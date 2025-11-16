English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE:पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 November 2025: राज्याच राजकारण तापलेलं असून आता राज्यातही निवडणूकीचे वारे वाहू लागले आहेत. यासह सर्व स्थरातील, क्षेत्रातील गोष्टींकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असेल.   

Tejashree Gaikwad | Nov 16, 2025, 07:40 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: अलीकडेच बिहार निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. आता महाराष्ट्रातही सध्या नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. त्यादृष्टीने सर्वच पक्ष कंबर कसून कामाला लागले आहेत. याकडे लक्ष असेल. याशिवाय मनोरंजन ते क्रीडा सगळ्याच क्षेत्रातील बातम्यांकडे या ब्लॉगच्या माध्यमातून लक्ष असणार आहे.

 

16 Nov 2025, 07:40 वाजता

सोलापुरातील मारकुट्या हॉटेल मालकाला अटक

सोलापुरातील मारकुट्या हॉटेल मालकाला अटक...किरकोळ चुकीमुळे कामगाराला विवस्र करून लोखंडी रॉडने केली होती मारहाण...व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांची कारवाई...

16 Nov 2025, 06:53 वाजता

युती न झाल्यास स्वबळावर लढणार- श्रीरंग बारणे

युतीसाठी भाजप पहिली पसंती आहे. मात्र, युती न झाल्यास स्वबळावर लढणार, असा इशारा शिवसेनेचे मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी दिलाय. पदाधिकारी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी 32 प्रभागातील 128 जागांवर लढण्याची तयारी असल्याचं बारणे म्हणाले.

16 Nov 2025, 06:52 वाजता

लोणावळा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेकडून नावाची घोषणा 

लोणावळा नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेकडून आरपीआयच्या सूर्यकांत वाघमारे यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आलीये.खासदार श्रीरंग बारणे यांनी नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून आरपीआयचे सूर्यकांत वाघमारे यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली.आमदार सुनील शेळके विरुद्ध आरपीआय असा थेट राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यताये.

16 Nov 2025, 06:51 वाजता

'पालिकेवर राष्ट्रवादी SPचा झेंडा फडकणार'

सोलापूरमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आजी-माजी नगरसेवक, पदाधिका-यांची बैठक घेण्यात आली..बैठकीत राजकीय, संघटनात्मक आणि विकासकामांचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला...तसेच अब की बार 75 पार” चा नारा देत सोलापूर पालिकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा झेंडा फडकवण्याचा निर्धार मंत्री अण्णा बनसोडे यांनी व्यक्त केला.. 

16 Nov 2025, 06:50 वाजता

अनेक पदाधिकाऱ्यांचा शिवसेनेत प्रवेश

साताऱ्याच्या महाबळेश्वरमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या उपस्थिती शेकडो पदाधिक-यांनी शिवसेनेत पक्षप्रवेक्ष केला...यावेळी पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांची देखील उपस्थिती होती... 

16 Nov 2025, 06:49 वाजता

वडगाव येथे लॉजिस्टिक पार्क होणार

 नागपूरच्या वडगाव येथे  2 हजार कोटींचे  लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहे... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या हस्ते या लॉजिस्टिक पार्कचे भूमिपूजन संपन्न झाले...या प्रकल्पामुळे दहा हजारांहून अधिक रोजगार निर्माण होणार आहे... 

