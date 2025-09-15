Maharashtra Breaking News Today LIVE: पुढील 24 तासात पुन्हा मुसळधार! पुण्याला रेड तर मुंबईला ऑरेंज अलर्ट

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 15 September 2025: राज्यात परतीच्या पावसाचा प्रवास सुरु झाला असून मुंबई, पुण्यासह राज्यभरात हजेरी लावली आहे. पुढील 24 तासात रायगड व पुणे घाट परिसराला रेड अलर्ट तर पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रत्नागिरी आणि सातारा घाट या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणावरुन दावे-प्रतिदावे केले जात असून ओबीसी आरक्षणासाठी मोर्चे काढले जात आहेत. तसंच वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर पुन्हा चर्चेत असून, अपहरण प्रकरणात तिच्या आई-वडिलांचा शोध घेतला जात आहे. याशिवाय आगामी निवडणुकांसाठी सर्व पक्ष तयारीला लागले असून बैठका घेतल्या जात आहेत. या सर्व आणि अशाच राज्यासह देश विदेशातील सर्व घडामोडी एका क्लिकवर जाणून घ्या.
15 Sep 2025, 22:00 वाजता
Live Updates: बीड जिल्ह्यातील शाळांना उद्या सुट्टी!
बीड जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे बहुतांश तालुक्यात अतिवृष्टीची नोंद झाली. अनेक नद्या नाल्यांना महापूर आल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याने बीड जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व खाजगी आणि सरकारी शाळा अंगणवाडी आश्रम शाळा महाविद्यालय यांना उद्या सुट्टी जाहीर करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन यांनी म्हटले आहे.
15 Sep 2025, 21:44 वाजता
Live Updates: महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक दुचाकी टॅक्सी सेवेसाठी भाडेदर निश्चित
महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५” अंतर्गत राज्यात सेवा देणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांचे भाडेदर जाहीर केले आहेत. मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ७३ व ९६ नुसार शासनाला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो तात्काळ लागू होणार आहे.
ठरवलेले भाडेदर
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार इलेक्ट्रिक दुचाकी टॅक्सींसाठी प्रति किलोमीटर ₹ १०.२७ प्रमाणे प्रवासी भाडे आकारले जाईल. याशिवाय पहिला टप्पा १.५ किमी चा असुन प्राथमिक भाडे ₹ १५/- इतके अनिवार्य असेल. म्हणजेच प्रवास कितीही छोटा असो, किमान ₹१५ आकारले जाणार असून, त्यानंतर प्रत्येक किलोमीटरला ₹१०.२७ प्रमाणे दर लागू होईल.
परवाना व कार्यक्षेत्र
राज्य परिवहन प्राधिकरणाने तीन प्रमुख कंपन्यांना (मे. उबेर इंडिया सिस्टीम्स प्रा. लि., मे. रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रा. लि., व मे. अॅनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि.) तात्पुरता “मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी प्राव्हिजनल लायसन्स” मंजूर केला आहे.
या परवान्याची मुदत ३० दिवसांची असून, त्यानंतर अंतिम लायसन्ससाठी अर्ज करावा लागेल.
तात्पुरत्या परवान्यातील सर्व अटी-शर्ती मान्य करूनच कंपन्यांना पुढील परवाना देण्यात येईल.
15 Sep 2025, 21:42 वाजता
Live Updates: ओबीसी समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक
ओबीसी समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक होणार आहे. दुपारी 1 वाजता मंत्री छगन भुजबळ यांच्या दालनात ही बैठक पार पडणार आहे. अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह इतर ओबीसी मंत्री या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. मागच्या आठवड्यात झालेल्या पहिल्या बैठकीत GR वरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलं होतं. सरकारने काढलेल्या नवीन GR सह इतर विषयांवर यावेळी चर्चा होणार आहे.
15 Sep 2025, 21:40 वाजता
Live Updates: बुधवारी मुंबईतील शाखाप्रमुखांची शिवसेना भवन येथे बैठक
बुधवारी मुंबईतील शाखाप्रमुखांची शिवसेना भवन येथे बैठक होणार असून, शाखाप्रमुखांना उद्धव ठाकरे करणार मार्गदर्शन करणार आहेत. या बैठकीला मुंबईतील शाखा प्रमुख, विभागप्रमुख, उपविभाग प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत. आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या दृष्टीने शिवसेना भवन येथे महत्वाची बैठक असेल. दोन दिवसापूर्वी मुंबई आमदार आणि खासदारांची आणि जिल्ह्यातील जिल्हाप्रमुखांची बैठक मातोश्रीवर पार पडली होती.
15 Sep 2025, 21:39 वाजता
Live Updates: तर संपूर्ण SIR मोहीम रद्द करू”, सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला सुनावलं!
येत्या काही महिन्यांत बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. दरवेळी निवडणुकांच्या आधी सत्ताधारी व विरोधी गोटातील पक्ष, पक्षांतर करणारे नेते, जागावाटप, आघाड्या, उमेदवाऱ्या अशा गोष्टींची जोरदार चर्चा पाहायला मिळते. बिहार निवडणुकीच्या आधी मात्र चर्चा आहे ती SIR अर्थात निवडणूक आयोगाच्या मतदार फेरतपासणी मोहिमेची. या निवडणुकीसाठी एखादी व्यक्ती मतदार म्हणून पात्र आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांमध्ये ‘आधार’चा समावेशच नाही. लाखोंनी मतदार अपात्र ठरत असताना त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. बिहारमधील SIR मोहीम देशभर राबवण्यासंदर्भात मागणी करणाऱ्या याचिकेवर यावेळी दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. याआधी या प्रकरणात आधार कार्ड हे नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नसलं, तरी वैयक्तिक ओळखीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरलं जावं, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर आता SIR मोहिमेच्या अंमलबजावणीबाबत सुनावणी चालू आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संपू्र्ण फेरतपासणी मोहीमच रद्द ठरवण्याचा पर्यायही स्वीकारला जाऊ शकतो असं सांगितलं. “जर प्रतमदर्शनी असं समोर आलं की निवडणूक आयोगाने ही मोहीम राबवताना घटनात्मक तरतुदींचं पालन केलेलं नाही, तर ही संपूर्ण मोहीमच थांबवण्याचे अधिकार आम्हाला आहेत. निवडणूक आयोगाने कायद्याच्या आधारे त्यांची बाजू मांडावी”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
15 Sep 2025, 21:37 वाजता
Live Updates: दिलीप आणि मनोरमा खेडकर फोन पुण्यातील बंगल्यात ठेऊन गायब
दिलीप आणि मनोरमा खेडकर फोन पुण्यातील बंगल्यात ठेऊन गायब झाले आहेत. रबाळे आणि पुण्यातील चतुश्रुंगी पोलीसांनी दोघांच्या मोबाईल लोकेशनचा शोध घेतला असता त्यांच अखेरच लोकेशन त्यांच्या बंगल्यातच आढळलं. पोलिसांनी आतमधे जाऊन तपास केला असता दोघांच्या मोबाइलचे लोकेशन आढळणे बंद झाले. पोलीसांनी घरातुन पुजा खेडकरचा एक जुना मोबाईल ताब्यात घेतलाय. मात्र दिलीप आणि मनोरमा खेडकर यांचे मोबाईल मात्र सापडलेले नाहीत. दिलीप आणि मनोरमा खेडकर यांच्या रबाळे इथल्या अपघातातील 5000 क्रमांकाची लॅन्ड क्रुझर वगळता सर्व गाड्या बंगल्यातच आहेत. मनोरमा खेडकर या कॅब मधुन पळाल्याच पोलिसांचं म्हणणं आहे.