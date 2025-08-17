English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Breaking News Today LIVE: 'मीच होणार नाशिकचा पालकमंत्री'; भाजपा मंत्र्यांच्या दाव्याने खळबळ

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 Aug 2025: मुंबई, पुणे, नागपूरसहीतच महाराष्ट्रातील बातम्यांचा धावता आढावा तुम्ही या ठिकाणी घेऊ शकता. दिवसभराचे महत्त्वाचे अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करा...

Aug 17, 2025, 11:15 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 Aug 2025: महाराष्ट्राबरोबरच देशभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींचे क्षणोक्षणाचे अपडेट्स तुम्हाला या ठिकाणी पाहता येतील. आज महाराष्ट्रात सर्वदूर परसलेल्या पावसाबरोबरच लक्ष असणार आहे मुंबईमधील अनेक मोठ्या गणेश मंडळांच्या आगमन सोहळ्यांकडे. या शिवाय राज्यातील राजकीय घडामोडी आणि ठळक बातम्यांचे अपडेट्स तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता...

17 Aug 2025, 11:15 वाजता

'जगबुडी'ने धोक्याची पातळी ओलांडली; खेडला पुराचा धोका

जगबुडी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. खेडमधील जगबुडी नदी धोका पातळीच्या वर वाहत आहे. त्यामुळेच खेड शहराला पुराच्या पाण्याचा धोका वाढला आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाला अलर्ट मोडवर ठेवण्यात आलं आहे. जगबुडी किनारपट्टीच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

17 Aug 2025, 10:26 वाजता

'मीच होणार नाशिकचा पालकमंत्री'; भाजपा मंत्र्यांच्या दाव्याने खळबळ

नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा अद्याप कायम असताना मंत्री गिरीश महाजन यांचा धुळ्यातील एका कार्यक्रमात आपणच नाशिक जिल्हाचा पालकमंत्री होणार असल्याचा दावा केला आहे. एका दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला धुळ्यात हजेरी लावली असताना महाजन यांनी हा दावा केला आहे. मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकचा पालकमंत्री आपण होणार असल्याचा दावा केल्याने राजकीय वर्तुळात सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून, शिवसेनेला पुन्हा उत्तर महाराष्ट्रात डावला जाईल अशी चर्चा रंगली आहे. पालकमंत्री पदावरून सुरू असलेल्या महायुतीतील वाद खरंच मिटला आहे का? असा प्रश्न आता मंत्री गिरीश महाजन यांच्या या दाव्यामुळे उपस्थित होत आहे.

17 Aug 2025, 10:16 वाजता

'कालच आपण...'; 'पूर्णा आजी'ला निरोप देताना कलाकार गहिवरले! कोण काय म्हणालं पाहा...

17 Aug 2025, 09:18 वाजता

एल्विश यादवच्या घरावर गोळीबार; 15 ते 20 गोळ्या झाडल्या

गुरुग्राममधील सेक्टर 56 मधील एल्विश यादवच्या घरी गोळीबार झाला. पण एल्विश यादव घरात उपस्थित नव्हता. घटनेच्या वेळी केअरटेकर घरातच होता. एल्विश यादवकडून अद्याप कोणतीही तक्रार आलेली नाही. 15 ते 20 राउंड गोळीबार झाला, जमिनीवर आणि पहिल्या मजल्यावर गोळीबार झाला. 3 आरोपींनी हा गुन्हा केला, घटना सकाळी साडेपाच वाजता घडली. अल्विश यादव दुसऱ्या मजल्यावर राहतो पण घटनेच्या वेळी घरी नव्हता. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला, पोलिसांनी तपास सुरू केला.  सेक्टर-56 येथील अल्विश यादवच्या नवीन घरात ही घटना घडली.

