिळवा.