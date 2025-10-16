Maharashtra Breaking News Today LIVE : राज्यातील आशासेविकांची काळी दिवाळी होण्याची शक्यता, 4 महिन्यांपासूनचं मानधन थकलं

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 October 2025 : आज कोकणासह, मध्य महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यातही पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. मुंबईसह ठाणे आणि पालघर भागात आज हलक्या सरींचा अंदाज आहे. दुसरीकडे राज्यात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना मदत देण्यास सरकारकडून सुरुवात झालीय. तर पावसानंतर आता राज्यात तापमानात वाढ झाली हे. चंद्रपुरात सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगानं मतदार यादी निश्चित केली आहे. मात्र त्या यादीवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतलेत. त्यावर निवडणूक आयोगानं मतदार याद्यांवर आक्षेप नोंदवण्यासाठी राजकीय पक्षांना अवघ्या 8 दिवसांची मुदत दिलीय. या राज्यातील घडामोडीसह देशविदेशातील प्रत्येक क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घडामोडीवर एका क्लिकवर तुम्हाला माहिती मिळणार आहे.
16 Oct 2025, 09:49 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : राज्यातील आशासेविकांची यंदा काळी दिवाळी होण्याची शक्यता...
राज्यातील आशा सेविकांवर यंदा काळी दिवाळी साजरी करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या आशासेविका आणि गट प्रवर्तकांना मागील चार महिन्यांचं मानधन सरकारने दिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाळी आली आहे. दिवाळी तोंडावर आली असताना त्यांना मानधन मिळावं यासाठी सरकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागत आहेत. गणपती, दसरा हे सण देखील मानधनाशिवाय गेले आता दिवाळी सुद्धा अंधारात घालवायची का असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. एवढंच नाही तर सरकारने कबूल करूनही मागील दोन वर्षे बोनस दिलेला नाही. या प्रश्नावर आता शेतकरी कामगार पक्ष आक्रमक झालाय. दिवाळीपूर्वी त्यांना मानधन मिळालं नाही तर आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेकापने दिलाय.
16 Oct 2025, 09:47 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : यंदा महापौर शिवसेनेचाच, शिंदे गटाकडून मुंबईत बॅनरबाजी
आगामी मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत शिवसेनेनं जोरदार बॅनरबाजी केलीये.. यंदाही महापौर शिवसेनेचाच असा उल्लेख या बॅनरवर करण्यात आलाय.. मातोश्रीजवळ शिंदे गटानं ही बॅनरबाजी केलीये.. मात्र या बॅनरबाजीमुळे महायुतीमध्ये महापौर पदासाठी आतापासूनच स्पर्धा सुरू झाली आहे का? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतोय
16 Oct 2025, 09:08 वाजता
घरांजवळ, शेतात सगळीकडे बिबटेच बिबटे... 'या' जिल्ह्यात होणार बिबट्यांची नसबंदी; खर्च 40 कोटी
16 Oct 2025, 09:05 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : नाशिक मनपा भाजपची स्वबळावर लढण्याची तयारी?
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये आज भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण बैठक घेणार आहेत. बैठकीत उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील शहर आणि ग्रामीण भागातील निवडक मंडल अध्यक्ष आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांचा यात सहभाग असणारेय. भाजपने नाशिक महापालिका स्वबळावर लढावी, अशी मागणी स्थानिक पदाधिका-यांनी आणि आमदारांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली होती. दरम्यान यासंदर्भात आजच्या बैठकीत रवींद्र चव्हाण निवडणुकांची रणनीती ठरविण्याची शक्यता आहे.
16 Oct 2025, 08:36 वाजता
16 Oct 2025, 08:10 वाजता
16 Oct 2025, 07:24 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : आता नाशिकमध्येही बुलडोझरचा यूपी पॅटर्न
आता योगींचा बुलडोझर पॅटर्न महाराष्ट्रातही राबवण्यास सुरुवात झालीय. नाशिकमध्ये गुन्हेगारांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येतेय. नाशिकमध्येही आता गुन्हेगारांवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येत आहे. गोळीबार प्रकरणातील आरोपीच्या अनधिकृत बांधकामावर पालिका हातोडा चालवणार आहे. अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी नाशिक पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. नाशिक मनपाचा अतिक्रमण विभाग कारवाईसाठी बुलडोझर दाखल घेऊन झाले आहेत.
16 Oct 2025, 07:22 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : अनिलकुमार पवारांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा
वसई विरारचे माजी महानगरपालिका आयुक्त अनिल पवार यांची अटक ही बेकायदेशीर आहे. असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला मोठा धक्का दिला आहे. 13 ऑगस्ट रोजी ईडीने अनिल पवार यांना अटक केली होती. 41 अनधिकृत इमारतींच्या बांधकामात पैशांची अफरातफर केल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती. पुरेशा पुराव्यांअभावी अनिलकुमार पवार यांना कोर्टाकडून दिलासा देण्यात आला.
16 Oct 2025, 07:21 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : मानव-बिबट्या संघर्ष टाळण्यासाठी उपाययोजना
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि खेड तालुक्यांतील बिबट्यांची नसबंदी करण्यात येणार असून, तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. त्याशिवाय बिबट्यांना बंदिस्त करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून साहित्य खरेदीसाठी चाळीस कोटींचा निधी देण्यास मान्यता दिली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तसेच गुजरात राज्यातील वनतारा प्रकल्पांतर्गत सुमारे पन्नास बिबटे पाठविण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले.केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी चर्चा करुन बिबट्यांच्या वाढत्या संख्या यादव यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचं अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं.
16 Oct 2025, 07:19 वाजता
Breaking News Today LIVE Updates : पावसानंतर आता राज्यात तापमानात वाढ
चंद्रपुरात सर्वाधिक तापमानाची नोंद झाली. ३६.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदलंगेले. हे तापमान सरासरीपेक्षा ३.४ अंशांनी अधिक होते. त्याखालोखाल रत्नागिरी येथे ३५.६ अंश सेल्सिअस, सांताक्रूझ येथे ३४.९, डहाणू ३३.२ अंश सेल्सिअस, अकोला ३४.६ अंश सेल्सिअस, अमरावती ३४.६ अंश सेल्सिअस नोंद झाली आहे.