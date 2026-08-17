Maharashtra Breaking News Today LIVE: ताज्या घडामोडींचे वेगवान अपडेट्स; 17 ऑगस्टच्या ए टू झेड अपडेट्स

अमित ठाकरे यांचा उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदार संघातील महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेच्या सदस्य नोंदणी अभियान व कॉलेज युनिट उदघाटन दौऱ्यावर असतील. जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्रातील अंधेरी पश्चिममधील इस्माईल युसुफ कॉलेज, गोरेगावमधील विवेक कॉलेज, मालाड पुर्वेतील डी टी एस एस कॉलेज, अंधेरी पश्चिममधील कमलामेहता कॉलेज आणि विलेपार्लेतील मिठीबाई कॉलेजला अमित ठाकरे भेट देणार आहेत.
सोनिया गांधींच्या वंदे मातरम् अवमानाच्या निषेधार्ह भाजप युवा मोर्चाकडून आज पुण्यातील गुडलक चौकात सायंकाळी 4 वाजता आंदोलन होणार आहे. तसेच राहुल गांधी यांच्या 'छात्रो की गुंज' या कार्यक्रमाला विरोध करणार आहेत.
बेस्ट उपक्रमाची मालमत्ता विक्रीला काढू नये, तसेच बेस्ट उपक्रमातील कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बेस्ट वर्कर्स युनियनने केली आहे. या मागण्यांबाबत १५ ऑगस्टपर्यंत चर्चा करून कामगार हिताचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी युनियनने उपमुख्यमंत्री तसेच बेस्ट महाव्यवस्थापकांकडे पत्राद्वारे केली होती. मात्र, मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने युनियनने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यासाठी आज सायंकाळी 4 वाजता परळ येथील शिरोडकर हॉलमध्ये बेस्ट कामगारांची सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत पुढील निर्णायक आंदोलनाची घोषणा करण्यात येणार असल्याचे युनियनने स्पष्ट केले आहे.
मुंबई- भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाणांच्या अध्यक्षतेखाली महामंत्री व महत्वाच्या नेत्यांसोबत संघटनात्मक बैठक ; सकाळी 11 वाजता ही बैठक नरिमन पॉईंट येथील प्रदेश भाजप कार्यालयात होणार आहे.
गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये आले असते तर त्यांचे प्राण वाचले असते, असं वक्तव्य पृथ्वीराज चव्हाणांच्या दाव्यानंतर खासदार संजय राऊतांनी केलं आहे. गोपीनाथ मुंडेंचा भाजपमध्ये छळ झाला होता, असा आरोपही राऊतांनी केलाय. तर ठाकरेंच्या शिवसेनेतच नेत्यांचा अपमान होत असल्याचा पलटवार भाजपा प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी राऊतांवर केलाय.
खासदार सुप्रिया सुळे आज सकाळी 10 वाजता पुणे महानगरपालिकेत आढावा बैठकीसाठी येणार आहेत. यावेळी विविध विभाग प्रमुखांची चर्चा करून विकास कामांचा आढावा त्या घेणार आहेत.
उद्या सकाळी 11 वाजता निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहेत. एसआयआर मोहिमेतील अनियमिततेबाबत ही भेट घेतली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने न ऐकल्यास कोर्टात जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
नाशिक शहरातील खड्ड्यांविरोधात उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आज मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात बॅनरबाजी करत मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. बॅनरवरील यमराज आणि रेड्यामधील संवादाने नागरिकांचे लक्ष वेधलं आहे. नाशिकमध्ये संजय राऊत यांच्या नेतृत्वातील मोर्चाची तयारी सुरू आहे. ठाकरेंच्या शिवसेना कार्यालयात स्वतः नगरसेवकांकडून झेंडे बनवले जात आहेत. सकाळी 11 वाजता मोर्चा सुरु होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एस पी महाविद्यालय येथे सकाळी 10.30 वाजता नारळीकर इमारत उद्घाटनासाठी येणार आहेत. त्यानंतर यशदा येथे पुस्तक प्रकाशन सोहळा आहे.
महाराष्ट्र शासनाचा परिवहन विभाग, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था आणि विविध साहित्य संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित अमराठी भाषकांसाठीच्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभयानाची सांगता समारंभ आज संध्याकाळी चार वाजता पार पडणार आहे. तर या कार्यक्रमात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री उदय सामंत, प्रताप सरनाईक,गणेश नाईक, ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व वनमंत्री गणेश नाईक हे एकाच मंचावर उपस्थित असण्याची शक्यता आहे.
1- त्र्यंबकेश्वर: नाशिक
2- घृष्णेश्वर: छत्रपती संभाजीनगर
3- भीमाशंकर: पुणे
4- औंढा नागनाथ: हिंगोली
5- परळी वैजनाथ: बीड
Maharashtra Breaking News Today LIVE Updates 17 Aug 2026: महाराष्ट्रामध्ये आज पहिल्या श्रावणी सोमवारनिमित्त अनेक मंदिरांमध्ये भाविकांची गर्दी पाहायला मिळणार असून दुसरीकडे राजकीय पटलावरही आज आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील असं चित्र दिसत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पुणे दौरा, उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं नाशिकमधील आंदोलनाकडेही महाराष्ट्राचं लक्ष असेल. दिवसभरातील राज्य आणि देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे अपडेट्स तुम्ही या लाइव्ह ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेऊ शकता. लाइव्ह अपडेटसाठी हे पेज रिफ्रेश करा...