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Maharashtra Breaking News Today LIVE: सिया गोयलच्या जामिनासंदर्भात मोठी अपडेट

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 July 2026: महाराष्ट्रासहीत राज्य आणि देशातील ताज्या घडामोडींचे सर्व अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 16, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:53 PM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: सिया गोयलच्या जामिनासंदर्भात मोठी अपडेट
16 July 2026 12:52 PM (IST)

विलीनीकरणाच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या होत्या, त्याचवेळी...; सुनील तटकरेंचं विधान

"अजित पवार असताना विलीनीकरण चर्चा झाल्या. त्यावेळी त्या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या होत्या. त्याचवेळी अजित पवारांचं निधन झालं. त्यानंतर ह्या चर्चा पूर्णपणे त्यांनी थांबवल्या आहेत," असं सुनील तटकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, "रविवारी मी पार्थ पवार प्रफुल पटेल दिल्लीत असणार आहेत आणि सच्चिदानंद सिंह यांनी पाठवलेल्या नोटीस बाबत उत्तर द्यायच की नाही याबाबत निर्णय घेणार आहोत," असंही तटकरेंनी म्हटलं आहे. 

16 July 2026 12:51 PM (IST)

मी मतदान केलं आहे, त्यांनी मत द्यावं की नाही...; तटकरेे स्पष्टच बोलले

"गेल्या अधिवेशनात डिलिमिटेशन आलं त्यावेळी मी मतदान केलं आहे. त्यांच्या पक्षाने (शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने) पाठिंबा द्यावा न द्यावा हा त्यांचा प्रश्न आहे. सुप्रिया सुळे यांचं म्हणणं देखील मी ऐकल आहे. बिलाला समर्थन करण म्हणजे एनडीए सोबत आलं असा अर्थ होतं नाही," असं सुनील तटकरेंनी म्हटलं आहे.

16 July 2026 12:45 PM (IST)

आमची भेट झालीच नाही: सुनील तटकरे

"सध्या ज्या चर्चा सुरू आहेत त्या चुकीच्या आहेत. जयंत पाटील आणि आमची भेट देखील झाली नाही. त्यांचा खुलासा देखील आम्ही ऐकला. त्याच्या नगरपालिका निवडणुका अनुषंगाने भेट झाली. सुनेत्रा पवार यांनी बोलावून घेतलं असं नाही. आमच्यात चांगलं ट्युनिंग आहे. आम्ही सोमवारी भेटणार होतो. मी खासदार आहे. मुख्यमंत्र्यांची प्रत्येकवेळी होणारी भेट राजकीय असते असं नाही मतदारसंघातील कामे देखील असतात. ज्यावेळी राजकीय बैठका असतात त्यावेळी सुनेत्रा पवार यांना त्याबाबत माहिती असते. मी 40 वर्ष राजकारणात आहे. मला राजशिष्टाचार माहिती आहे," असं म्हणत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर भेट झाल्याचं नाकारलं आहे. 

 

16 July 2026 11:28 AM (IST)

मुंबईत पाणीकपात कायम

जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात धरणातील पाणीसाठा काहीसा वाढला असला तरी पावसाने पुन्हा ओढ दिल्याने पाणीसाठा कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली 10 टक्के पाणी कपात मागे घेण्याची चिन्हेही मावळली आहेत. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणात सध्या पूर्ण 50 टक्केही पाणीसाठा जमा झालेला नाही. पावसाच्या विश्रांतीने धरणांतील पाणीसाठ्यात 49.76 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयातील पाणीसाठा साडेसहा टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता. 

16 July 2026 11:28 AM (IST)

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरण: सिया आणि चेतनची कोठडी आज संपणार

केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असणाऱ्या सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांची न्यायालयीन कोठडी आज संपणार आहे. आज पुन्हा या दोघांना न्यायालयीन कोठडी मिळण्याची शक्यता आहे. दोघांकडून देखील जामीन मिळण्यासाठी अर्ज आज करणार नाहीत. सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या वकिलांनीच ही माहिती दिली आहे. आज दुपारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. दोघांना पुन्हा न्यायालयीन कोठडीच मिळण्याची शक्यता

16 July 2026 11:27 AM (IST)

महायुतीत सरकारी बंगल्यांवरून चढाओढ,  उपसभापती सचिन अहिर यांना फ्लॅट

जुना उपसभापती यांच्या पुरंदर बंगला मिळावायासाठी उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे आग्रही 

नुकतेच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेले आणि विधान परिषदेचे नवनियुक्त उपसभापती सचिन अहिर यांना शासकीय बंगला मिळवण्यासाठी महायुतीमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत चढाओढीचा सामना करावा लागत आहे

अहिर यांना आधी मंत्रालयासमोर असलेला 'रायगड' (A-6) बंगला मंजूर झाला होता, मात्र तो आदेश रद्द करण्यात आला

त्यानंतर त्यांना चर्चगेट येथील 'सुनीती' इमारतीमध्ये एक फ्लॅट देण्यात आला आहे.

भाजपचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण अजूनही रायगड बंगल्याचा वापर करत असल्याने अहिर यांचा हा बंगला रद्द करण्यात आला.

सचिन अहिर यांच्या नजरा त्यांच्या आधीच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या ताब्यातील 'पुरंदर' (C-3) बंगल्यावर होत्या.

मात्र, अहिर यांनी ताबा घेण्यापूर्वीच विधानसभेचे उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार अण्णा बनसोडे यांनी 'पुरंदर' बंगल्यावर दावा ठोकला आणि तो स्वतःच्या नावावर मंजूर करून घेतला.

16 July 2026 11:23 AM (IST)

बेरोजगारीचा दर 5.5 टक्के; जूनमध्ये महिलांच्या बेरोजगारीच्या दरात वाढ, बेरोजगार पुरुषांच्या संख्येत घट

जूनमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर मे महिन्याप्रमाणेच 5.5 टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे. पुरुषांमधील बेरोजगारीच्या दरात घट झाली असली, तरी महिलांमधील बेरोजगारीचा दर मात्र वाढला असल्याचे सांख्यिकी मंत्रालयाने आज प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
सांख्यिकी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या 'पिरियॉडिक लेबर फोर्स सव्र्व्हे' नुसार, महिलांमधील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील 5.6 टक्क्यांवरून जूनमध्ये 5.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर पुरुषांमधील हा दर 5.4 टक्क्यांवरून 5.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. विविध क्षेत्रांचा विचार करता, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील 5.1 टक्क्यांवरून जूनमध्ये किंचित घटून पाच टक्के झाला, तर शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 6.4 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला. या आकडेवारीमध्ये 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अशा व्यक्तींचा समावेश आहे ज्या बेरोजगार होत्या परंतु, सक्रियपणे काम शोधत होत्या. ही आकडेवारी 'करंट वीकली स्टेटस'वर आधारित आहे.

16 July 2026 11:23 AM (IST)

एकनाथ शिंदे आज संध्याकाळी ऊशीरा पुन्हा दिल्लीसाठी रवाना होणार

उद्या दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इथे नाॅर्थ इस्टच्या कार्यक्रमासाठी एकनाथ शिंदे हजेरी लावणार आहेत.

एकनाथ शिंदे यांचा पुढील दोन दिवस दिल्लीत मुक्काम असण्याची शक्यता.

एनडीएतील घटकपक्षाच्या बैठकीला ही एकनाथ शिंदे राहणार हजर.

या बैठकीला राज्यातील तिन्ही प्रमुख नेते उपस्थित राहणार.

16 July 2026 11:23 AM (IST)

विठ्ठल भक्तांसाठी आनंदाची बातमी

आषाढी एकादशीनिमित्त लाडक्या विठ्ठलाचं दर्शन आता 24 तास सुरू झालंय. आजपासून ते 29 जुलैपर्यंत भाविकांना 24 तास दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलीये. आषाढी एकादशी 25 जुलैला आहे. यात्रा कालावधीत जवळपास 18 ते 20 लाख भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाविकांना ही विशेष सोय करून देण्यात आलीये. 

16 July 2026 11:13 AM (IST)

मोशी दुर्घटना प्रकरणी दोघांचं निलंबन

मोशी दुर्घटना प्रकरणी मोठी बातमी-मोशी दुर्घटना प्रकरणी दोघांचं निलंबन-मोशी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांची मोठी कारवाई. पर्यावरण विभागातील प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि योगेश आल्हाट यांचे निलंबन.

16 July 2026 11:13 AM (IST)

मुख्यमंत्र्यांनी शेतक-यांना दिलं दुहेरी गिफ्ट 

शेतक-यांच्या कृषीपंपाचं 48 हजार कोटींचं जुनं वीज बिल माफ करणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यामुळे ज्या शेतक-यांचं कृषीपंपाचं वीज बिल थकीत आहे, त्या शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर थकीत वीज बिलासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

16 July 2026 11:13 AM (IST)

काँग्रेस संसदीय पक्षाची आज दिल्लीत बैठक

संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक

अधिवेशनामधील पक्षाची रणनीती ठरवली जाणार.

काँग्रेस संसदीय रणनीती गटाची बैठक उद्या रोजी होणार आहे.

20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या रणनीतीवर चर्चा केली जाईल.

ही बैठक काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थान 10 जनपथ येथे होणार आहे.

16 July 2026 11:13 AM (IST)

अजित पवारांची जयंती अधिकृतपणे साजरी होणार

शासकीय कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. छगन भुजबळ, हनस मुश्रीफांच्या मागणीनंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये जयंती साजरी होणार आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जयंती साजरी होणार आहे. नियोजन, अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

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pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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