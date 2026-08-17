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Maharashtra Breaking News Today LIVE: ताज्या घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स; 17 ऑगस्टच्या ए टू झेड अपडेट्स

Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 Aug 2026: महाराष्ट्रासहीत देशभरातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट एकाच ठिकाणी, ताज्या अपडेट्ससाठी पेज रिफ्रेश  करा

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:54 AM IST
Maharashtra Breaking News Today LIVE: ताज्या घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स; 17 ऑगस्टच्या ए टू झेड अपडेट्स
17 August 2026 06:54 AM (IST)

अमित ठाकरे आज पाच कॉलेजला देणार भेट

अमित ठाकरे आज पाच कॉलेजला देणार भेट

अमित ठाकरे यांचा उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदार संघातील महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या सदस्य नोंदणी अभियान व कॉलेज युनिट उदघाटन दौऱ्यावर असतील. जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रातील अंधेरी पश्चिममधील इस्माईल युसुफ कॉलेज, गोरेगावमधील विवेक कॉलेज, मालाड पुर्वेतील डी टी एस एस कॉलेज, अंधेरी पश्चिममधील कमलामेहता कॉलेज आणि विलेपार्लेतील मिठीबाई कॉलेजला अमित ठाकरे भेट देणार आहेत.

17 August 2026 06:48 AM (IST)

पुणे भाजप युवा मोर्चाचे गुडलक चौकात आंदोलन

पुणे भाजप युवा मोर्चाचे गुडलक चौकात आंदोलन

सोनिया गांधींच्या वंदे मातरम् अवमानाच्या निषेधार्ह भाजप युवा मोर्चाकडून आज पुण्यातील गुडलक चौकात सायंकाळी 4 वाजता आंदोलन होणार आहे. तसेच राहुल गांधी यांच्या 'छात्रो की गुंज' या कार्यक्रमाला विरोध करणार आहेत.

17 August 2026 06:48 AM (IST)

बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांवरून आंदोलनाचा इशारा; आज परळमध्ये सभा

बेस्ट कामगारांच्या मागण्यांवरून आंदोलनाचा इशारा; आज परळमध्ये सभा

बेस्ट उपक्रमाची मालमत्ता विक्रीला काढू नये, तसेच बेस्ट उपक्रमातील कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बेस्ट वर्कर्स युनियनने केली आहे. या मागण्यांबाबत १५ ऑगस्टपर्यंत चर्चा करून कामगार हिताचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी युनियनने उपमुख्यमंत्री तसेच बेस्ट महाव्यवस्थापकांकडे पत्राद्वारे केली होती. मात्र, मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने युनियनने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यासाठी आज  सायंकाळी 4 वाजता परळ येथील शिरोडकर हॉलमध्ये बेस्ट कामगारांची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत पुढील निर्णायक आंदोलनाची घोषणा करण्यात येणार असल्याचे युनियनने स्पष्ट केले आहे.

17 August 2026 06:45 AM (IST)

आज मुंबई भाजपची बैठक

आज मुंबई भाजपची बैठक 

मुंबई- भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांच्या अध्यक्षतेखाली महामंत्री व महत्वाच्या नेत्यांसोबत संघटनात्मक बैठक ; सकाळी 11 वाजता ही बैठक नरिमन पॉईंट येथील प्रदेश भाजप कार्यालयात होणार आहे.

17 August 2026 06:45 AM (IST)

गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये आले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते: राऊत

गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये आले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते: राऊत

गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये आले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते, असं वक्तव्य पृथ्वीराज चव्हाणांच्या दाव्यानंतर खासदार संजय राऊतांनी केलं आहे. गोपीनाथ मुंडेंचा भाजपमध्ये छळ झाला होता, असा आरोपही राऊतांनी केलाय. तर ठाकरेंच्या शिवसेनेतच नेत्यांचा अपमान होत असल्याचा पलटवार भाजपा प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी राऊतांवर केलाय.