17 Aug 2025, 07:51 वाजता

लवकरच, तुरुंगांमध्ये अधिक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम बसवण्यात येतील

राज्यातील 60 तुरुंगांमध्ये शिक्षा भोगत असलेल्या अंडरट्रायल कैद्यांच्या खटल्यांची जलद गतीने सुनावणी करण्यासाठी राज्य कारागृह विभागाकडून एकूण ३१५ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सिस्टम (व्हीसीएस) आणि 589 क्यूबिकल्स बसवण्यात येणार आहेत. अतिरिक्त संचालक जनरल (तुरुंग) सुहास वारके यांनी 'टीओआय'ला सांगितले की, "न्यायालयांशी जोडलेल्या राज्यातील तुरुंगांमध्ये 478 विद्यमान व्हीसीएस आणि 314 क्यूबिकल्स बसवण्यात आले आहेत. आम्ही टप्प्याटप्प्याने अतिरिक्त 315 व्हीसीएस आणि 579 क्यूबिकल्स बसवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 34 कोटी रुपये आहे. जिल्हा नियोजन विकास समिती आणि राज्य गृह विभागाने 10.60 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे."

17 Aug 2025, 07:50 वाजता

16 दिवसात 1300 किमीचा प्रवास, 24 जिल्हे अन्... आजपासून सुरु होणारी Voter Adhikar Yatra आहे तरी काय?

17 Aug 2025, 07:29 वाजता

Maharashtra Weather: राज्यभरात पावसाची कोसळधार! 'या' ठिकाणी अतिमुसळधार

17 Aug 2025, 07:27 वाजता

मुंबई, उपनगरांमध्ये संततधार; रेल्वे, रस्ते वाहतूक सुरळीत

मुंबई शहर उपनगरांत पावसाची संततधार सुरूच! कल्याण-डोंबिवलीसहीत ठाण्यात पहाटेपासून पावसाचा जोर ओसरला. रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक सध्या सुरळीत सुरु आहे.

17 Aug 2025, 06:51 वाजता

'व्होटर अधिकार' यात्रा आजपासून

बिहारमध्ये मतदारयाद्यांमधील अनियमिततेच्या विरुद्ध काँग्रेस नेते राहुल गांधींची महत्त्वाकांक्षी 'व्होटर अधिकार यात्रा' उद्यापासून (ता. 17 ऑगस्ट) सासाराम येथून सुरू होत आहे. 16 दिवस चालणाऱ्या या यात्रेत राहुल गांधी पूर्णवेळ सहभागी होणार आहेत.

17 Aug 2025, 06:50 वाजता

व्यापाऱ्याची दोन वेळा फसवणूक; 54 ट्राझॅक्शनमधून 32 लाखांचा गंडा

एकदा फसवणूक झाल्यानंतरही सावध न झालेल्या व्यापाऱ्याला सायबर भामट्यांनी पुन्हा गंडा घातला. यात व्यापाऱ्याने 54 वेळा व्यवहार करून भामट्यांना 32 लाख रुपये पाठवले. अखेर दोन महिन्यांनी त्याने पोलिसांकडे धाव घेतली. तक्रारदार 32 वर्षांचा व्यापारी आहे. व्यवसाय वाढविण्यासाठी त्याला 10 लाख रुपयांची गरज होती. त्यासाठी त्याने 'खाता डॉट कॉम' नावाचे अॅप डाऊनलोड केले. त्याद्वारे त्याचा दोन भामट्यांशी संपर्क झाला. फिर्यादीने दोघांना स्वतः 9 लाख 53 हजार रुपये भाऊ व मित्रामार्फत 4 लाख 63 हजार रुपये दिले. यानंतर दोन्ही भामट्यांचे फोन बंद झाले. फिर्यादीने जेथे पैसे पाठवले त्या स्कॅनरवरील मोबाइलवर संपर्क साधला. तेथे दयाशंकर मिश्रा नावाचा तिसरा भामटा भेटला. व्यापाऱ्याने त्यालाही 24 वेळा 18 लाख 73 हजार रुपये पाठवले. अखेर, आपली फसवणूक झाल्याचे दोन महिन्यांनी व्यापाऱ्याच्या लक्षात आले आणि त्याने उत्तर सायबर विभाग पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

