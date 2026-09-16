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Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरात घडणाऱ्या घडामोडींचा आढावा एका क्लिकवर

Breaking News Today 16 September: शिवसेना पक्ष - चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची आज  पुन्हा सुनावणी तर मनोज जरांगे पाटील मुंबईच्या दिशेने रवाना. या आणि इतर सर्वच महत्त्वाच्या  घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर मिळवा... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 16, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:53 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरात घडणाऱ्या घडामोडींचा आढावा एका क्लिकवर
16 September 2026 09:52 AM (IST)

एमएच-सीईटी तपासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती

एमएच-सीईटी तपासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलीय... यावेळी बोलताना त्यांनी MPSC बाबत भाष्य केलं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या काही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने आधीच घेतलाय. एमपीएससी परीक्षांच्या संदर्भात गठित समितीच्या अध्यक्षांनी केलेल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आल्याचं ते म्हणाले. सध्या कोणतीही परीक्षा ऑनलाईन घेतली जात नाही. कोणताही भविष्यातील निर्णय विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच जाईल, असं फडणवीस म्हणाले.

16 September 2026 09:52 AM (IST)

एमपीएससी प्रकरणात राज्य सरकारकडून एसआयटी स्थापन

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात SITची स्थापना करण्यात आलीय... मुंबई सहपोलीस आयुक्तांसह चार सदस्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे.... MPSC परीक्षार्थी आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांमध्ये झालेल्या बैठकीत पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी SIT स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं होतं...
एमपीएससीतील वादग्रस्त अधिकाऱ्यांचीही एसआयटी चौकशी होणार आहे... 

16 September 2026 09:51 AM (IST)

काँग्रेस नेते राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल

काँग्रेस नेते राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल
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'जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्याची नवी पद्धत'
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अमेरिकेच्या दबावापुढे सरकार झुकतंय- राहुल गांधी

16 September 2026 09:51 AM (IST)

UPI पेमेंटवर आता शुल्क आकारले जाणार

देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय पेमेंट पद्धती यूपीआय व्यवहारावर आता शुल्क भरावे लागणार आहे...आतापर्यंत पूर्णपणे निशुल्क असलेल्या यूपीआय व्यवहारांसाठी तुम्हाला आता 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने मंगळवारी याबाबत निर्णय जारी केला असून 15 ऑक्टोबरपासून नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे...व्यापा-यासोबत केला जाणा-या 2 हजारांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारावर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे...तसेच 75 हजार रुपये आणि त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपये इतके असणार आहे...दरम्यान 2 हजारांपर्यंतचे सर्व व्यवहार मोफत असणार आहेत...तसेच दोन सर्वसामान्य व्यक्तींमधील व्यवहारावरही कुठलेही चार्ज नसल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय... 
 

16 September 2026 09:50 AM (IST)

राज्यात पावसाच्या खंडामुळे खरीप हंगाम धोक्यात

राज्यात पावसाच्या खंडामुळे खरीप हंगाम धोक्यात…पाच ऑक्टोबरपासून दुष्काळ स्थितीचे पंचनामे करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे आदेश…तर तातडीने टंचाई निवारण उपाययोजना सुरु होणार…

16 September 2026 09:49 AM (IST)

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बीड दौ-यावर

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बीड दौ-यावर, मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाचं औचित्य साधून बीड-पुणे रेल्वेला दाखवणार हिरवा झेंडा

16 September 2026 09:49 AM (IST)

पुन्हा शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी वाद पेटण्याची शक्यता

सुनील तटकरे स्वार्थी माणूस, तटकरेंनी वैयक्तिक स्वार्थासाठी सर्वांना वापरलं, रामदास कदमांची तटकरेंवर टीका... पुन्हा शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी वाद पेटण्याची शक्यता

16 September 2026 09:48 AM (IST)

अंमली पदार्थ तस्करीसह धक्कादायक गोष्टींमध्ये आदित्य ठाकरेंसह अनेकांचा सहभाग

अंमली पदार्थ तस्करीसह धक्कादायक गोष्टींमध्ये आदित्य ठाकरेंसह अनेकांचा सहभाग, दिशाचे वडील सतीश सालियन यांचा जबाब, पोलखोल होण्याच्या भीतीनंच दिशाचा बलात्कार करून हत्या केल्याचाही आरोप, तर राजकीय षडयंत्र, ठाकरेंच्या शिवसेनेचा पलटवार

16 September 2026 09:48 AM (IST)

उद्धव ठाकरे दोन दिवस संभाजीनगर दौऱ्यावर

उद्धव ठाकरे दोन दिवस संभाजीनगर दौऱ्यावर… मराठवाड्यातील कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधणार…

16 September 2026 09:48 AM (IST)

मनोज जरांगेंच्या भाषेचे कॅबिनेट बैठकीत पडसाद

मनोज जरांगेंच्या भाषेचे कॅबिनेट बैठकीत पडसाद.... जरांगेंकडून वापरली जाणारी भाषा अयोग्य.... कॅबिनेट बैठकीत सर्व मंत्र्यांची फडणवीसांकडे नाराजी व्यक्त....

16 September 2026 09:47 AM (IST)

मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज 19 दिवस

मुंबईच्या दिशेनं निघालेल्या मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज 19 दिवस, बीडच्या पाटोद्यातील मुक्कामानंतर श्रीगोंद्याकडे होणार रवाना

16 September 2026 09:47 AM (IST)

सुप्रीम कोर्टात शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद

उद्धव ठाकरेंनी विचारधारेच्या विरोधात भूमिका घेत काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानं पक्ष फुटला, सुप्रीम कोर्टात शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद, पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचंही केलं स्पष्ट

16 September 2026 09:47 AM (IST)

मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आदेशानंतर SIT गठित

एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात राज्य सरकारकडून एसआयटी स्थापन.... मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आदेशानंतर SIT गठित....मुंबई सहपोलीस आयुक्तांसह चार सदस्यांचा समितीत समावेश....

16 September 2026 09:46 AM (IST)

दोन हजारांवरील यूपीआय व्यवहार आता सशुल्क

दोन हजारांवरील यूपीआय व्यवहार आता सशुल्क, रेल्वे तिकीट, इंधन खरेदीसाठी प्रतिव्यवहार 5 रुपये द्यावे लागणार…15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवीन नियम…

 

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TAGS:
 Breaking News Maharashtra
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About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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