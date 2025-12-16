Maharashtra Breaking News Today LIVE: 16 डिसेंबरच्या महत्त्वाच्या घडामोडींचे अपडेट्स

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 Demeber 2025: महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा झाली असून राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडींबरोबरच दिवसभरातील महत्त्वाच्या अपडेट्स आपण या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. ताज्या अपडेट्ससाठी हे पेज रिफ्रेश करा...
16 Dec 2025, 06:32 वाजता
गुंड बंडू आंदेकरच्या घरावर पोलिसांचा छापा
गुंड बंडू आंदेकरच्या घरावर पुणे पोलिसांनी छापेमारी केली आहे. पुणे पोलिसांना तीन पिस्तूल तसेच 20 ते 22 लाख रुपयांची रोकड सापडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. पुणे पोलिसांनी रात्री उशीरा बंडू आंदेकरच्या घराची झाडाझडती घेतली.
16 Dec 2025, 06:32 वाजता
भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांची संख्या वाढली; मागील 4 वर्षात इतक्या लाख भारतीयांनी सोडला देश
भारतीय नागरिकत्व सोडणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. मागील चार वर्षात सर्वाधिक भारतीयांनी नागरिकत्व सोडलं आहे. परदेशात जाऊन स्थायिक होणाऱ्या भारतीयांची संख्या वाढली आहे. मागील पाच वर्षांत जवळपास 9 लाख भारतीयांनी आपले नागरिकत्व सोडले. परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदेत ही माहिती दिली आहे.
16 Dec 2025, 06:30 वाजता
राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी प्रचारासाठी मुंबईत?
राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी प्रचारासाठी मुंबईत येणार आहेत. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना मुंबईत येण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती खासदार वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.
16 Dec 2025, 06:28 वाजता
दोन दिवसात ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर येत्या दोन दिवसात ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. जागावाटपावर देखील दोन्ही पक्षांमध्ये प्राथमिक चर्चा झालीय. मात्र, आज पालिका निवडणुकींची घोषणा झाल्यामुळे ठाकरे बंधूही लवकरच युतीची घोषणा करणार आहेत.
16 Dec 2025, 06:28 वाजता
ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानं...; फडणवीसांचं मोठं विधान
ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानं कुठलाही फटका बसणार नाही, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी व्यक्त केला आहे. मुंबईकर महायुतीलाच निवडून देणार, जनता आमच्यासोबत आहे, असं फडणवीस म्हणालेत.
16 Dec 2025, 06:27 वाजता
कसा आहे निवडणुकीचा कार्यक्रम?
राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केलाय. 29 महापालिकेमधील 2 हजार 869 जागांसाठी मतदान होणार आहे. या महापालिका निवडणुकीसाठी नामनिर्देश पत्र स्विकारण्याचा कालावधी 23 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर असणार आहे. तर 31 डिसेंबर रोजी अर्जाची छाननी होणारे. तर 15 जानेवारीला मतदान होणार असून 16 जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.
16 Dec 2025, 06:26 वाजता
लवासा प्रकरणी पवारांवर CBI दाखल करणार गुन्हा? आज ठरणार
लवासा प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आज म्हणजेच, 16 डिसेंबरला पार पडणार आहे. शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुळे आणि इतर अधिकाऱ्यांवर सीबीआयमार्फत चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे. लवासा प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने उभारल्याचा आहे आरोप आहे. वकील नानासाहेब जाधव यांनी याचिका दाखल केली आहे.
16 Dec 2025, 06:24 वाजता
शितल तेजवानीचा ताबा पिंपरी-चिंचवड पोलीस घेणार?
'झी 24 तास'नं उघड केलेले पुणे जमीन प्रकरण शीतल तेजवानीच्या जामीन अर्जावर 22 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. बावधन पोलिसांकडून ट्रान्स्फर वॉरंटची प्रक्रिया राबवून तेजवानीला ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न आहे. जेलमधूनच ताबा घेण्याचा प्रयत्न असल्याचे समजते.
16 Dec 2025, 06:22 वाजता
दिग्विजय पाटीलांची पुन्हा चौकशी होणार?
पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात सोमवारी सकाळी नऊ वाजता चौकशीला सुरुवात झाली होती . जवळपास अकरा तास ही चौकशी सुरू होती. आतापर्यंत 40 मुद्द्यांवर दिग्विजय पाटील यांची पोलिसांनी चौकशी केली आहे.
16 Dec 2025, 06:21 वाजता
संजय राउतांची महत्वाची पत्रकार परिषद
पुढील दोन दिवसात ठाकरे बंधुंच्या युतीची घोषणा होण्याची शक्यता संजय राऊत पत्रकार परिषद घेऊन याबाबतची माहिती देणार आहेत. निवडणूका जाहीर होताच ठाकरे बंधुंच्या युतीच्या हालचालींना वेग आला आहे.