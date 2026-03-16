Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरातील घडामोडींचा वेगवान आढावा

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 March 2026: बारामती आणि राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीची तारीख केंद्रीय निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषदेतून जाहीर केली. दोन्ही ठिकाणी 23 एप्रिलला मतदान होईल, तर 4 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानं बारामती विधानसभेची जागा रिक्त झाली आहे. तर शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानं अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी विधानसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त झाली आहे. या दोन्ही ठिकाणी 23 एप्रिलला पोटनिवडणूक होणार आहे. तसेच निवडणूक आयोगाची आज पत्रकार परिषद पार पडली, या पत्रकार परिषदेमध्ये चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. यामध्ये येत्या 9 एप्रिल रोजी आसाम, केरळ या दोन राज्यांत तसेच पुद्दुचेरी या केंद्रशाशित प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर तामिळनाडू येथे 23 एप्रिल रोजी आणि पश्चिम बंगालमध्ये 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल अशा दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होणार आहे.
15 Mar 2026, 23:08 वाजता
महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे यांच्या मध्यवर्ती निवडणुकीमध्ये अध्यक्ष पदासाठी सिनेअभिनेते नाट्यकलावंत लेखक योगेश सोमण हे बहुमताने निवडून आले त्यांच्या पॅनल मधील स्वाती महालंक या कार्याध्यक्ष पदासाठी आणि प्रदीप निफाडकर हे कोषाध्यक्ष पदासाठी बहुमताने निवडून आलेत
15 Mar 2026, 23:05 वाजता
मनसेची बैठक
राजकारणासाठी आपल्याला नव्या धोरणांचा अवलंब करावा लागेल असं मत राज ठाकरे यांनी पदाधिकारी मेळाव्यात व्यक्त केलं होतं. त्यानंतर गुढीपाडवा मेळाव्य़ातून पक्षाच्या ध्येयधोरणांबाबत चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत नियोजनाची बैठक शिवतीर्थवर असेल.