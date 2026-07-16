Maharashtra Breaking News Today LIVE: सिया गोयलच्या जामिनासंदर्भात मोठी अपडेट

"अजित पवार असताना विलीनीकरण चर्चा झाल्या. त्यावेळी त्या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या होत्या. त्याचवेळी अजित पवारांचं निधन झालं. त्यानंतर ह्या चर्चा पूर्णपणे त्यांनी थांबवल्या आहेत," असं सुनील तटकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, "रविवारी मी पार्थ पवार प्रफुल पटेल दिल्लीत असणार आहेत आणि सच्चिदानंद सिंह यांनी पाठवलेल्या नोटीस बाबत उत्तर द्यायच की नाही याबाबत निर्णय घेणार आहोत," असंही तटकरेंनी म्हटलं आहे.
"गेल्या अधिवेशनात डिलिमिटेशन आलं त्यावेळी मी मतदान केलं आहे. त्यांच्या पक्षाने (शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने) पाठिंबा द्यावा न द्यावा हा त्यांचा प्रश्न आहे. सुप्रिया सुळे यांचं म्हणणं देखील मी ऐकल आहे. बिलाला समर्थन करण म्हणजे एनडीए सोबत आलं असा अर्थ होतं नाही," असं सुनील तटकरेंनी म्हटलं आहे.
"सध्या ज्या चर्चा सुरू आहेत त्या चुकीच्या आहेत. जयंत पाटील आणि आमची भेट देखील झाली नाही. त्यांचा खुलासा देखील आम्ही ऐकला. त्याच्या नगरपालिका निवडणुका अनुषंगाने भेट झाली. सुनेत्रा पवार यांनी बोलावून घेतलं असं नाही. आमच्यात चांगलं ट्युनिंग आहे. आम्ही सोमवारी भेटणार होतो. मी खासदार आहे. मुख्यमंत्र्यांची प्रत्येकवेळी होणारी भेट राजकीय असते असं नाही मतदारसंघातील कामे देखील असतात. ज्यावेळी राजकीय बैठका असतात त्यावेळी सुनेत्रा पवार यांना त्याबाबत माहिती असते. मी 40 वर्ष राजकारणात आहे. मला राजशिष्टाचार माहिती आहे," असं म्हणत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरेंनी मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर भेट झाल्याचं नाकारलं आहे.
जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात धरणातील पाणीसाठा काहीसा वाढला असला तरी पावसाने पुन्हा ओढ दिल्याने पाणीसाठा कमी होऊ लागला आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली 10 टक्के पाणी कपात मागे घेण्याची चिन्हेही मावळली आहेत. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणात सध्या पूर्ण 50 टक्केही पाणीसाठा जमा झालेला नाही. पावसाच्या विश्रांतीने धरणांतील पाणीसाठ्यात 49.76 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. यंदा पावसाने ओढ दिल्यामुळे मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयातील पाणीसाठा साडेसहा टक्क्यांपर्यंत कमी झाला होता.
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असणाऱ्या सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांची न्यायालयीन कोठडी आज संपणार आहे. आज पुन्हा या दोघांना न्यायालयीन कोठडी मिळण्याची शक्यता आहे. दोघांकडून देखील जामीन मिळण्यासाठी अर्ज आज करणार नाहीत. सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या वकिलांनीच ही माहिती दिली आहे. आज दुपारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. दोघांना पुन्हा न्यायालयीन कोठडीच मिळण्याची शक्यता
जुना उपसभापती यांच्या पुरंदर बंगला मिळावायासाठी उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे आग्रही
नुकतेच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेले आणि विधान परिषदेचे नवनियुक्त उपसभापती सचिन अहिर यांना शासकीय बंगला मिळवण्यासाठी महायुतीमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत चढाओढीचा सामना करावा लागत आहे
अहिर यांना आधी मंत्रालयासमोर असलेला 'रायगड' (A-6) बंगला मंजूर झाला होता, मात्र तो आदेश रद्द करण्यात आला
त्यानंतर त्यांना चर्चगेट येथील 'सुनीती' इमारतीमध्ये एक फ्लॅट देण्यात आला आहे.
भाजपचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी मंत्री रवींद्र चव्हाण अजूनही रायगड बंगल्याचा वापर करत असल्याने अहिर यांचा हा बंगला रद्द करण्यात आला.
सचिन अहिर यांच्या नजरा त्यांच्या आधीच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या ताब्यातील 'पुरंदर' (C-3) बंगल्यावर होत्या.
मात्र, अहिर यांनी ताबा घेण्यापूर्वीच विधानसभेचे उपाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) आमदार अण्णा बनसोडे यांनी 'पुरंदर' बंगल्यावर दावा ठोकला आणि तो स्वतःच्या नावावर मंजूर करून घेतला.
जूनमध्ये देशातील बेरोजगारीचा दर मे महिन्याप्रमाणेच 5.5 टक्क्यांवर स्थिर राहिला आहे. पुरुषांमधील बेरोजगारीच्या दरात घट झाली असली, तरी महिलांमधील बेरोजगारीचा दर मात्र वाढला असल्याचे सांख्यिकी मंत्रालयाने आज प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे.
सांख्यिकी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या 'पिरियॉडिक लेबर फोर्स सव्र्व्हे' नुसार, महिलांमधील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील 5.6 टक्क्यांवरून जूनमध्ये 5.9 टक्क्यांपर्यंत वाढला, तर पुरुषांमधील हा दर 5.4 टक्क्यांवरून 5.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. विविध क्षेत्रांचा विचार करता, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील 5.1 टक्क्यांवरून जूनमध्ये किंचित घटून पाच टक्के झाला, तर शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 6.4 टक्क्यांवरून 6.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला. या आकडेवारीमध्ये 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या अशा व्यक्तींचा समावेश आहे ज्या बेरोजगार होत्या परंतु, सक्रियपणे काम शोधत होत्या. ही आकडेवारी 'करंट वीकली स्टेटस'वर आधारित आहे.
उद्या दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन इथे नाॅर्थ इस्टच्या कार्यक्रमासाठी एकनाथ शिंदे हजेरी लावणार आहेत.
एकनाथ शिंदे यांचा पुढील दोन दिवस दिल्लीत मुक्काम असण्याची शक्यता.
एनडीएतील घटकपक्षाच्या बैठकीला ही एकनाथ शिंदे राहणार हजर.
या बैठकीला राज्यातील तिन्ही प्रमुख नेते उपस्थित राहणार.
आषाढी एकादशीनिमित्त लाडक्या विठ्ठलाचं दर्शन आता 24 तास सुरू झालंय. आजपासून ते 29 जुलैपर्यंत भाविकांना 24 तास दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलीये. आषाढी एकादशी 25 जुलैला आहे. यात्रा कालावधीत जवळपास 18 ते 20 लाख भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाविकांना ही विशेष सोय करून देण्यात आलीये.
मोशी दुर्घटना प्रकरणी मोठी बातमी-मोशी दुर्घटना प्रकरणी दोघांचं निलंबन-मोशी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांची मोठी कारवाई. पर्यावरण विभागातील प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि योगेश आल्हाट यांचे निलंबन.
शेतक-यांच्या कृषीपंपाचं 48 हजार कोटींचं जुनं वीज बिल माफ करणार असल्याची मोठी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यामुळे ज्या शेतक-यांचं कृषीपंपाचं वीज बिल थकीत आहे, त्या शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर थकीत वीज बिलासंदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे.
संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक
अधिवेशनामधील पक्षाची रणनीती ठरवली जाणार.
काँग्रेस संसदीय रणनीती गटाची बैठक उद्या रोजी होणार आहे.
20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या रणनीतीवर चर्चा केली जाईल.
ही बैठक काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थान 10 जनपथ येथे होणार आहे.
शासकीय कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. छगन भुजबळ, हनस मुश्रीफांच्या मागणीनंतर शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये जयंती साजरी होणार आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये जयंती साजरी होणार आहे. नियोजन, अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
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