Maharashtra Breaking News Today LIVE: दिवसभरात घडणाऱ्या घडामोडींचा आढावा एका क्लिकवर

एमएच-सीईटी तपासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलीय... यावेळी बोलताना त्यांनी MPSC बाबत भाष्य केलं. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या काही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने आधीच घेतलाय. एमपीएससी परीक्षांच्या संदर्भात गठित समितीच्या अध्यक्षांनी केलेल्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आल्याचं ते म्हणाले. सध्या कोणतीही परीक्षा ऑनलाईन घेतली जात नाही. कोणताही भविष्यातील निर्णय विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच जाईल, असं फडणवीस म्हणाले.
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात SITची स्थापना करण्यात आलीय... मुंबई सहपोलीस आयुक्तांसह चार सदस्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे.... MPSC परीक्षार्थी आणि मुख्यमंत्री फडणवीसांमध्ये झालेल्या बैठकीत पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी SIT स्थापन करण्याचं आश्वासन दिलं होतं...
एमपीएससीतील वादग्रस्त अधिकाऱ्यांचीही एसआयटी चौकशी होणार आहे...
काँग्रेस नेते राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल
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'जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्याची नवी पद्धत'
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अमेरिकेच्या दबावापुढे सरकार झुकतंय- राहुल गांधी
देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय पेमेंट पद्धती यूपीआय व्यवहारावर आता शुल्क भरावे लागणार आहे...आतापर्यंत पूर्णपणे निशुल्क असलेल्या यूपीआय व्यवहारांसाठी तुम्हाला आता 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.. नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने मंगळवारी याबाबत निर्णय जारी केला असून 15 ऑक्टोबरपासून नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे...व्यापा-यासोबत केला जाणा-या 2 हजारांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारावर 0.4 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे...तसेच 75 हजार रुपये आणि त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 300 रुपये इतके असणार आहे...दरम्यान 2 हजारांपर्यंतचे सर्व व्यवहार मोफत असणार आहेत...तसेच दोन सर्वसामान्य व्यक्तींमधील व्यवहारावरही कुठलेही चार्ज नसल्याचं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय...
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अंमली पदार्थ तस्करीसह धक्कादायक गोष्टींमध्ये आदित्य ठाकरेंसह अनेकांचा सहभाग, दिशाचे वडील सतीश सालियन यांचा जबाब, पोलखोल होण्याच्या भीतीनंच दिशाचा बलात्कार करून हत्या केल्याचाही आरोप, तर राजकीय षडयंत्र, ठाकरेंच्या शिवसेनेचा पलटवार
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उद्धव ठाकरेंनी विचारधारेच्या विरोधात भूमिका घेत काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्यानं पक्ष फुटला, सुप्रीम कोर्टात शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तिवाद, पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला असल्याचंही केलं स्पष्ट
एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणात राज्य सरकारकडून एसआयटी स्थापन.... मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आदेशानंतर SIT गठित....मुंबई सहपोलीस आयुक्तांसह चार सदस्यांचा समितीत समावेश....
दोन हजारांवरील यूपीआय व्यवहार आता सशुल्क, रेल्वे तिकीट, इंधन खरेदीसाठी प्रतिव्यवहार 5 रुपये द्यावे लागणार…15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवीन नियम…
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 16 September 2026: शिवसेना पक्ष - चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची आज पुन्हा सुनावणी असून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी आहे. याशिवाय मनोज जरांगे आंदोलनासाठी मुंबईच्या दिशेने रवाना. बीडच्या गेवराईत जरांगेंचा ताफा पोहोचला.शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे १६ आणि १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी दोन दिवसीय छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांचा आज मुंबई दौरा. मुंबई, पुण्यातील गणेशोत्सवात सहभागी होणार-मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या निवासस्थानीही भेट देणार. दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणी सीबीआय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंच्या चौकशीची मागणी करणार. या आणि इतर सर्व घडामोडींचे अपडेट्स एका क्लिकवर...