17 August 2026 06:45 AM (IST)

खासदार सुप्रिया सुळेंची आज पुणे महानगरपालिकेत आढावा बैठक

खासदार सुप्रिया सुळेंची आज पुणे महानगरपालिकेत आढावा बैठक

खासदार सुप्रिया सुळे आज सकाळी 10 वाजता पुणे महानगरपालिकेत आढावा बैठकीसाठी येणार आहेत. यावेळी विविध विभाग प्रमुखांची चर्चा करून विकास कामांचा आढावा त्या घेणार आहेत. 

17 August 2026 06:40 AM (IST)

राष्ट्रवादी शरद पवारांचं शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाला भेटणार

राष्ट्रवादी शरद पवारांचं शिष्टमंडळ निवडणूक आयोगाला भेटणार 

उद्या सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहेत. एसआयआर मोहिमेतील अनियमिततेबाबत ही भेट घेतली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने न ऐकल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

17 August 2026 06:40 AM (IST)

नाशिकमध्ये आज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा मोर्चा

नाशिकमध्ये आज उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा मोर्चा

नाशिक शहरातील खड्ड्यांविरोधात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आज मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात बॅनरबाजी करत मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. बॅनरवरील यमराज आणि रेड्यामधील संवादाने नागरिकांचे लक्ष वेधलं आहे. नाशिकमध्ये संजय राऊत यांच्या नेतृत्वातील मोर्चाची तयारी सुरू आहे. ठाकरेंच्या शिवसेना कार्यालयात स्वतः नगरसेवकांकडून झेंडे बनवले जात आहेत. सकाळी 11 वाजता मोर्चा सुरु होणार आहे. 

17 August 2026 06:40 AM (IST)

देवेंद्र फडणवीस यांचा आज पुणे दौरा

देवेंद्र फडणवीस यांचा आज पुणे दौरा 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एस पी महाविद्यालय येथे सकाळी 10.30 वाजता नारळीकर इमारत उद्घाटनासाठी येणार आहेत. त्यानंतर यशदा येथे पुस्तक प्रकाशन सोहळा आहे.

17 August 2026 06:35 AM (IST)

एकनाथ शिंदे व गणेश नाईक एकाच मंचावर

एकनाथ शिंदे व गणेश नाईक एकाच मंचावर

महाराष्ट्र शासनाचा परिवहन विभाग, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था आणि विविध साहित्य संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित अमराठी भाषकांसाठीच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभयानाची सांगता समारंभ आज संध्याकाळी चार वाजता पार पडणार आहे. तर या कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री उदय सामंत, प्रताप सरनाईक,गणेश नाईक, ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व वनमंत्री गणेश नाईक हे एकाच मंचावर उपस्थित असण्याची शक्यता आहे.

17 August 2026 06:32 AM (IST)

महाराष्ट्रातील या पाच मंदिरांमध्येही होते भाविकांची मोठी गर्दी

महाराष्ट्रातील या पाच मंदिरांमध्येही श्रावणातील पहिल्या सोमवारी होते भाविकांची मोठी गर्दी

1-मुंबई-बाबुलनाथ मंदिर 
2- कोल्हापूर- शंकर मंदीर
3- अंबरनाथ शंकर प्राचीन मंदीर
4-नागपूर - शंकर मंदीर
5–पुणे- ओंकारेश्वर मंदिर

17 August 2026 06:32 AM (IST)

महाराष्ट्रातील पाच प्रमुख ज्योतिर्लिंगे

महाराष्ट्रातील पाच प्रमुख ज्योतिर्लिंगे

1- त्र्यंबकेश्वर: नाशिक
2- घृष्णेश्वर: छत्रपती संभाजीनगर
3- भीमाशंकर: पुणे
4- औंढा नागनाथ: हिंगोली
5- परळी वैजनाथ: बीड

17 August 2026 06:32 AM (IST)

आज पहिला श्रावण सोमवार

श्रावणातील पहिल्या सोमवारी सर्वच ज्योतिर्लिंगांच्या, शंकर, मंदिरांमध्ये भाविकांची खूप मोठी गर्दी होते. आज मंदिरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविक गर्दी करतील असं चित्र दिसत आहे.

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TAGS:
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Mumbai news
pune news

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Maharashtra Breaking News Today LIVE: ताज्या घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स; 17 ऑगस्टच्या ए टू झेड अपडेट्स
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