Maharashtra Breaking News Today LIVE: मुंबईच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाच्या हातात? मुंबई महापालिकेच्या स्थायी आणि सुधार समितीच्या सदस्यांची निवड

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 February 2026: मुंबईच मुलुंड परिसरात मेट्रोचा स्लॅब कोसळून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणात दोषींवर कारवाईला वेग आला आहे. या प्रकरणातील दोन आरोपी फरार आहेत. मुंबई महानगर पालिकेची विशेष सभा 16 फेब्रुवारी रोज पार पडणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी आणि सुधार समितीच्या सदस्यांची निवड होणार आहे. श्रीकांत शिंदे आणि मंत्री गणेश नाईक यांच्यातील वाद पेटला आहे. तर, अलिबाग जमीन प्रकरणा संजय राऊत यांनी केले सर्व आरोप राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळले आहेत. अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात नवीन व्हिडिओ समोर आला आहे. तर, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी टिपू सुलतानची तुलना शिवरायांशी केली. यावरुन राजकारण पेटले आहे. राज्यभरात हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याविरोधता आंदोलन होत आहेत. या सर्व घडामोडींसह राज्यातील सर्व लेटेस्ट अपडेट.
16 Feb 2026, 06:59 वाजता
धाराशिव जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला, निर्णय आज संभव
धाराशिव जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी शिवसेनेने भाजपला अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला प्रस्तावित केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आजच या प्रकरणी निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
16 Feb 2026, 06:38 वाजता
श्रीकांत शिंदेंचे गणेश नाईकांना खुले आव्हान ; 'खुमखुमी असेल तर लोकसभा निवडणूक लढवा'
Shrikant Shinde यांनी Ganesh Naik यांच्यावर वयोमानानुसार स्मृतिभ्रंश झाल्याची टीका करत, खरोखरच खुमखुमी असेल तर लोकसभा निवडणूक लढवून दाखवावी, असे खुले आव्हान दिले.
15 Feb 2026, 23:57 वाजता
मुंबई महानगर पालिकेची विशेष सभा
महापौर, उपमहापौरांच्या निवडीनंतर आता मुंबई महापालिकेच्या स्थायी आणि सुधार समितीच्या सदस्यांच्या नेमणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या समित्यांवर प्रत्येकी 26 सदस्य निवडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी उद्या महापालिकेची विशेष सभा होणार आहे. शिक्षण आणि 'बेस्ट' समितीच्या सदस्यांच्याही नेमणुका होणार आहेत. शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा संयुक्त गट स्थापन झाल्याने त्यांची सदस्यसंख्या वाढली आहे, तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची संख्या एकने कमी झाली आहे. स्थायी आणि सुधार समितीवर भाजपच्या वाट्याला प्रत्येकी दहा सदस्य, शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संयुक्त गटाला प्रत्येकी चार, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाला प्रत्येकी सात, काँग्रेसला प्रत्येकी तीन एमआयएमला प्रत्येकी एक आणि मनसेला प्रत्येकी एक सदस्यात्य मिळणार आहे.
15 Feb 2026, 23:55 वाजता
श्रीकांत शिंदे यांचे मंत्री गणेश नाईक यांना खुले आव्हान
'येत्या लोकसभेत निवडणूक लढवा' असे खुले आव्हान देखील श्रीकांत शिंदे यांनी गणेश नाईक यांना दिलं. वनमंत्री गणेश नाईकांनी पुन्हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल केलाय.. गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंच्या नगरविकास खात्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. दरम्यान एकनाथ शिंदेंवर केलेल्या टीकेला श्रीकांत शिंदेंनी सडेतोड उत्तर दिलंय. गणेश नाईक यांना वयोमानानुसार स्मृतिभ्रंश झाला आहे. त्यामुळे ते काहीही टीका करत आहेत. तर गणेश नाईक यांनी आम्हाला माजी करण्याची भाषा करू नये..जर एवढीच खुमखुमी असेल तर पुढील लोकसभा निवडणुकीत गणेश नाईक यांनी कल्याण लोकसभा किंवा ठाणे लोकसभा अथवा हवं तिथून आमच्या समोर येऊन निवडणूक लढवावी असे थेट खुले आव्हान देखील श्रीकांत शिंदे यांनी गणेश नाईक यांना दिले.
15 Feb 2026, 23:54 वाजता
लक्ष्मी नारायण मंदिराचे बांधकाम पाडण्याचे आदेश
आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी विधानसभेतील आर्थर रोड येथील लक्ष्मी नारायण मंदिराचे बांधकाम पाडण्याची नोटीस सोमवारी मंदिर पाडण्याचे आदेश देण्यात आलेत. या पार्श्वभूमीवर वाद होण्याची शक्यता मंदिर तोडायला स्थानिकांचा विरोध आहे.
15 Feb 2026, 23:53 वाजता
जे. जे.जिमखान्याच्या विकासाला डॉक्टरांचा विरोध
ग्रॅण्ट मेडिकल कॉलेज आणि सर जे. जे. रुग्णालयाच्या मरिन ड्राइव्ह येथील जिमखान्याचा खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकास करण्यात येणार आहे. याला जेजे रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरांनी आक्षेप घेतला आहे. या मुद्द्यासह निवासी डॉक्टरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात 16 फेब्रुवारीपासून आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. जेजे रुग्णालयाच्या इमारतीसमोरील अॅम्फी थिएटरमध्ये सकाळी १० वाजता आंदोलन सुरू होणार.
15 Feb 2026, 23:52 वाजता
उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल भाषण
अजित पवारांच्या जाण्याने आपण पोरके झालो अशी भावना सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केलीय. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेनंतर राज्याच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर सुनेत्रा पवार यांचा पहिल्या भाषणाचा व्हिडिओ समोर आला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये विजयी झालेल्या उमेदवारांशी त्यांनी संवाद साधला.. यावेळी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी सरकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी आमदार रमेश थोरातही उपस्थित होते.
15 Feb 2026, 23:51 वाजता
पंतप्रधान मोदी इंडिया एआय इम्पॅक्ट एक्सपोचे उद्घाटन करणार
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे वरिष्ठ सहाय्यक मॅक्सिम ओरेशकिन हे नवी दिल्लीतील एक्स्पोच्या बरोबरीने आयोजित होणाऱ्या एआय इम्पॅक्ट समिटसाठी मोठ्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करतील.
15 Feb 2026, 23:49 वाजता
मुलुंड मेट्रो दुर्घटनाप्रकरणी अटक आरोपींना 18 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी
मुलुंड मेट्रो अपघात प्रकरणात अद्याप दोन आरोपी फरार ...फरार आरोपींचा शोध सुरू असल्याची मुलुंड पोलिसांनी कोर्टात दिली माहिती 5 आरोपींना दादर शिंदेवाडी सुट्टीच्या कोर्टाने 18 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. ज्या मेट्रोच्या कामाच्या ठिकाणी स्लॅबचा भाग म्हणजेच स्लॅब तुटून पडला तो कसा पडला, त्याला पकडून ठेवण्यासाठी योग्य ती काळजी घेण्यात आली होती का याचा तपास करायचा आहे - पोलीस मेट्रोच्या कामाच्या ठिकाणी अश्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये रोष आहे त्यामुळे याची सखोल चौकशी करायची आहे - पोलीस पोलिसनी ७ दिवसांची पोलीस कोठडी मागतली असता कोर्टाने 18 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.